Les commandants de Washington terminent la saison invaincue des Eagles de Philadelphie avec une victoire surprise 32-21 lundi soir à Philadelphie | Nouvelles de la NFL

Le porteur de ballon des Washington Commanders Antonio Gibson célèbre son touché lors de la victoire contre les Eagles de Philadelphie

Taylor Heinicke et les Washington Commanders ont infligé aux Eagles de Philadelphie leur première défaite de la saison alors qu’ils sont sortis vainqueurs 32-21 lors du Monday Night Football à Philadelphie.

Histoire du jeu

Les commandants (5-5) ont couru 81 jeux et ont tenu le ballon pendant plus de 40 minutes du match de 60 minutes. Les Eagles (8-1) ont retourné le ballon quatre fois, un de plus que les trois qu’ils avaient réussi au cours de leurs huit premiers matchs au total, mettant un terme étonnant à leur meilleur début de saison dans l’histoire de la franchise.

Heinicke a été efficace 17 sur 29 pour 211 verges par la passe (avec une interception), tandis que Brian Robinson Jr. et Antonio Gibson se sont tous deux précipités pour des touchés et Joey Slye a lancé quatre buts sur le terrain.

Le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts avait remporté un record d’équipe de 11 départs consécutifs en saison régulière avant le match, une période qui comprenait trois victoires contre Washington – y compris lors de la troisième semaine – cette saison. Il a réussi deux touchés et s’est précipité pour un autre, mais n’a pas pu faire franchir la ligne à son équipe.

La passe de touché de 11 verges de Hurts à DeVonta Smith lors du premier jeu du quatrième a amené les Eagles à moins de deux de leurs visiteurs, traînant 23-21 – mais ce serait aussi proche qu’ils seraient venus à une victoire de retour.

Après que Jamin Davis de Washington ait forcé et récupéré un échappé de Dallas Goedert, s’enfuyant avec une prise de masque sur le jeu, un panier de 55 verges de Slye a porté le score à 26-21 avec sept minutes et demie à jouer.

Le prochain entraînement des Eagles s’est également terminé par un échappé de Quez Watkins après une saisie de 50 verges. Benjamin St-Juste a lancé le ballon et Darrick Forrest a récupéré pour les Commanders.

Washington a ensuite forcé un trois-and-out sur la prochaine possession de Philadelphie, avant que les Eagles ne récupèrent le ballon une dernière fois sur leur propre ligne de 10 mètres avec cinq secondes à jouer, mais une tentative de faire avancer le ballon avec des latéraux s’est retournée contre Casey Toohill récupéré un échappé pour un touché sur le jeu final.

Plus tôt, Josh Sweat strip a limogé Heinicke lors de la première possession du match et Hurts l’a frappé depuis la ligne de but pour donner aux Eagles une avance de 7-0.

Washington a répondu avec un touché d’un mètre de Gibson pour égaliser les choses, avant que Philadelphie n’avance à nouveau avec un lancer de TD de six mètres de Hurts à Goedert à la fin du premier quart.

Mais Washington a battu Philly 13-0 au deuxième quart – deux buts sur le terrain de Slye, dont un de 58 verges en carrière, séparés par un Robinson TD – pour les placer à la mi-temps, et les Eagles n’ont pas réussi à renverser la vapeur dans le deuxième mi-temps pour voir leur saison invaincue partir en fumée.