Les combattants ukrainiens qui ont défendu Marioupol, désormais aux mains des Russes, sont enregistrés comme prisonniers de guerre

Mises à jour du jour 85 de l’invasion

La Croix-Rouge affirme avoir enregistré des centaines de combattants ukrainiens capturés comme prisonniers de guerre.

Un soldat russe jugé pour crimes de guerre demande pardon à la veuve d’un civil ukrainien.

4 tués à Severodonetsk, province de Lougansk ; chauffeur de bus tué à Koursk en Russie.

G7, les responsables de l’ONU se réunissent séparément, avec la libération des exportations alimentaires de l’Ukraine en tête.

Biden rencontre les dirigeants de la Finlande et de la Suède, est enthousiasmé par leur candidature à l’OTAN.

L’armée russe a déclaré jeudi que d’autres combattants ukrainiens qui faisaient un dernier combat à Marioupol se sont rendus, portant le nombre total de ceux qui ont quitté leur bastion à 1 730, tandis que la Croix-Rouge a déclaré avoir enregistré des centaines d’entre eux comme prisonniers de guerre.

Le Comité international de la Croix-Rouge a indiqué que les enregistrements des prisonniers de guerre ukrainiens, qui comprenaient des combattants blessés, ont commencé mardi dans le cadre d’un accord entre la Russie et l’Ukraine.

L’agence humanitaire basée à Genève, qui a de l’expérience dans le traitement des prisonniers de guerre et des échanges de prisonniers, a toutefois déclaré que son équipe n’avait pas transporté les combattants vers “les lieux où ils sont détenus”, ce qui n’a pas été précisé.

Quelles questions avez-vous sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? Envoyez un courriel à [email protected]

Les combattants ukrainiens qui ont émergé des aciéries en ruine d’Azovstal après avoir reçu l’ordre de leur armée d’abandonner le dernier bastion de la résistance dans la ville portuaire désormais rasée font face à un sort incertain. Certains ont été emmenés par les Russes dans une ancienne colonie pénitentiaire située sur un territoire contrôlé par des séparatistes soutenus par Moscou.

Alors que l’Ukraine a déclaré qu’elle espérait récupérer les soldats lors d’un échange de prisonniers, la Russie a menacé de traduire certains d’entre eux en justice pour crimes de guerre.

Des policiers lituaniens, dans le cadre d’un effort international conjoint pour enquêter sur d’éventuels crimes de guerre russes en Ukraine, enquêtent mercredi sur d’anciennes positions russes à l’extérieur du village de Mala Rogan, près de Kharkiv. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

La Croix-Rouge a cité des règles en vertu des Conventions de Genève qui devraient permettre à l’organisation d’interroger des prisonniers de guerre “sans témoins” et que les visites avec eux ne devraient pas être “indûment restreintes”.

“Il était tout pour moi”

A Kiev, un soldat russe confronté au premier procès pour crimes de guerre depuis le début de la guerre en Ukraine a témoigné jeudi avoir tiré sur un civil sur ordre de deux officiers et a supplié la veuve de sa victime de lui pardonner.

“Je me rends compte que vous ne pouvez pas me pardonner, mais je vous demande pardon”, a déclaré le Sgt. Vadim Shishimarin, 21 ans.

REGARDER | Témoignage émouvant au 1er procès pour crimes de guerre : Un soldat russe présente ses excuses au procès pour crimes de guerre en Ukraine Lors du premier procès pour crimes de guerre en Ukraine, un soldat russe de 21 ans a été confronté à la veuve du civil ukrainien de 62 ans qu’il avait tué.

La femme, Kateryna Shelipova, a déclaré que son mari de 62 ans, Oleksandr Shelipov, était sorti pour vérifier ce qui se passait lorsque des coups de feu ont retenti juste devant leur maison. Lorsque les tirs ont cessé peu de temps après, elle est sortie et a trouvé son mari abattu.

“Il était tout pour moi. Il était mon défenseur”, a-t-elle déclaré.

Kateryna Shelipova, la veuve ukrainienne d’un civil tué par balle il y a des semaines, se reflète dans un miroir mercredi alors que le soldat russe Vadim Shishimarin, en procès, se penche en avant. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Shishimarin pourrait être condamné à la prison à vie après avoir plaidé coupable mercredi d’avoir tiré sur l’homme ukrainien dans la tête à travers une fenêtre de voiture ouverte dans un village de la région nord-est de Soumy le 28 février, quatre jours après le début de l’invasion russe.

Shishimarin a déclaré qu’il avait d’abord désobéi à l’ordre de son commandant immédiat de tirer sur le civil non armé, mais qu’il n’avait d’autre choix que de suivre l’ordre lorsqu’il a été répété avec force par un autre officier. L’officier aurait insisté pour que l’homme ukrainien, qui parlait sur son téléphone portable, puisse indiquer leur emplacement aux forces ukrainiennes.

La procureure générale ukrainienne, Iryna Venediktova, avait précédemment déclaré que son bureau préparait des affaires de crimes de guerre contre 41 soldats russes pour des infractions telles que le bombardement d’infrastructures civiles, le meurtre de civils, le viol et le pillage. L’accusation était étroitement surveillée car d’éventuels crimes de guerre pourraient éventuellement être portés devant la Cour pénale internationale de La Haye.

