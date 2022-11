Les combattants furtifs de la résistance de Kherson ont miné les forces d’occupation russes

Ihor se tient sur les décombres d’un parking de la ville de Kherson qui, selon lui, a été touché par l’artillerie ukrainienne après que lui et d’autres combattants de la résistance aient fourni l’emplacement de véhicules militaires russes. (Ed Ram pour le Washington Post)

KHERSON, Ukraine — Ihor ne connaissait même pas le prénom de la personne qui l’a contacté. L’homme a déclaré qu’il était membre des forces d’opérations spéciales ukrainiennes et voulait savoir si Ihor était intéressé à aider à combattre les Russes qui occupent actuellement sa ville de Kherson. “Inscrivez-moi”, a répondu Ihor.

Pendant des mois, les deux ont maintenu une communication codée via l’application de messagerie Telegram. Parfois, on demandait à Ihor d’aider à localiser les endroits à partir desquels les Russes tiraient de l’artillerie. D’autres fois, il a envoyé à l’homme, qui a demandé à s’appeler Smoke, les positions des troupes russes, des véhicules blindés et des stocks de munitions.

Puis en août, Ihor a eu une tâche plus dangereuse de Smoke. Il y avait une cache d’armes cachée quelque part à Kherson, et Ihor devait les enterrer dans un endroit différent et attendre le signal. Finalement, lui a dit Smoke, Ihor pourrait être appelé à prendre l’une des armes et à aider les soldats ukrainiens si la bataille de Kherson se transformait en combat de rue et que de petits groupes de sabotage seraient nécessaires.

“Autour de la ville, il y avait beaucoup de gens avec des armes qui attendaient le bon moment pour les utiliser”, a déclaré Ihor. Il a refusé de donner son nom de famille par souci pour sa sécurité et Smoke a demandé à être identifié uniquement par son indicatif d’appel en raison de son travail dans les forces spéciales.

Pendant plus de huit mois d’occupation russe, un mouvement clandestin de résistance s’est formé à Kherson, la seule capitale régionale que l’armée de Vladimir Poutine a pu prendre depuis le début de son invasion en février dernier.

Les histoires de braves citoyens ukrainiens se dressant contre les soldats envahisseurs se sont répandues tout au long de la guerre. Mais Kherson, occupée depuis début mars, était une plaque tournante unique pour les activités de résistance où de nombreux civils travaillaient en étroite coordination avec les gestionnaires des services de sécurité ukrainiens.

L’aide de l’intérieur des territoires occupés – parfois hors de portée des missiles et de l’artillerie ukrainiens – s’est avérée essentielle pour Kyiv dans la réalisation de certaines de ses attaques les plus effrontées, notamment sur un aérodrome en Crimée, que Moscou a illégalement annexé en 2014.

À Kherson et dans la ville occupée de Melitopol, à environ 140 miles à l’est, il y a eu de mystérieuses explosions pendant la guerre qui ont tué ou blessé les autorités installées par la Russie. Ces explosions seraient l’œuvre de combattants de la résistance, également connus sous le nom de partisans, ou de forces spéciales ukrainiennes travaillant derrière les lignes ennemies. Parfois, des bombes explosaient dans les voitures des fonctionnaires d’occupation ou à leur domicile.

Des témoins racontent détentions, tortures, disparitions à Kherson occupée

Souvent, les gens ne savaient pas qui parmi leurs voisins ou collègues étaient aussi des résistants. Lors d’interviews, deux résistants ont affirmé avoir réussi à tuer quelques Russes ivres marchant seuls dans les rues en les poignardant. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées. Mais la plupart des partisans se sont vu confier des missions non violentes, ont déclaré des combattants de la résistance et des officiers militaires, comme cacher des armes ou des explosifs à un certain endroit, identifier des collaborateurs ou signaler où les soldats russes et leur matériel étaient basés. Ces informations ont ensuite été utilisées pour diriger les tirs d’artillerie ukrainiens.

