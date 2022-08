Les combustibles fossiles aggravent l’inflation et le changement climatique

C’est une journée banale pour les courses : vous vous précipitez au magasin pour acheter des produits d’épicerie, des fournitures de pharmacie et faire le plein d’essence. Ensuite, vous préparez un déjeuner sur la cuisinière à gaz.

Pour tout cela, vous dépenseriez environ 8,5 % de plus qu’il y a un an, selon le rapport de juillet du Bureau of Labor Statistics sur les prix des biens et services de consommation – au cours du mois, cela se traduit par environ 500 $. plus pour la plupart des ménages que l’an dernier.

Les économistes ont indiqué que les prix de l’énergie étaient la principale raison de la forte inflation. Les Américains ont dû dépenser plus pour l’essence, le gaz naturel pour les cuisinières, les chauffe-eau et les fournaises, et pour toute électricité dérivée du pétrole et du gaz. Mais l’impact des combustibles fossiles est plus important que cela – les prix de l’énergie affectent indirectement pratiquement tous les secteurs de l’économie.

L’impact de la hausse des prix de l’énergie est particulièrement évident sur les prix des aliments, car la majeure partie du coût des aliments est basée sur le coût du transport de la ferme à l’étagère. Mais cela affecte également d’autres biens de consommation. Par exemple, Amazon a récemment augmenté ses tarifs Amazon Prime dans les pays européens, citant la hausse des coûts du carburant et du transport.

Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s, a déclaré que les combustibles fossiles étaient une cause majeure de chaque période d’inflation depuis la Seconde Guerre mondiale. “Invariablement, c’est le coût élevé du pétrole et des combustibles fossiles en général qui entraîne de grandes fluctuations et une inflation globale”, a déclaré Zandi. “Chaque récession depuis la Seconde Guerre mondiale a été précédée d’une flambée des prix du pétrole.”

La hausse des prix du pétrole et du gaz est responsable d’environ 40 % des hausses de prix dans l’ensemble de l’économie (ou 3,8 points de pourcentage de l’inflation de 8,5 % de juillet, selon les calculs de Moody’s).

L’une des principales raisons pour lesquelles l’inflation a ralenti ce mois-ci pourrait être la baisse des prix de l’énergie ; le gaz naturel et l’essence sont moins chers qu’au début de l’année. Mais même si les prix ont baissé, ils sont toujours plus élevés qu’il y a un an. En général, le consommateur peut encore s’attendre à payer beaucoup plus pour des biens et des services dans un proche avenir.

L’interaction entre le prix du carburant et le prix de tout le reste au cours de la dernière année montre à quel point les combustibles fossiles ont une emprise sur l’économie. Les États-Unis sont piégés dans un cycle où les prix du pétrole et du gaz augmentent, et les dirigeants politiques essaient de faire tout ce qu’ils peuvent pour les faire baisser à nouveau afin d’alléger le fardeau de l’inflation. Il oppose les énergies renouvelables à l’économie. Se libérer de cela signifie passer à plus d’électricité alimentée par l’énergie solaire et éolienne pour alimenter les voitures, les maisons et les entreprises.

Réduire la dépendance aux combustibles fossiles “réduira considérablement son emprise sur l’inflation dans l’économie au sens large”, a déclaré Zandi.

C’est la raison pour laquelle les économistes s’attendent finalement à ce que la loi sur la réduction de l’inflation soit à la hauteur du nom du projet de loi.

Fossilflation, expliquée

Un ensemble complexe de facteurs est à l’origine de l’inflation en ce moment – y compris, mais sans s’y limiter, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’insuffisance de main-d’œuvre et les pénuries de gaz prévues en Europe – mais creusez un peu plus, et un élément commun est la dépendance aux combustibles fossiles.

L’inflation n’est pas seulement un problème aux États-Unis ou à cause des dépenses fédérales pendant la pandémie. Il a doublé l’année dernière dans 37 économies avancées.

Dans certains cercles, les économistes ont préféré utiliser la «fossilflation» comme description plus précise des malheurs actuels de l’inflation. Isabel Schnabel, membre du conseil d’administration de la Banque centrale européenne, a utilisé le terme dans un discours de mars sur la nouvelle ère de l’inflation. “La fossilflation reflète le coût hérité de la dépendance aux sources d’énergie fossiles”, a-t-elle déclaré.

La volatilité est toujours une caractéristique de la forte dépendance aux carburants pour stimuler l’économie. Ce sont des produits qui doivent être stockés, raffinés et transportés ; comme l’a expliqué Gernot Wagner, économiste du climat à la Columbia Business School, « les matières premières fluctuent toujours ».

