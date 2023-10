EAST RUTHERFORD, NJ : Les Commanders de Washington et les Giants de New York ont ​​entamé la saison dans le but de réduire l’écart sur les éternels favoris de la NFL East, les Eagles de Philadelphie et les Cowboys de Dallas.

À mi-chemin et avec un match contre New York au MetLife Stadium dimanche prochain, les Commanders (3-3) sont beaucoup plus proches du succès que les Giants offensivement incompétents, qui ont perdu quatre matchs de suite et sont tombés à 1-5. .

Il y a beaucoup d’enjeu pour les deux équipes. Washington a terminé à seulement un match d’une place en séries éliminatoires il y a un an – et cela était en grande partie dû à sa fiche de 0-1-1 lors de ses deux matchs contre New York.

Les Giants, qui ont participé aux séries éliminatoires il y a un an avec une fiche de 9-7-1, sont sur le territoire d’une victoire incontournable. Seules trois équipes depuis la fusion AFL-NFL en 1970 ont commencé 1-5 et ont atteint les séries éliminatoires. Seuls les Bengals de 1970 ont commencé avec un score de 1-6 et ont atteint les séries éliminatoires.

« Nous sommes peut-être 1-5, mais la saison est longue devant nous et nous n’avons perdu qu’un seul match de division », a déclaré le secondeur des Giants Bobby Okereke. « Il s’agit donc simplement d’une urgence, il ne s’agit pas de changements massifs. Il s’agit simplement de faire encore mieux les petites choses. Si nous pouvons remporter une victoire dans notre poche arrière, nous pouvons commencer à rouler.

Les deux équipes ont bien joué la semaine dernière. Les Commanders ont battu les Falcons à Atlanta pour mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives, tandis que les Giants ont disputé leur match le plus complet de la saison en s’inclinant 14-9 contre Buffalo dimanche soir.

L’entraîneur des Commanders, Ron Rivera, s’attend à un autre bon match de New York puisqu’il implique une autre équipe de la NFC Est.

« Je pense que c’est probablement le problème le plus important, plus que toute autre chose », a-t-il déclaré. « C’est un match de division et vous allez jouer un peu mieux contre vos rivaux de division. Au moins, je pense que vous devriez généralement le faire parce que vous les connaissez un peu plus. Pour cette raison, je pense que c’est ce qui rend le jeu assez équilibré.

APPELER LES SIGNAUX

Les Giants devraient débuter le remplaçant Tyrod Taylor au poste de quart-arrière pour la deuxième semaine consécutive. Après avoir raté le match des Bills en raison d’une blessure au cou, Daniel Jones a été limité à l’entraînement cette semaine.

Taylor a bien joué contre les Bills. Le vétéran de 13 ans a réalisé 24 sur 36 pour 200 verges et a couru cinq fois pour 24 verges lors de son premier départ depuis 2021. Son dernier départ à Washington remonte à 2015 pour Buffalo, un match au cours duquel il a lancé deux passes de touché à Sammy Watkins en une défaite 35-25.

L’offensive des Giants n’a pas marqué de touché en première mi-temps cette saison et n’a pas marqué depuis 205 minutes au cours des trois derniers matchs et plus.

QUESTION FORBES

Après avoir été sur le banc pendant tout le match sans aucun snap le week-end dernier, le demi de coin recrue des Commanders Emmanuel Forbes a déclaré qu’il n’avait « aucune idée » du plan du personnel d’entraîneurs pour lui ce week-end.

Rivera, qui a décidé de siéger au premier tour tard lors d’une défaite à domicile contre Chicago le 5 octobre, a déclaré qu’il y avait un équilibre difficile entre vouloir que Forbes et d’autres jeunes joueurs se développent et essayer de gagner des matchs.

Forbes a été lancé 27 fois, accordant 20 attrapés pour 401 verges – le deuxième plus grand défenseur de la NFL cette saison. Le joueur de 22 ans de l’État du Mississippi insiste sur le fait qu’il n’est pas dérangé par l’incertitude dans laquelle il est embourbé en ce moment.

« Je viens juste et je fais mon travail », a déclaré Forbes. « Tant que je fais mon travail et que je me donne les meilleures opportunités de jouer, je ne peux pas m’en plaindre. »

PORTES RETOURNE

Ce sera la première chance pour l’ancien joueur de ligne offensive des Giants, Nick Gates, d’affronter son ancienne équipe depuis sa signature avec Washington. Gates a disputé ses quatre premières saisons professionnelles avec les Giants et dit qu’il n’a aucune rancune à leur égard.

« C’est une entreprise », a déclaré Gates. « Cela fait partie de cette ligue. Vous devez passer à autre chose et vous allez rejoindre d’autres équipes. Ce sera bien de voir tous mes copains et tous les vieux trucs d’entraînement, mais à part ça, ce n’est qu’un match de football.

GÉANTS O-LINE

Avec le LT Andrew Thomas (ischio-jambiers) et le centre John Michael Schmitz (épaule) très peu susceptibles de jouer, la ligne offensive des Giants sera probablement « directement sortie du canapé » Justin Pugh au LT, Mark Glowinski au LG, Ben Bredeson au C, Marcus McKethan à RG et Evan Neal (cheville) à RT.

Avec Shane Lemieux (biceps déchiré) en IR, les remplaçants seront Tire Phillips, Joshua Miles et Sean Harlow. qui ont tous été exclus des équipes d’entraînement des autres équipes la semaine dernière.

Les Giants n’ont pas eu la même ligne offensive de départ lors de matchs consécutifs cette saison.

OKEREKE va bien

Les Giants ont recruté le secondeur Bobby Okereke en tant qu’agent libre pendant l’intersaison après que le produit de Stanford ait mené les Colts au chapitre des plaqués. Il lui a fallu quelques matchs pour s’intégrer, mais le vétéran de cinq ans a réalisé des jeux sur tout le terrain ces derniers temps, avec des plaqués à deux chiffres lors de trois matchs consécutifs.

Il mène l’équipe avec 53 plaqués, dont cinq pour défaites, et compte cinq passes défendues, deux échappés forcés et une interception.

Lors d’un match contre Miami il y a deux semaines, il a lancé une passe que la sécurité Jason Pinnock a renvoyé 102 verges pour un touché et avait également son propre choix. Contre les Bills, il a réussi un échappé forcé et une passe déviée que son compatriote secondeur Micah McFadden a récupéré et intercepté.

—

Stephen Whyno, rédacteur d’AP Sports, a contribué à ce rapport

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)