Les commandants se concentrent sur les coordinateurs des équipes des séries éliminatoires

Lorsque les Lions de Détroit et les Ravens de Baltimore ont perdu dimanche, les Commanders de Washington ont gagné – du moins lorsqu’il s’agit de savoir quand ils pourront embaucher un nouvel entraîneur. Les deux équipes étant éliminées des séries éliminatoires, les Commanders peuvent trouver leur prochain entraîneur cette semaine.

Étant donné que ces équipes ont quatre candidats potentiels sur la liste de Washington, il était crucial pour les commandants de ne pas avoir à attendre deux semaines supplémentaires pour embaucher un entraîneur.

Les commandants seront occupés, ayant interviewé deux candidats lundi et trois autres prévus mardi. Ils avaient déjà interviewé le coordinateur offensif des Houston Texans, Bobby Slowik, la semaine dernière, et leur actuel coordinateur offensif, Eric Bieniemy, il y a deux semaines.

Washington a congédié l’entraîneur Ron Rivera après quatre saisons et une fiche de 4-13 l’année dernière.

Voici un aperçu de leurs candidats :

Ben Johnson

Position actuelle: Coordinateur offensif des Lions de Détroit Statut de l’entretien : En personne mardi à Détroit. Il a interviewé via Zoom avant la ronde éliminatoire de division. Connexion: Chris Spielman, assistant spécial de la propriétaire de Detroit Sheila Ford Hamp, est le frère de l’ancien directeur général de la NFL, Rick Spielman, qui fait partie du conseil consultatif de Washington lors de sa recherche.

Les commandants intervieweront mardi le coordinateur offensif des Lions, Ben Johnson. AP Photo/Carlos Osorio)

Beaucoup dans la NFL s’attendaient depuis longtemps à ce que Johnson obtienne ce poste. Cependant, selon plusieurs sources, son embauche n’est pas gagnée d’avance à Washington. Seattle, le seul autre poste d’entraîneur vacant, reste également intéressé par Johnson.

Les équipes le veulent en raison de son sens offensif : au cours de ses deux saisons en tant que coordinateur de Detroit, les Lions sont deuxièmes en verges par match et troisièmes en points.

Plus que les X et les O, le nouveau directeur général des Commanders, Adam Peters, a déclaré que le leadership sera la qualité numéro un qu’ils désirent. Ceux qui ont travaillé avec Johnson disent qu’il est un communicateur clair. Un entraîneur adjoint adverse considérait Johnson comme « innovant ».

Johnson est considéré comme le meilleur entraîneur offensif disponible au cours de ce cycle d’entraînement, mais il n’hériterait pas du même talent offensif qu’avec les Lions. Washington doit reconstruire sa ligne offensive, trouver son quart-arrière du futur et ajouter un troisième arrière sournois comme Jahmyr Gibbs de Detroit.

Les Lions avaient également le quart-arrière, Jared Goff, qui a lancé un total de 59 passes de touché pour 19 interceptions sous Johnson. Washington a Sam Howell, qui a débuté 18 matchs et a lancé 22 touchés et 22 choix. Mais les Commanders ont également le choix n°2 et la sélection d’un quart-arrière figurera en bonne place sur leur liste.

Comme l’a dit un dirigeant de la NFL : « Il s’agit du quart-arrière. »

Johnson a travaillé dans de nombreuses infractions, lui permettant de s’adapter à son talent. Il connaissait Howell parce qu’ils jouaient tous deux comme quart-arrière en Caroline du Nord – Johnson était un remplaçant dont la seule fois s’est produite dans des équipes spéciales – et il l’a entraîné au Senior Bowl 2022.

Il y a deux semaines, Johnson a déclaré à propos de Peters : “Je n’ai entendu que des choses fantastiques sur les gens qui ont travaillé directement avec lui ou qui l’ont rencontré au cours de mes recherches sur la route. J’ai hâte de le rencontrer et de discuter avec lui.”

Aaron Glenn

Position actuelle: Coordinateur défensif de Détroit Statut de l’entretien : En personne mardi à Détroit. Connexion: Identique à celui de Johnson.

Plusieurs sources, qui ont entraîné Glenn ou entraîné avec lui, le considèrent comme un leader fort. Il a joué au corner dans la NFL, un poste qui n’est généralement pas celui de leadership pour une équipe entière, mais c’est le trait qui l’attirerait clairement à Washington. La perspicacité de Chris Spielman dans ce domaine serait également utile.

“Le plus important, c’est qu’il est ambitieux et un compétiteur”, a déclaré une personne qui a entraîné Glenn et qui reste dans la ligue. “Il a un enthousiasme contagieux.”

Le leadership et les compétences de motivation sont deux caractéristiques qui reviennent régulièrement dans la recherche d’entraîneurs à Washington. La défense des Lions n’a pas été aussi bonne statistiquement que leur attaque. En trois saisons combinées sous Glenn, les Lions se classent 31e en verges et en points. Mais ils se sont améliorés dans les deux catégories cette saison par rapport à 2022 : passant du 28e aux points au 23e et du dernier en yards au 19e.

Dan Quinn

Position actuelle: Le coordinateur défensif de Dallas Statut de l’entretien : Entretien en personne mardi. Connexion: Pas de connexion directe.

Quinn est le seul candidat à avoir été entraîneur-chef, compilant une fiche de 43-42 en plus de cinq saisons avec Atlanta. Il a mené les Falcons au Super Bowl après la saison 2016, où ils ont perdu contre les Patriots en prolongation – après avoir mené 28-3.

