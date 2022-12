Les comédiens sud-asiatiques « promeuvent-ils » le racisme à travers des blagues « stéréotypées » ? Le TikTok Rant de l’homme est viral

Tous ceux qui suivent les comédiens connaissent la base de fans que ces personnes apprécient sur la base des blagues «relatives» qu’ils craquent. Il y a souvent des moments où ces comédiens proposent des blagues desi pour rendre le contenu relatable. Un utilisateur de TikTok, dont la vidéo devient maintenant virale, explique comment ces humoristes promeuvent le racisme avec leurs blagues. Sa vidéo est maintenant devenue virale sur Twitter après que l’utilisateur Sicksadke l’a publiée. La vidéo montre un spécialiste canadien du marketing numérique, Aqil Dhanani, racontant comment les Sud-Asiatiques subissent les insultes dues aux comédiens sud-asiatiques.

Il mentionne des comédiens comme Russell Peters et Lilly Singh dans sa vidéo. Il commence par dire: “C’est quelque chose qui me dérange vraiment en tant que personne de couleur qui a surtout grandi avec des Blancs.” La légende de la vidéo disait: “La voix est quelque chose que tant d’immigrants de première génération font dans la comédie et ça me dérange tellement.” Regardez la vidéo :

Il mentionne également qu’il a dû rire des blagues qu’on lui faisait pour « s’intégrer ». La vidéo a recueilli 148 000 vidéos. « Je comprends ce qu’il veut dire, mais j’ai grandi dans une grande communauté indienne au collège. vous, aucun de ces comédiens n’était là pour convaincre ces enfants d’être méchants avec les enfants indiens. Ils se moquaient de leur nourriture, de leur odeur, de leurs accents. Et ils l’ont fait parce qu’ils étaient MÉCHANTS”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « J’ai un ex qui m’a dit qu’il n’irait pas chercher de la nourriture indienne avec moi parce que les Indiens puent et qu’il ne supporte pas l’odeur affreuse. Je ne crois pas qu’il ait jamais côtoyé des Indiens à tout.”

Voici quelques réponses :

Je vois cela littéralement alors que je parle de la façon dont l’écriture et la caractérisation des Asiatiques et des autres personnes de couleur de Mindy Kingling dans son travail sont à l’opposé de la représentation positive. Elle alimente et perpétue tous les stéréotypes négatifs des Sud-Asiatiques. https://t.co/2kHn3OPDjf– Carolyn – Hinds (@ CarrieCnh12) 11 décembre 2022

Quelle est votre opinion sur la même chose ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici