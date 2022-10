Les comédies romantiques ne sont pas aimées au box-office – et Bros n’est pas différent

Un budget estimé à environ 22 millions de dollars américains. Une comédie très médiatisée des cinéastes de Accident ferroviaire et Oublier Sarah Marshall. Un film mettant en vedette phénomène internet Billy Eichner.

Frères était censé tout avoir : des rires et un statut historique de première comédie romantique gay d’un grand studio.

Mais à la fin du week-end d’ouverture, le film avait rapporté la somme décevante de 4,9 millions de dollars américains en Amérique du Nord, soit bien moins que les 8 à 10 millions de dollars prévus par le studio.

En fait, plus de gens ont payé pour voir la réédition du film de 2009 Avatar que Frères.

Eichner, l’écrivain et star du film, a partagé sa frustration en tweetant : “Même avec des critiques élogieuses, d’excellents scores pour Rotten Tomatoes, un “A” CinemaScore, etc., les hétéros, en particulier dans certaines régions du pays, ne se sont tout simplement pas présentés pour Frères.”

C’est juste le monde dans lequel nous vivons, malheureusement. Même avec des critiques élogieuses, d’excellents scores de Rotten Tomatoes, un A CinemaScore, etc., les hétéros, en particulier dans certaines régions du pays, ne se sont tout simplement pas présentés pour Bros. Et c’est décevant, mais c’est ce que c’est. —@billyeichner

Perdre l’amour pour les comédies romantiques

Alors que l’analyste principal des médias de Comscore, Paul Dergarabedian, applaudit Universal pour avoir balancé vers les clôtures, il dit que le genre rom-com est en difficulté en ce moment.

À la fin des années 90 et au début des années 2000, la situation était différente : les comédies romantiques constituaient une grande partie plus grande partie du box-office . Faire défiler une liste des les plus grandes comédies romantiques de tous les temps est un voyage dans les années 2000, avec des succès monstres tels que Mon gros mariage grec, attelage et Ce que veulent les femmes.

Le week-end dernier, cependant, c’était le film d’horreur Le sourire que le public voulait ; il a battu Frères, gagner 22 millions de dollars américains.

Alors que le genre d’horreur a connu une amélioration de la qualité au fil des ans, Dergarabedian affirme que le contraire s’est produit avec la comédie romantique.

Billy Eichner et Luke Macfarlane sont le garçon et le frère amoureux dans la nouvelle comédie romantique Bros, du réalisateur Nicholas Stoller. (Universal Studios)

Casser le code de la comédie

Un autre défi avec Frères peut-être son manque de puissance star. Bien qu’Eicher soit bien connu pour ses Billy dans la rue vidéos, le film manquait de talents de premier plan. Comparez cela à La cité perdue, une autre comédie romantique sortie plus tôt cette année, qui mettait en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum : elle a craqué 100 millions de dollars américains sur le marché intérieur.

Les stars de haut niveau sont “un excellent moyen de déchiffrer le code de la comédie et d’attirer le public [back] dans le théâtre », dit Dergarabedian.

Mais en général, dit-il, le public n’afflue pas dans les théâtres pour rire comme avant. “La disponibilité illimitée du contenu comique sur le petit écran a été encore plus mise en évidence pendant la pandémie.”

Notes et avis solides

Pour Frères, ce n’est pas une question de qualité. Le film bénéficie actuellement d’une cote de critique de 90 % et d’une cote d’audience de 91 % sur Tomates pourries .

Le critique de cinéma gai de Toronto, Pat Mullen, dit qu’il considère Frères le film le plus drôle qu’il ait vu cette année. “Je pensais que c’était un portrait tellement rafraîchissant et inclusif de la vie gay, dans une sorte de tradition typique de la comédie romantique.”

Bros est livré avec un pedigree comique impressionnant. Stoller, au centre, a réalisé Neighbors et Forgetting Sarah Marshall, tandis que le producteur Judd Apatow, à droite, est l’esprit derrière des films tels que Trainwreck et Bridesmaids. (Universal Studios )

Mullen dit également qu’il n’est pas d’accord avec les commentaires d’Eichner, rejetant la faute sur le public hétéro.

“Il y avait une partie du public queer qui ne sortait pas, et c’est en fait plus préoccupant”, dit-il, notant qu’il y a beaucoup en jeu pour un public qui veut voir leurs histoires à l’écran.

REGARDER | Billy Eichner parle de faire des Bros et d’aider le public à s’échapper :

Billy Eichner et la pression pour créer Bros L’écrivain et acteur de Bros, Billy Eichner, discute avec Eli Glasner de CBC de la création de la comédie romantique gay Bros et de ce qu’il espère que le public en retirera.

Prendre une page de Top Gun

S’adressant à CBC News au Frères première mondiale au Festival international du film de Toronto, Eichner a déclaré que tout ce qu’il voulait, c’était “faire rire les gens aux éclats de manière constante du début à la fin et faire en sorte que les gens se sentent bien”.

Si tel est le cas, dit Mullen, Frères aurait dû suivre l’exemple du smash de l’été Top Gun : Maverick et vendu l’expérience théâtrale.

“Il faut le voir dans un théâtre”, a-t-il dit, rappelant que voir Frères au TIFF, au théâtre Princess of Wales, “avec une foule de 2 000 personnes qui riaient tout au long du film m’a vraiment rappelé pourquoi j’aime aller au cinéma… en premier lieu.”

La formule rom-com sera à nouveau mise à l’épreuve lorsque Billet pour le paradisavec Julia Roberts et George Clooney, sortira en salles le 21 octobre.

REGARDER | Aussi révolutionnaire soit-il, Bros se penche sur les clichés de la comédie romantique :