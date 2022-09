Les comités olympiques nordiques demandent une interdiction prolongée de la Russie

Les comités olympiques de Norvège, de Finlande, de Suède, du Danemark et d’Islande ont fait la demande conjointe

Les comités olympiques de Norvège, de Finlande, de Suède, du Danemark et d'Islande ont publié une déclaration commune exigeant que la Russie soit encore plus exclue du giron sportif international.

Les équipes, clubs et athlètes russes ont été exclus de la plupart des sports depuis que le Comité international olympique (CIO) a recommandé que de telles mesures soient prises en réponse à l’opération militaire en Ukraine le 25 février.

Vendredi, les comités olympiques nordiques, les comités paralympiques et les confédérations sportives ont conclu leur réunion annuelle de deux jours à Oslo, publiant une déclaration sur ce qu’ils ont appelé “L’escalade de l’agression russe en Ukraine”.

Le groupe a déclaré avoir trouvé le “L’invasion russe de l’Ukraine sera une violation flagrante du droit international” ce qui en fait “inacceptable de s’ouvrir à la participation sportive internationale russe et biélorusse”.

« Nous restons fermement sur notre position. Ce n’est pas le bon moment pour envisager leur retour », il a ajouté.

« Nous appelons le Mouvement olympique et paralympique et toutes les organisations sportives internationales à continuer de faire preuve de solidarité avec le peuple ukrainien et l’exigence de paix.

“Nous apportons tout notre soutien aux recommandations de non-participation d’athlètes et d’officiels russes et biélorusses aux sports internationaux”, a-t-il ajouté. conclut la déclaration.

L’appel du groupe nordique intervient après que le capitaine de l’équipe nationale ukrainienne de football Andrey Yarmolenko a affirmé que “Le football russe, tous les sports russes, tout le pays, devraient être isolés du reste du monde.”

« Nous sommes favorables à leur isolement du monde entier. Je serai heureux s’ils sont exclus de toutes les compétitions, pas seulement du football », Yarmolenko a ajouté.

Plus tôt dans la journée, l’Euro 2024 a été ajouté à la liste croissante des tournois dont la Russie a été expulsée après que l’UEFA a confirmé que l’équipe nationale masculine ne serait pas autorisée à participer à la phase de qualification, à la suite des demandes du ministre allemand de l’Intérieur, Nancy Faeser.