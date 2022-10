Les commandants de Washington ont battu les Bears de Chicago 12-7 pour mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives | Bears QB Justin Fields se blesse à l’épaule lors d’une défaite | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des commandants de Washington contre les Bears de Chicago de la sixième semaine de la saison NFL.

Les commandants de Washington ont mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives alors qu’ils s’accrochaient pour battre les Bears de Chicago 12-7 lors d’un autre affrontement à faible score jeudi soir.

Histoire du jeu

Exactement une semaine après la victoire 12-9 des Colts d’Indianapolis en prolongation contre les Broncos de Denver, l’action à Chicago a également eu du mal à prendre vie, avec un but de Joey Slye pour Washington – avec 46 secondes à jouer en première mi-temps – les seuls points marqué avant la pause.

Justin Fields a rejoint Dante Pettis au milieu du troisième quart pour un touché de 40 verges pour enfin voir les Bears au tableau et devant dans le match. Mais un autre panier de Slye au quatrième quart et un premier touché dans la NFL pour le choix de troisième ronde recrue Brian Robinson ont finalement permis aux Commanders (2-4) de remporter une victoire cruciale.

Christian Holmes a récupéré un botté de dégagement raté de Velus Jones au plus profond du territoire de Chicago pour établir le score gagnant du match sur la ligne de but de Robinson. Cela marque un revirement incroyable pour le porteur de ballon, six semaines après avoir reçu deux balles dans le genou lorsqu’il a été victime d’une tentative de vol ou de détournement de voiture à Washington.

La défaite des Bears (2-4) est leur troisième consécutive cette saison. Le QB Fields de deuxième année, qui a déclaré après le match qu’il avait aggravé une blessure à l’épaule gauche, a été intercepté par Jonathan Allen alors qu’il pénétrait profondément dans le territoire de Washington en première mi-temps.

La défense des commandants a également forcé Chicago à retourner le ballon trois fois dans le match, et deux fois près de la ligne de but – le plus crucial d’entre eux était un arrêt d’embrayage juste avant la zone des buts dans la dernière minute du match. alors que les Bears cherchaient à reprendre la tête, Benjamin St-Juste a empêché Darnell Mooney de marquer un vainqueur potentiel.

Le quart-arrière de Washington Carson Wentz avait auparavant renversé Curtis Samuel lors d’un jeu de conversion à deux points après le TD de Robinson, tandis que Slye a raté avec un placement de 48 verges avec un peu moins de deux minutes à faire qui aurait ajouté à l’avance des commandants et les aurait vus éviter de tels drame sur le tard.

Rivera défend avec colère son quarterback

Wentz n’a complété que 12 des 22 passes du match pour seulement 99 verges, après avoir été critiqué plus tôt cette semaine – y compris, apparemment, par son propre entraîneur-chef.

Ron Rivera, lorsqu’on lui a demandé plus tôt cette semaine pourquoi les autres équipes NFC East (toutes 4-1 ou mieux) sont en avance sur Washington dans la division à ce stade, il a répondu: “Quarterback”.

Rivera s’est excusé plus tard pour ses commentaires, puis s’est lancé dans une défense passionnée de son QB et du reste de l’équipe après la victoire de jeudi soir, en disant: “Quand vous perdez quatre matchs de suite, tout le monde veut vous avoir.

“Honnêtement, ça a été vraiment difficile. Ils se sont joués du cul – ils entrent, ils se présentent, ils travaillent dur, ne se plaignent pas. Ils entendent tout, et ils doivent s’en occuper – Je les respecte pour ça.

“Et tout le monde dit que je ne veux rien avoir à faire avec Carson. Eh bien, b *******. Je suis le putain de gars qui a regardé les analyses, regardé la bande. C’est ce que P**** me off parce que le jeune homme ne mérite pas d’avoir ça tout le temps.”

Rivera a ensuite pris d’assaut la conférence de presse d’après-match.

Leaders des statistiques

Commandants

Dépassement : Carson Wentz, 12/22, 99 verges

Rushing: Brian Robinson, 17 courses, 60 yards, 1 TD

Réception : Terry McLaurin, trois attrapés, 41 verges

Ours

Dépassement : Justin Fields, 14/27, 190 yards, 1 TD, 1 INT

Rushing: Justin Fields, 12 courses, 88 verges

Réception: Dante Pettis, quatre attrapés, 84 yards, 1 TD

Résumé de la notation

Résumé de la notation PREMIER QUART Commandants 0-0 Ours DEUXIÈME QUARTIER Joey Slye panier de 38 verges Commandants 3-0 Ours TROISIÈME QUART Commandants 3-7 ours Justin Fields passe TD de 40 verges à Dante Pettis (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Commandants 6-7 Ours Joey Slye panier de 28 verges Commandants 12-7 Ours Course de TD d’un mètre de James Robinson (échec de la conversion en deux points)

L’entraîneur Rivera est “génial” | Fields “fatigué d’être si proche”

Le quart-arrière des commandants, Carson Wentz : “Coach Rivera, il est génial.

“C’est définitivement spécial [his post-match defence of the QB]. Il va dire ce qu’il pense et être très direct. Dans ce métier, cela signifie beaucoup.

“Je pense que les gars aiment ça chez lui et il va être direct, très motivant et [we] lui répond très bien. J’ai beaucoup de respect pour lui et j’apprécie ce qu’il a fait pour moi.”

Le quart-arrière des Bears, Justin Fields : “On nous dit toujours qu’on y est presque, on y est presque, moi personnellement, j’en ai marre d’y être presque.

“Je suis fatigué d’être aussi proche. J’ai l’impression de l’entendre depuis si longtemps maintenant.”

[On shoulder injury]: “J’ai mal. J’ai plutôt mal. J’ai un long week-end, donc j’aurai un peu plus de temps pour guérir.”

“Je l’ai blessé il y a quelque temps, donc ça l’a en quelque sorte aggravé”

Et après?

Deux des meilleurs jeunes quarts de la NFL, Patrick Mahomes et Josh Allen, s’affrontent dimanche alors que le Chefs de Kansas City (4-1) héberger le Billets de Buffalo (4-1), en direct sur Sky Sports NFL à partir de 21h25.

Avant cela, le triple en-tête de l’action NFL Sunday commence avec le 49ers de San Francisco (3-2) se rendre au Falcons d’Atlanta (2-3) – coup d’envoi à 18h.

Neil Reynolds sera rejoint en studio par Jason Bell et une paire de gagnants du Super Bowl à Torry Holt et Will Blackmon, tandis que nous entendrons également Phoebe Schecter et Sky Sports Nouvelles ‘ Danyal Khan lors d’un événement de fans des 49ers à Leeds où l’ancien attaquant de Leeds Jermaine Beckford et le joueur de San Francisco Joe Nedney seront parmi les personnes présentes.

Et, à la suite de la dernière rencontre épique de Mahomes et Allen, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique pour un match classique de football du dimanche soir, en tant que dernière équipe invaincue de la NFL, le Aigles de Philadelphie (5-0) accueillent leurs rivaux amers NFC East, les Cowboys de Dallas (4-1), qui entrent dans la compétition après leur propre séquence de quatre victoires consécutives – le coup d’envoi est à 1h20 tôt le lundi matin.

