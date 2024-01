Les commandants estiment avoir embauché « le bon leader » en la personne du directeur général Adam Peters – et tout le monde aussi

ASHBURN, Virginie — Vous n’allez pas trouver un mot négatif à propos du nouveau directeur général des Washington Commanders dans ce contexte.

Tous les regards pénétrant dans l’auditorium niché à l’intérieur du quartier général principal de l’équipe étaient attirés par les deux chaises sur scène. Ils étaient placés entre un fond avec un logo et une table drapée d’un revêtement bordeaux, le nom de l’équipe sur le devant en or, avec un casque « W » rouge foncé sur le dessus. La mise en scène standard, autre que la famille du personnage central de la journée assise au premier rang à côté des membres du nouveau groupe de propriétaires, ne représentait pas ce moment extraordinaire.

Josh Harris, qui occupe depuis cinq mois son rôle d’associé directeur, et Adam Peters, le nouveau directeur général des Commanders depuis L’annonce officielle de lundi, entré par la gauche de la scène. Harris a tenu une conférence de presse sur l’état de la franchise la semaine dernière après avoir congédié Ron Rivera, l’entraîneur-chef de Washington et responsable du front-office au cours des quatre dernières années. Celui-ci concernait l’embauche de football la plus importante de la propriété à ce jour.

“Nous avons cherché un leader, quelqu’un qui pourrait amener cette franchise au niveau supérieur et construire une équipe d’élite qui concourt constamment pour les championnats”, a déclaré Harris à propos de la recherche de directeur général de la franchise. « En Adam, je pense que nous avons le bon leader. C’est un gagnant. Il a eu un impact incroyable partout où il est allé.

De telles présentations respirent la positivité. Un autre est attendu bientôt une fois que le comité de recherche de Washington, avec Peters comme principale voix du football, aura trouvé son prochain entraîneur-chef. Quoi qu’il arrive dans les jours à venir… Peters a accepté un contrat de cinq ansselon une source de l’équipe proche de la situation, l’infusion de talents permet d’atteindre le sommet de la ligue à portée de main, même après une saison de 4-13.

“C’est ici que je suis censé être, le directeur général des Washington Commanders”, a déclaré Peters, qui a refusé deux demandes d’entretien l’année dernière. « Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité d’être ici. C’est absolument incroyable.

Ce qui est fascinant à propos de la notion de cadre susmentionnée, c’est qu’elle s’étend bien au-delà des installations de Virginie du Nord et à travers la ligue. Peters était généralement considéré comme le meilleur candidat GM ce cycle. S’il y a une personne – ancien collègue, entraîneur, agent, rival, vendeur de billets, vendeur de bière, mascotte – avec une évaluation même tiède du recruteur de football devenu cadre pendant 21 ans, elle ne s’exprime pas. Pour emprunter à une réplique de film sur la façon dont les différentes cliques du lycée pensent à « Ferris Bueller », tout le monde semble considérer Peters comme un mec vertueux.

“Il est fantastique”, a déclaré Paraag Marathe, vice-président exécutif des opérations des 49ers de San Francisco. « Il est expérimenté, réfléchi, intelligent, intellectuellement curieux et empathique. Il a visité différents bâtiments à succès, il connaît donc de nombreuses manières différentes de ce à quoi cela est censé ressembler.

Peters, originaire de Californie du Nord, a réussi cette ascension gagnante du Super Bowl à deux reprises en tant que dépisteur avec les New England Patriots dirigés par Bill Belichick et une troisième fois au sein de l’équipe des Denver Broncos lors du Super Bowl 50, ainsi que d’autres quasi-accidents. Un agent avec un titulaire sur la liste de San Francisco a décrit Peters comme un « gars formidable qui travaille très dur. … Très compétent. Un autre agent a loué ses « évaluations sur les joueurs ». Il en a été de même pour un responsable du personnel d’une autre équipe qui a croisé la route de Peters au fil des années.

“Je pense que la première chose est que certains gars voient mieux les choses et savent si ce joueur peut aider (l’équipe), et il peut le faire”, a déclaré l’exécutif à propos de Peters. “Certains gars doivent travailler plus dur, mais Adam est naturel et le voit rapidement.”

Peters a sincèrement remercié ceux qui l’ont aidé à franchir cette étape importante, notamment son père et sa défunte mère ; sa femme, Jen, et leurs jeunes filles ; membres des 49ers, ainsi que des mentors et autres. Il a ponctué ses remarques de commentaires de football éprouvés sur la constitution d’une équipe dotée de « passion » et de « physique » qui trouvera un écho auprès des fans. Peters a fait un clin d’œil aux trois titres du Super Bowl de la franchise en soulignant son engagement à restaurer « cette fière franchise à sa place ».

