Les commandants RB Robinson reprennent l’entraînement : « Je me sens bien »

ASHBURN, Virginie — Les Commanders de Washington ont reçu un spectacle bienvenu à l’entraînement mercredi : la participation du porteur de ballon Brian Robinson Jr., alimentant l’optimisme quant à son retour dimanche.

Il était de retour à l’entraînement après avoir raté la défaite 30-23 de dimanche contre les Ravens de Baltimore en raison d’une blessure au genou droit qui l’a également tenu à l’écart toute la semaine d’entraînement avant ce match.

Robinson a été limité mercredi, signe d’amélioration, et a effectué tous les exercices avec les autres porteurs de ballon, en parcourant les itinéraires et en prenant les transferts. Cela a conduit à l’optimisme quant à sa capacité à jouer dimanche lorsque les Commanders (4-2) accueilleront la Caroline (1-5). Cependant, son statut officiel ne sera décidé que vendredi.

« Je me sens bien », a déclaré Robinson. « Je me sens à nouveau moi-même. »

Robinson mène Washington avec 325 verges au sol ; il a également capté huit passes pour 68 verges. Après avoir parcouru plus de 200 verges au cours des semaines 4 et 5, les commandants n’ont parcouru que 52 verges – et 2,9 verges par course – contre les Ravens.

Mais Washington a choisi de laisser Robinson jouer, voulant s’assurer que le problème ne se prolonge pas.

Robinson a déclaré que la semaine de congé « a énormément aidé ».

« B-Rob est un joueur spécial, par sa capacité à faire courir le ballon, par sa capacité à briser les plaquages », a déclaré le quart-arrière de Washington, Jayden Daniels. « Les gens ne lui accordent pas beaucoup de crédit pour ses mains en dehors du champ arrière dans le jeu de passes. Ce sera utile de retrouver B-Rob, j’ai hâte d’y être. »