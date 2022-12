Les combattants russes du groupe Wagner brûlent 2 000 cartouches par jour en combattant l’armée ukrainienne déterminée

Le groupe russe Wagner, une force mercenaire militaire privée, a vu chacun de ses combattants brûler en moyenne 2 000 cartouches par jour dans le but de repousser une contre-offensive ukrainienne féroce.

Les combattants du groupe Wagner qui tentent de conserver leurs gains dans la région ukrainienne du Donbass ont été confrontés à une vague d’attaques des forces ukrainiennes cherchant à reprendre les terrains perdus, et de violents combats épuisent les munitions à un rythme alarmant, selon une analyse de l’Institut pour l’étude de la guerre publiée. Mercredi.

Le rapport du groupe de réflexion basé aux États-Unis détaille les combats autour de la ville de Bakhmut, les forces ukrainiennes tentant de reprendre des positions au sud de la ville et les forces russes organisant une attaque contre la ville elle-même qui a été repoussée par l’Ukraine.

L’ÉQUIPEMENT MILITAIRE RUSSE INSUFFISANT POUR LES HIVERS DIFFICILES, CONDUIT À LA MORT DES SOLDATS D’HYPOTHERMIE

De violents combats ont également été signalés près de l’oblast de Kherson, où les forces ukrainiennes ont constamment attaqué les positions russes autour de la ville.

Les violents combats ont fait des ravages des deux côtés, bien que la féroce résistance ukrainienne ait œuvré pour bloquer les objectifs de guerre du président russe Vladimir Poutine et l’a incité à reconnaître que le conflit pourrait durer un certain temps.

Les forces russes seront également désormais obligées de lutter contre le climat hivernal de l’Ukraine, un autre obstacle possible au milieu des rapports plus tôt cette semaine selon lesquels l’armée du pays manque de vêtements et d’équipements suffisants pour combattre les éléments.

POUTINE OUVERT À L’UKRAINE POURPARLERS APRÈS QUE BIDEN SIGNALE LA VOLONTÉ SI LA RUSSIE SÉRIEUSE DE METTRE FIN À LA GUERRE

“Ce qui est clair, c’est qu’il y a un bain de sang dans l’est de l’Ukraine et que l’armée russe n’est pas correctement équipée pour le combat hivernal”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat”. Amérique”, a déclaré Fox News Digital. “Certains meurent d’hyperthermie parce que l’uniforme n’est pas assez chaud pour survivre dans des conditions extrêmes.”

Koffler pense que la météo pourrait ralentir Poutine au cours des prochains mois, même si elle s’attend à ce que les forces russes tentent de relancer leur activité au printemps.

“Poutine a annoncé hier que la Russie est dans ce combat à long terme, ce qui est presque certainement exact. Mais nous pouvons nous attendre à ce que la phase de combat actif ralentisse maintenant que l’hiver est arrivé. Sinon, plus de soldats mourront de froid que de blessures, “, a déclaré Köffler. “Poutine reprendra probablement les opérations d’assaut majeures au début du printemps.”