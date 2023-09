Les combinaisons de chaleur et de pluie seront pratiquement partout si les émissions continuent d’augmenter, selon une étude

La crise climatique va exposer une plus grande partie du monde à à la fois un temps plus chaud et de fortes pluies. Cela pourrait créer des conditions d’inondation dangereuses, selon de nouvelles recherches. UN étude récemment publiée dans Earth’s Future décrit comment une grande partie de la planète va faire face à une combinaison de chaleur et d’eaux de crue.

Lorsque la combinaison de l’humidité et des conditions chaudes se produisent, cela peut aggraver les inondations généralisées. Une vague de chaleur arrive en premier et assèche les sols et la végétation, ce qui réduit la capacité de la zone à absorber l’eau entrante. Lorsque la région est frappée par des taux supérieurs à la moyenne précipitations, que l’eau ne pénètre pas dans les zones asséchées et un sol durci. Il coule à la surface du sol, ce qui contribue aux crues soudaines et aux glissements de terrain, selon l’étude.

« Ces extrêmes climatiques cumulés ont attiré une attention considérable au cours des dernières décennies en raison de leurs pressions disproportionnées sur les secteurs agricole, industriel et écosystémique – bien plus que de simples événements extrêmes isolés », a déclaré Haijiang Wu, chercheur à l’Université A&F du Nord-Ouest de la Chine et chercheur dans l’étude. dit dans un communiqué de presse.

L’équipe a utilisé plusieurs modèles climatiques pour prévoir comment ces changements climatiques extrêmes s’aggraveront d’ici la fin de ce siècle si nos émissions continuent d’augmenter. Les modèles leur ont montré que l’Afrique du Sud et l’Europe connaîtront des conditions plus sèches à mesure que les températures augmenteront. D’autres régions, comme l’est des États-Unis, l’Australie et le CL’Afrique centrale connaîtra probablement des taux de précipitations plus élevés. Comment cela crée-t-il une combinaison de températures extrêmes et de fortes précipitations ? C’est parce que notre atmosphère peut retenir 5 % d’humidité en plus pour chaque degré d’humidité. La température Celsius augmente.

Les chercheurs de l’étude ont souligné que le monde a déjà enregistré plusieurs cas de la manière dont les températures extrêmes et humides ont affecté les communautés. Les fortes précipitations en Europe occidentale en 2021 ont dévasté plusieurs pays, dont la Belgique et l’Allemagne, selon le service Copernicus sur le changement climatique. Les maisons ont été gravement endommagées et plus de 200 personnes sont mortes lors des inondations. Une grande partie de l’Europe a connu une plus chaud que la moyenne été cette année-là aussi.

Recherches antérieures a également constaté que les incendies de forêt, qui sont souvent aggravés par les vagues de chaleur et les conditions sèches qui s’ensuivent, les inondations dans cette zone sont encore pires. Si une grande zone est couverte d’une cicatrice de brûlure là où le sol et la végétation étaient autrefois en feu, la zone ne peut pas absorber l’eau si elle est inondée peu de temps après.

L’étude récemment publiée intervient alors que des villes américaines ont battu des records de chaleur extrême. Par exemple, Phoenix, en Arizona, a connu plusieurs semaines où la température a atteint 110 degrés Fahrenheit (43,3 Celsius). Les communautés de tout le pays ont également été confrontées à des inondations extrêmes cette année. Les villes de la Nouvelle-Angleterre ont été touchées par plusieurs vagues de catastrophes inhabituelles. fortes pluies et crues soudaines aussi. Leominster Massachusetts a été frappé par ce que les météorologues appellent un Événement pluvieux « 200 ans » plus tôt cette semaine. Près de 10 pouces de pluie sont tombés en 6 heures environ, emportant des routes et effondrant des maisons.

Les chercheurs ont indiqué qu’ils espèrent que leurs résultats seront utilisés pour « aider les parties prenantes et les décideurs à développer un ensemble de stratégies d’adaptation au changement climatique pour gérer et atténuer les risques » ces événements aggravés du changement climatique. « Si nous ignorons le risque d’extrêmes températures humides et ne parvenons pas à réagir suffisamment tôt, les impacts sur la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique seraient inimaginables », a déclaré Wu.

