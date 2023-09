Les comités de la Chambre dirigés par le GOP assignent Hunter Biden et James Biden à comparaître

Les républicains de la Chambre des représentants ont émis jeudi trois assignations à comparaître concernant les dossiers bancaires personnels et professionnels de Hunter Biden et James Biden, dans le cadre de l’enquête de destitution du président Joe Biden, une escalade dans leur enquête sur les relations commerciales de la famille Biden.

Les dernières assignations à comparaître interviennent après que le comité de surveillance de la Chambre, dirigé par le Parti républicain, a tenu jeudi sa première audience d’enquête de destitution contre le président Biden, se concentrant sur les allégations républicaines de « questions constitutionnelles et juridiques entourant l’implication du président dans la corruption et l’abus de fonctions publiques », selon un comité. porte-parole. Trois commissions de la Chambre examinent si M. Biden « a abusé de sa fonction fédérale pour enrichir sa famille et dissimuler sa mauvaise conduite et/ou celle de sa famille », selon une note rédigée par les présidents républicains de la Chambre des représentants. Comités de surveillance, du pouvoir judiciaire et des voies et moyens de la Chambre qui expose le fondement factuel et juridique de l’enquête.

« Les relevés bancaires assignés à comparaître aideront les commissions à déterminer si Joe Biden a abusé de ses fonctions en vendant l’accès et/ou en recevant des paiements ou d’autres avantages en échange d’actes officiels », ont déclaré le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, et le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, dans un communiqué. lettre accompagnant les assignations à comparaître.

M. Biden a nié toute implication dans le travail de son fils à l’étranger.

« Je n’ai jamais reçu un centime d’une source étrangère dans ma vie », a déclaré M. Biden en octobre 2020 lors d’un débat présidentiel.

Les deux présidents se sont dits préoccupés par le fait que Hunter Biden et d’autres membres de la famille Biden « ont cherché à dissimuler la source de revenus étrangers en envoyant des virements lucratifs aux comptes des associés de Biden, au lieu de leurs propres comptes », et ont ajouté : « Nous pensons que ces les dossiers fourniront un aperçu de l’endroit où l’argent étranger a finalement été envoyé.

L’avocat de Hunter Biden, Abbe Lowell, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, pas plus que les avocats de James Biden.

L’année dernière, les républicains du Sénat ont examiné les entreprises commerciales de James Biden, publiant des documents montrant les paiements que la société de James Biden, The Lion Hall Group, avait reçus d’un groupe de conseil financé par la Chine en 2018, ainsi que les honoraires mensuels de James et Hunter Biden.

Les affaires étrangères de Hunter Biden ont été au centre des enquêtes menées par les républicains du Congrès. Comer a publié une série de mémorandums plus tôt cette année avec des relevés bancaires détaillant les millions de paiements reçus par Hunter Biden et ses associés d’entités étrangères pendant la vice-présidence de Joe Biden, alléguant que le président était au courant des relations commerciales de son fils et « s’est permis d’être « le marque » vendue pour enrichir la famille Biden. »

Lors d’un témoignage à huis clos devant le comité de surveillance de la Chambre des représentants en juillet, Devon Archer, ancien associé commercial de Hunter Biden, qui a siégé avec lui au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma, a déclaré que Hunter Biden cherchait à utiliser la marque Biden comme levier dans ses relations commerciales. , mais il a déclaré qu’il n’avait connaissance d’aucune implication directe du président Biden avec Burisma. Archer a également témoigné que Hunter Biden avait placé son père en conversation téléphonique avec un associé lors d’un dîner-réunion à Pékin, mais Joe Biden n’avait pas discuté d’affaires.

Ian Sams, porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, a déclaré que les Républicains du Congrès utilisaient l’enquête pour détourner l’attention d’une éventuelle fermeture du gouvernement, et a qualifié l’enquête de destitution de « rien de plus qu’une chasse à l’oie sauvage sans fondement », dans un message à X, anciennement connu comme Twitter.