Plusieurs personnes qui ont joué pour Quinn, ont été entraîneurs sous ses ordres ou ont travaillé dans la même organisation ont été ravies de sa capacité à diriger, l’un de ses anciens entraîneurs affirmant qu’il avait établi la norme pour une équipe ainsi que pour tout entraîneur avec qui il a côtoyé. Un entraîneur adjoint actuel, dont l’équipe a affronté Dallas, a félicité Quinn pour avoir ajusté son plan au fil des ans.

Quinn fait également partie des choix possibles de Seattle, après avoir interviewé les Seahawks. Il a passé quatre ans dans l’organisation – dont trois après que John Schneider a pris ses fonctions de directeur général – les deux dernières à titre de coordonnateur défensif. Il a entraîné la défense de Seattle lors de la victoire du Super Bowl XLVIII.

Quinn a été coordinateur défensif de Dallas au cours des trois dernières saisons. Les Cowboys se classent au cinquième rang pour les points et au septième rang pour les verges. Mais ils mènent la NFL avec 93 revirements forcés sous Quinn.

Antoine Weaver

Position actuelle: Entraîneur-chef associé/ligne défensive de Baltimore. Statut de l’entretien : Son entretien en personne a eu lieu lundi à Baltimore. Il a interviewé via Zoom avant le tour des wild-cards. Connexion: Pas de connexion directe. Weaver a joué sept saisons dans la NFL et est entraîneur dans la ligue depuis 2012 auprès de cinq organisations différentes. Il a rejoint les Ravens en 2021 en tant qu’entraîneur de la ligne défensive et coordonnateur des matchs de course. Il a été élevé au rang d’entraîneur-chef associé la saison suivante.

Une personne qui a travaillé avec Weaver a déclaré qu’il avait « une grande présence » et qu’il pouvait être « dur mais juste ».

Depuis qu’il a rejoint l’équipe des Ravens il y a trois ans, Baltimore se classe troisième au total pour les verges au sol par match et quatrième pour les verges par course. Mais il a glissé dans les deux catégories cette saison – 14e pour les verges par match et 25e pour les verges par course.

Mike Macdonald

Position actuelle: Le coordinateur défensif de Baltimore. Statut de l’entretien : Son entretien en personne a eu lieu lundi à Baltimore. Il a interviewé via Zoom avant le tour des wild-cards. Connexion: Le vice-président senior de la stratégie de football de Washington, Eugene Shen, a été directeur de l’analyse des entraîneurs des Ravens de 2014 à 2019 et a initialement partagé un bureau avec Macdonald ; les deux sont devenus proches.

Comme Johnson, il a suscité de nombreux éloges pour la façon dont son côté du ballon a joué toute la saison. Tout comme Johnson, il devrait interviewer Seattle.

Macdonald est passé d’entraîneur stagiaire à Baltimore en 2014 à coordonnateur défensif à partir de 2022. Au cours de ses deux saisons en tant que coordonnateur, les Ravens ont terminé deuxièmes pour les buts et sixièmes pour les verges.

Même lors de la défaite de dimanche contre Kansas City, les Ravens n’ont accordé que 17 points et aucun en seconde période. En deux matchs éliminatoires, les Ravens ont accordé un total de 27 points et seulement 266 verges par match, soit 56 de moins par match que quiconque.

Une personne proche de Macdonald le considérait comme un « grand communicateur et organisé » ayant la réputation de maximiser le talent de son groupe – comme en témoigne la façon dont ils modifiaient leur apparence pour attaquer diverses infractions. L’entraîneur secondaire de Macdonald, Dennard Wilson, a été interviewé pour plusieurs ouvertures de coordonnateur défensif.

Bobby Slowik

Position actuelle: Le coordinateur offensif de Houston. Statut de l’entretien : Il a interviewé en personne la semaine dernière. Connexion: Il a été entraîneur adjoint dans divers rôles à San Francisco de 2017 à 2022 ; Peters a rejoint le front office des 49ers en 2017. Slowik a été assistant défensif de 2011 à 2013 sous la direction de l’ancien entraîneur Mike Shanahan.

Bobby Slowik, à droite, est venu avec DeMeco Ryans, à gauche, pour être son coordinateur offensif à Houston. Troie Taormina/USA TODAY Sports

Slowik a interviewé la Caroline, le Tennessee et Atlanta, qui ont tous opté pour un entraîneur-chef différent, ainsi que Seattle. Il a interviewé virtuellement les Seahawks. Le travail de Slowik avec le quart-arrière recrue CJ Stroud à Houston a ouvert les yeux sur la NFL.

Stroud a lancé 23 touchés et seulement cinq interceptions alors que les Texans sont passés de 3-13-1 en 2022 à 10-7 sous la direction de l’entraîneur de première année DeMeco Ryans.

Slowik a passé six saisons à San Francisco, commençant comme entraîneur de contrôle de qualité défensif, puis passant à l’offensive et finissant comme coordinateur du jeu de passes des 49ers. Mais il a également un penchant pour l’analyse – les commandants ont mis l’accent sur cela sous Josh Harris – et a travaillé pour Pro Football Focus pendant trois ans.

Eric Bieniémy

Position actuelle: Le coordinateur offensif de Washington. Statut de l’entretien : Il a rencontré les décideurs de Washington au début du mois. Connexion: Bieniemy a été l’entraîneur des porteurs de ballon du Minnesota de 2009 à 2010 (étant élevé au rang d’entraîneur-chef adjoint pour sa dernière année); Spielman était le vice-président du personnel des joueurs des Vikings pendant cette période.