Victimes dans le Donbass, le Koursk russe

L’armée ukrainienne n’a fait aucune mention de Marioupol lors de son briefing matinal jeudi, affirmant seulement que les forces russes poursuivaient toujours leur offensive sur diverses sections du front à l’est, mais qu’elles étaient repoussées avec succès.

Dans la région orientale du Donbass, qui a été le centre de combats récents alors que les forces russes à l’offensive se sont affrontées à une résistance ukrainienne farouche, quatre civils ont été tués et trois blessés dans la ville de Severodonetsk lors d’un bombardement russe, a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haidai. .

REGARDER | Les familles ukrainiennes d’Irpin font face à la perte et à l’avenir incertain : Vivre dans les ruines de la guerre d’Ukraine À l’intérieur d’un immeuble d’appartements à Irpin, en Ukraine, les habitants luttent pour faire face à la dévastation totale laissée par la guerre, ne sachant pas comment ils vont continuer leur vie.

Du côté russe de la frontière, le gouverneur de la province de Koursk a déclaré qu’un chauffeur de camion avait été tué et plusieurs autres civils blessés par des bombardements depuis l’Ukraine. Les autorités séparatistes de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, ont déclaré que deux civils avaient été tués et cinq blessés, également par des bombardements ukrainiens au cours des dernières 24 heures.

À Moscou, le plus haut procureur de Russie a demandé à la Cour suprême du pays de désigner le régiment ukrainien Azov – parmi les troupes qui composaient la garnison d’Azovstal – comme une organisation terroriste. Le régiment a des racines dans l’extrême droite.

Sur le plan diplomatique, la Finlande et la Suède pourraient devenir membres de l’OTAN d’ici quelques mois, bien que les objections du président turc Recep Tayyip Erdogan menacent de perturber les choses. La Turquie accuse les deux pays d’héberger des militants kurdes.

REGARDER | La candidature de l’OTAN n’est probablement pas une surprise pour Poutine, a déclaré l’ambassadeur de Suède au Canada : Les ambassadeurs de Finlande et de Suède sont « optimistes » et « humbles » quant à la candidature à l’OTAN L’ambassadeur de la Finlande au Canada, Roy Eriksson, et l’ambassadeur de la Suède au Canada, Urban Ahlin – expliquent à quelle vitesse leurs pays pourraient faire partie de l’alliance de l’OTAN.

Le président américain Joe Biden rencontrait jeudi à la Maison Blanche le Premier ministre suédois Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinistö.

“Ils répondent à toutes les exigences de l’OTAN, puis à certaines”, a déclaré Biden au début, ajoutant que “le fait d’avoir deux nouveaux membres de l’OTAN dans le Grand Nord renforcera la sécurité de notre alliance”.

Le G7 lance une initiative pour renforcer l’approvisionnement alimentaire mondial

Les ministres des Finances des principales économies du Groupe des Sept, dont Chrystia Freeland du Canada, étaient à Koenigswinter, en Allemagne, jeudi, pour faire face aux effets immédiats de la guerre de la Russie en Ukraine et de la pandémie de COVID-19, dépassant leurs plans plus ambitieux de réforme l’économie mondiale.

Une crise des réfugiés, une inflation élevée, une insécurité alimentaire exacerbée par la guerre et le changement climatique, et les ramifications d’une pandémie pluriannuelle ne sont que quelques-uns des problèmes qui attirent l’attention des dirigeants.

La ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland arrive pour une réunion des ministres des Finances du G7 jeudi à Koenigswinter près de Bonn, en Allemagne. (Ina Fassbender/AFP/Getty Images)

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et le blocus des ports de la mer Noire et de la mer d’Azov ont entraîné une forte augmentation des prix des denrées alimentaires et de l’énergie qui contribue à un ralentissement de la croissance et menace de stagflation mondiale – alors que l’inflation et le chômage sont élevés et que la production économique est faible .

Les deux pays sont d’énormes exportateurs de blé, d’orge et d’huile de tournesol, avec des approvisionnements interrompus en nourriture et en engrais qui font monter les prix déjà élevés et menacent l’insécurité alimentaire en Afrique, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Asie.

La ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, a déclaré après avoir rencontré ses homologues que les pays lançaient une nouvelle Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire qui vise en partie à faire face à l’impact de l’invasion. La Banque mondiale aide à mettre en œuvre le projet.

Schulze a déclaré que l’objectif est de mieux coordonner les efforts des donateurs d’aide et de veiller à ce que les crises imminentes ne soient pas négligées.

Elle a déclaré que le G7 cherchera à embarquer autant de partenaires que possible, y compris les pays émergents qui pourraient avoir des approvisionnements. L’alliance “est vraiment ouverte. Ce n’est pas un club fermé”.

Deux jours de réunions se poursuivent jeudi aux Nations unies, également dans le but d’aider à mobiliser une réponse mondiale à la crise de sécurité alimentaire résultant de l’invasion russe.