Les commandants embauchent Adam Peters comme directeur général

Les Commanders de Washington ont officiellement embauché le directeur général adjoint des 49ers de San Francisco, Adam Peters, au poste de directeur général après un processus approfondi mais rapide pour trouver une nouvelle voix pour diriger la franchise, a annoncé l’équipe lundi.

Peters, qui fait partie du front office des 49ers depuis sept saisons, a contribué à bâtir une équipe considérée par beaucoup comme l’une des meilleures de la NFL. Depuis que Peters a passé à San Francisco, à la fois en tant que vice-président du personnel des joueurs et directeur général adjoint, l’équipe a connu quatre saisons gagnantes et autant de sélections en séries éliminatoires. Les 49ers ont également remporté la NFC West au cours de trois des cinq dernières saisons.

“Je suis incroyablement reconnaissant envers Josh Harris et le groupe de propriétaires des Washington Commanders pour cette opportunité unique”, a déclaré Peters. “Ma famille et moi sommes ravis d’avoir la chance de faire partie de la communauté DMV et avons hâte de nous connecter avec une base de fans aussi légendaire et passionnée des Commanders. Je suis éternellement reconnaissant envers la famille York, John Lynch, Kyle Shanahan et les toute l’organisation des 49ers pour une expérience incroyable. Tout au long de ma carrière dans la NFL, j’ai appris que les organisations qui réussissent commencent par un groupe de propriété solide prêt à engager les ressources nécessaires pour favoriser une culture de victoire. Nous avons cela ici à Washington et c’est mon responsabilité et privilège de mener à bien la mission de constituer une équipe qui, à terme, concourra pour le Super Bowl. Je sais à quel point les commandants comptent pour nos fans, nos propriétaires, les légendes qui ont ouvert la voie à cette franchise et à la NFL. commence maintenant.”

Peters a fait partie de plusieurs organisations gagnantes au cours de ses 21 années dans la NFL. Il a débuté sa carrière en tant que dépisteur pour les New England Patriots, qui ont participé au Super Bowl à trois reprises et ont gagné deux fois au cours de ses six années passées là-bas. Il a ensuite été embauché par les Broncos et est passé du statut de scout à celui de directeur adjoint du dépistage universitaire et finalement de directeur du dépistage universitaire. Avec l’aide de Peyton Manning comme quart-arrière de 2012 à 2015, les Broncos ont participé aux séries éliminatoires pendant cinq saisons consécutives et ont remporté le Super Bowl contre les Panthers de la Caroline.

Peters a été embauché par les 49ers en 2017, et depuis lors, il a contribué à la rédaction de certaines des pièces fondamentales les plus critiques qui composent la liste des 49ers. La liste comprend George Kittle, cinq fois Pro Bowler et First Team All-Pro 2019 ; Fred Warner, largement considéré comme l’un des meilleurs secondeurs de la NFL, sinon le meilleur, avec trois Pro Bowls et deux honneurs First Team All-Pro ; Talanoa Hufanga, Pro Bowler 2022 et première équipe All-Pro ; et Brock Purdy, qui a terminé cinquième pour les verges par la passe, quatrième pour le pourcentage de réussite et troisième pour les touchés après avoir été le dernier choix du repêchage de 2022.

Cela ne mentionne même pas le fait de faire partie du personnel du front office qui a fait un échange avec le porteur de ballon Christian McCaffrey, qui a mené la ligue en verges au sol cette saison et a été considéré comme MVP.

Peters, l’un des dirigeants les plus convoités du marché cette intersaison, reprend une liste de Commanders avec neuf choix au repêchage, y compris la sélection n ° 2 au classement général et certains des espaces de plafond disponibles les plus projetés de la NFL au début de la nouvelle année de la ligue. Il y a également des pièces sur lesquelles construire des deux côtés du ballon, comme le receveur large Terry McLaurin et le porteur de ballon Brian Robinson Jr., ainsi que les plaqués défensifs Jonathan Allen et Daron Payne.

La prochaine étape pour Washington sera d’embaucher un nouvel entraîneur-chef, une recherche qui aurait déjà commencé. L’associé directeur Josh Harris a constitué un comité de recherche comprenant les anciens dirigeants Bob Myers et Rick Spielman ainsi que les associés commanditaires Earvin “Magic” Johnson, David Blitzer et Mitch Rales pour mener ces entretiens, mais en tant que nouveau directeur général, Peters est attendu. jouer un rôle important dans cette recherche.