Les commandants de Washington libèrent le quart Sam Hartman

Les Commanders de Washington ont libéré le quart-arrière suppléant Sam Hartman jeudi soir, selon Tom Pelissero de NFL Network. Les commandants a également annoncé cette décision sur son Twitter page peu de temps après.

Au cours d’une carrière universitaire de six saisons, Hartman est devenu l’un des passeurs les plus prolifiques de l’histoire de la NCAA. Il a accumulé 15 656 verges par la passe. Il a également lancé 134 touchés avec 49 interceptions.

Hartman a passé ses cinq premières saisons à Forêt de réveiloù il a fait des dégâts considérables dans le programme Demon Deacon favorable aux QB sous Dave Clawson avant de passer à Notre Dame pour sa dernière saison. Avec Wake, Hartman a mené une saison 11-3 en 2021, puis une saison 8-5 en 2022, des campagnes formidables selon les normes du programme.

Il a terminé sa carrière avec les Demon Deacons comme l’un des meilleurs passeurs de l’histoire de l’école, battant ainsi plusieurs records. Hartman est le meilleur passeur de tous les temps de l’école (12 967 verges par la passe en carrière), avec plus de 3 000 verges d’avance sur le deuxième joueur de cette liste (Riley Skinner–9 762 mètres). De plus, Hartman a connu deux saisons qui se sont classées première et deuxième sur la liste des distances de passe d’une seule saison de Wake Forest. Il a lancé 4 228 verges par la passe en 2021 et 3 701 verges par la passe en 2022.

Peu de temps après le repêchage de la NFL, Hartman a signé avec les Commanders de Washington en tant qu’agent libre non repêché. Cependant, dans une démarche qui a prouvé à quel point Washington l’aimait, ils lui ont accordé l’un des contrats les plus importants parmi les joueurs non repêchés, avec une prime à la signature de 20 000 $ et une garantie de salaire de base de 225 000 $. Il a rejoint une salle de quart-arrière avec un choix de première ronde Jayden DanielsMarcus Mariota et Jeff Driskel.

Nikki Chavanelle a également contribué à cet article.