Les représentants de dépistage ont commencé avec la Nouvelle-Angleterre en 2003. Peters était là pour la saison régulière 16-0 des Patriots en 2007 et deux victoires au Super Bowl. Il a appris de Belichick, a observé Tom Brady au début et a travaillé avec de nombreuses personnes qui ont accompli beaucoup de choses dans ce sport. Jim Nagy, un ancien éclaireur des Patriots, est désormais directeur exécutif du Senior Bowl, l’une des principales vitrines des espoirs de repêchage.

« Il a énormément grandi au fil des années », a déclaré Nagy à propos de Peters, « et il a fait partie de trois organisations différentes à succès. Son parcours varié l’aidera énormément puisqu’il a été exposé à différents processus et systèmes de valeurs. L’organisation des commandants s’est dotée d’un très bon footballeur.

Peters a rejoint le front office de San Francisco en 2017 et est devenu directeur général adjoint en 2021. Depuis 2019, les 49ers ont disputé trois matchs de championnat NFC et ont atteint le Super Bowl. Une quatrième série de séries éliminatoires pourrait avoir lieu cette saison avec San Francisco comme tête de série de la NFC et avec sans doute l’équipe la plus talentueuse de la ligue.

Le président des opérations football des 49ers, John Lynch, a fait du recruteur de longue date qu’il connaissait à Denver sa première embauche au front-office. Marathe a clairement indiqué que les connexions n’étaient pas le facteur déterminant pour amener Peters à bord pour aider à améliorer une équipe après une saison de 2-14.

“Il a juste en quelque sorte le facteur ‘ça'”, a déclaré Marathe. “Quelqu’un que vous connaissez a le bon tempérament pour le poste.”

Mardi, Peters n’a offert que des grandes lignes sur divers sujets, y compris la liste héritée (« quelques pièces maîtresses »), les possibilités avec le choix n°2 au repêchage (« grande opportunité »), l’attrait de la page vierge de Washington (« c’était tout pour moi ») et qualités recherchées chez un nouvel entraîneur-chef.

“Nous recherchons le meilleur leader pour cette équipe, pour les commandants de Washington”, a déclaré Peters. “Nous avons fixé des critères selon lesquels nous allons l’aligner sur cette vision.”

Les candidats connus incluent les coordinateurs offensifs Ben Johnson (Lions) et Bobby Slowik (Texans), ainsi que les coordinateurs défensifs Raheem Morris (Rams), Mike Macdonald (Ravens), Dan Quinn (Cowboys) et Aaron Glenn (Lions). Washington a tenu des réunions virtuelles la semaine dernière avec l’entraîneur-chef associé de Baltimore/entraîneur de la ligne D Anthony Weaver et Macdonald. D’autres réunions virtuelles auront lieu cette semaine avant le début de la disponibilité en personne lundi.

Malgré tout appel à un joueur offensif ou à un enseignant capable d’encadrer un quart-arrière sélectionné avec le deuxième choix au total, Peters a affirmé que ce n’est pas le côté du ballon qui compte.

« Cela ne sera pas dans une boîte. Ce ne sera pas une attaque, ni une défense”, a déclaré Peters lors de la conférence de presse de 20 minutes. “Ce sera le meilleur leader pour cette organisation.”

Les décisions concernant les effectifs actuels seront prises dans les prochains jours. Martin Mayhew, directeur général de Washington de 2021 à 2023, a travaillé avec Peters à San Francisco et pourrait rester un visage familier qui aidera la transition du nouveau responsable du front-office. Celui qui compose le personnel ne sera pas confronté à des instructions confuses.

« En tant que communicateur, (Peters) est clair et direct. Il n’y a pas de zone grise sur ce qu’il veut faire », a déclaré le responsable du personnel ayant un aperçu de Peters. “Mais il est également juste et sait écouter, donnant à chacun le respect qu’il mérite.”

Peters n’est pas et ne sera pas parfait. La promesse est un bon point de départ pour une base de fans qui n’a jamais accepté de perdre mais qui savait que cela allait arriver pendant une grande partie des deux dernières décennies. Il faudra peut-être de longues minutes pour briser toute attente sombre. Après avoir écouté ceux qui connaissent Peters, on peut commencer à avaler de l’espoir en toute sécurité.

“Je pense que dans quelques années, nous parlerons de lui comme de l’un des meilleurs directeurs généraux de la NFL”, a déclaré Marathe.

Si les éloges de Peters s’avèrent exacts, l’acceptation d’une nouvelle ère ne se fera pas à contrecœur – et tous les sceptiques vivants et respirants resteront dans l’ombre.

(Photo d’Adam Peters : Luis M. Alvarez / Associated Press)