Cela était particulièrement vrai dans les années 1970 et 1980, lorsque l’économie souffrait d’une inflation encore plus élevée. Les circonstances entraînant des prix plus élevés aujourd’hui sont bien sûr différentes. L’industrie pétrolière a connu quelques années tumultueuses pendant la pandémie : elle fore désormais moins de puits et se débat avec une capacité de raffinage disponible limitée qui n’a pas correspondu à la forte augmentation de la demande. Et l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions mondiales qui en ont résulté ont réduit les réserves disponibles de pétrole et de gaz, et les prix sont plus élevés en conséquence en prévision des pénuries hivernales en Europe.

“Cent ans après le début de l’ère du pétrole, cela ne devrait plus nous surprendre que chaque décennie environ, quelque chose se passe quelque part et que les prix augmentent”, a déclaré Wagner.

Le rapport de juillet du BLS n’a en fait montré aucune croissance de l’inflation le mois dernier. La raison est la même : les prix des combustibles fossiles. Zandi a expliqué que les chiffres élevés de juin reflétaient la décision de l’Europe de sanctionner le pétrole et le gaz russes. Mais les investisseurs semblaient avoir surestimé l’impact sur les approvisionnements mondiaux réels en pétrole et en gaz, c’est pourquoi les prix ont légèrement baissé au cours des semaines suivantes.

Ce n’est pas idéal d’être aussi attaché aux hauts et aux bas du pétrole. L’industrie pétrolière récolte des fruits tandis que les consommateurs subissent des prix plus élevés. Les 50 plus grandes sociétés pétrolières et gazières ont engrangé 113 milliards de dollars de bénéfices jusqu’à présent en 2022, en raison des prix élevés, selon un calcul. Et ils reçoivent toujours des milliards de subventions, l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière américaine recevant plus de 20 milliards de dollars d’allégements fiscaux, selon une analyse de 2017 d’Oil Change International.

Les solutions au changement climatique remplissent une double fonction et aident les consommateurs à se libérer de ce cycle. La technologie verte n’est pas une panacée pour l’économie ; en fait, la « flation verte » est le terme inventé pour désigner une demande accrue de cuivre, de lithium et de cobalt nécessaires aux technologies propres. Mais l’abandon des combustibles fossiles aide d’une manière majeure. Plutôt que de compter sur le carburant, une marchandise, Wagner soutient que l’adoption des énergies renouvelables par les États-Unis signifiera un passage à des solutions technologiques. “Les technologies, par définition, s’améliorent et deviennent moins chères”, a-t-il déclaré. “C’est le moyen de sortir du cycle malheureux de la fossilflation.”

Briser le cycle de la « fossilflation »

Ce que les investissements du Congrès pourraient faire, s’ils aident vraiment à sortir l’économie américaine de sa dépendance aux combustibles fossiles, c’est de libérer l’économie de la volatilité des marchés pétroliers.

La loi sur la réduction de l’inflation promet d’aider car elle fait plusieurs choses simultanément. Il investit dans des solutions qui contribuent à réduire la demande des consommateurs en combustibles fossiles et incite les fabricants et les entreprises à faire de même. Il augmente également les impôts sur les sociétés, une autre façon de freiner l’inflation, “un peu comme la Fed qui augmente [interest] taux », a déclaré Robbie Orvis d’Energy Innovation, un modélisateur économique qui a étudié l’impact du projet de loi.

Les près de 370 milliards de dollars de mesures climatiques de l’IRA ne vont pas faire une brèche dans l’inflation actuelle. Mais au fil de la décennie, des économistes comme Zandi s’attendent à ce que les Américains commencent à ressentir une certaine différence.

Moody’s estime que d’ici 2030, le projet de loi pourrait réduire les dépenses énergétiques d’un ménage américain type de plus de 300 dollars par an, en dollars d’aujourd’hui. Il peut également contribuer aux taux d’assurance des biens résidentiels et commerciaux en raison de ses investissements dans la réduction des émissions (qui aggravent le changement climatique) et dans l’adaptation physique au climat.

Un autre rapport de Rewiring America constate des gains encore plus importants lors du décompte des crédits d’impôt totaux de la facture pour les véhicules électriques, l’énergie solaire sur le toit et les appareils électriques comme les pompes à chaleur. Rewiring America a découvert qu’un ménage économiserait 1 800 $ par an s’il adoptait toutes ces technologies propres. Bien sûr, faire tout cela dans votre ménage coûte beaucoup d’argent au départ. Il y a encore certaines politiques dans le projet de loi qui ciblent spécifiquement les ménages à faible revenu, comme l’expansion d’un remboursement pour les maisons à faible revenu qui couvre le coût total de l’installation de la pompe à chaleur, avec un plafond de 8 000 $.

“Cela pourrait grandement contribuer à atténuer les hauts et les bas de l’économie au sens large et de notre niveau de vie”, a déclaré Zandi.

Ces politiques sont trop tardives pour aider à faire face à des prix élevés dans un avenir immédiat, mais elles atténueront l’impact de la prochaine crise majeure.