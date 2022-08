Les commandants RB Brian Robinson ont été abattus lors d’une tentative de détournement de voiture

Brian Robinson est actuellement en convalescence à l’hôpital après avoir reçu deux balles dans le bas du corps lors d’une tentative de détournement de voiture à DC.

Alors que les commandants de Washington se préparent pour la saison 2022-2023, ils ont connu un revers inattendu. Le porteur de ballon Brian Robinson a été impliqué dans une tentative de détournement de voiture qui lui a valu deux balles dans le bas du corps. Le jeune homme de 23 ans serait hospitalisé mais devrait se rétablir complètement.

La police enquête sur la tentative de détournement de voiture et, selon TMZ les autorités ont localisé une arme de poing près de la scène. L’entraîneur-chef des commandants de Washington, Ron Rivera, a tweeté une mise à jour optimiste après avoir rendu visite à Robinson à l’hôpital.

«Je viens de finir de rendre visite à Brian. Il est de bonne humeur et voulait que je remercie tout le monde pour leurs aimables paroles, leurs prières et leur soutien. Il veut que ses coéquipiers sachent qu’il les apprécie tous pour avoir tendu la main et qu’il les aime tous et sera bientôt de retour pour faire ce qu’il fait le mieux.