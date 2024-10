Les commandants recrutent le quart-arrière Sam Hartman pour s’entraîner

Sam Hartman n’a pas quitté Washington pour longtemps.

Hartman, qui était renoncé par les commandants hiera autorisé les dérogations aujourd’hui et a rapidement signé à nouveau avec l’équipe d’entraînement de Washington, selon Tom Pelissero de NFL Network.

Hartman était un homme étrange à Washington lorsque Marcus Mariota a été déclaré en bonne santé à 100 pour cent et que les commandants ont décidé qu’ils n’avaient plus besoin de quatre quarts sur leur liste de 53 joueurs. Le tableau de profondeur se compose désormais de Jayden Daniels partant, de Mariota qui le soutient et de Jeff Driskel en tant que troisième quart-arrière.

Mais les commandants pensent que Hartman est prometteur, peut-être qu’il deviendra un jour le numéro 2 derrière Daniels, et ils aimeraient continuer à le développer. Ils vont désormais continuer à le faire.