À Kherson, tout cela s’est ajouté à une insurrection subtile sur laquelle l’armée ukrainienne s’est appuyée alors que la ligne de front sud se rapprochait de plus en plus de la ville, forçant finalement les Russes à battre en retraite la semaine dernière. La ville de Kherson étant désormais débarrassée des soldats russes, le mouvement de résistance remonte à la surface.

Sur la place centrale cette semaine, Smoke, portant une cagoule, a couru vers Ihor et l’a serré dans ses bras.

“L’essentiel pour moi est que les gens soient restés en vie”, a déclaré Smoke. “C’est ce qui m’a le plus inquiété. Mais ils ont survécu et, Dieu merci, c’est la chose la plus importante.

Il fut un temps où Ihor n’était pas sûr qu’il le ferait.

Il y avait une autre personne avec laquelle lui et Smoke travaillaient et qui était également chargée d’enterrer des armes, a déclaré Ihor. Cet homme a été capturé par les Russes et, après avoir été battu, a finalement abandonné l’endroit où il était censé rencontrer Ihor. Ihor a ensuite été capturé également, a-t-il dit, et a passé 11 jours en août dans un centre de détention où les gardes russes ont torturé leurs prisonniers.

En visite à Kherson libéré, Zelensky voit “le début de la fin de la guerre”

Alors qu’Ihor retournait à la prison pour la première fois, accompagné de journalistes du Washington Post, il avait du mal à retenir ses larmes. Tatyana, une femme de 74 ans qui vivait à côté du centre de détention, a déclaré qu’elle pouvait entendre des hommes crier tous les jours. “Je n’ai jamais voulu revoir cet endroit, mais revenir comme ça, c’est assez drôle”, a déclaré Ihor. Certaines personnes debout à l’extérieur ont demandé à Ihor s’il avait été détenu là.

“J’étais là-dedans aussi”, a déclaré un homme.

« Qui ne l’était pas ? Ihor a répondu

Parce qu’Ihor était toujours en communication avec Smoke, qui était basé à l’extérieur dans la ville voisine de Mykolaïv sous contrôle ukrainien, les Russes l’ont relâché et ont déclaré qu’ils surveilleraient tout échange de SMS entre les deux. Ils ont demandé à Ihor d’envoyer des captures d’écran de leur conversation chaque fois qu’il y avait une mise à jour – et ont menacé sa vie s’il ne coopérait pas.

Mais Smoke et Ihor s’étaient mis d’accord sur un code subtil qui pourrait servir d’avertissement – par exemple, répondre à un message par “ok” au lieu de “d’accord”.

Ihor a encore pris des risques après ça. En septembre, il a remarqué que les Russes avaient stationné plusieurs camions de transport sur un parking près du centre-ville de Kherson. Ihor est passé devant le bâtiment avec un téléphone à l’oreille, faisant semblant d’être au téléphone pendant que sa caméra enregistrait ce qu’il y avait à l’intérieur. Deux jours plus tard, l’endroit est touché par l’artillerie.

Plusieurs combattants de la résistance ont déclaré au Post qu’ils avaient signalé l’emplacement, ce qui a aidé les forces armées ukrainiennes à confirmer qu’il s’agissait d’une cible valable.

Un membre des services spéciaux ukrainiens, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré qu’il avait agi en tant que gestionnaire pour plusieurs informateurs pendant l’occupation, ce qui nécessitait d’évaluer ce que chacun pouvait faire. Une personne avec une voiture pourrait conduire et marquer les emplacements des troupes et des armes. Un autre avec vue sur une route principale pouvait rendre compte des mouvements des Russes.

“Si, par exemple, un pont ou un centre de communication important, comme des lignes électriques, explose, c’est peut-être avec notre aide”, a déclaré le gestionnaire.

“Nous parlons d’équipements précieux, pas seulement de véhicules blindés de transport de troupes, mais de véhicules de commandement et d’état-major, de véhicules de communication, de défense aérienne ou de guerre électronique”, a ajouté le gestionnaire. “La destruction de ce qui est cher et disponible en petites quantités peut neutraliser les Russes et donner un certain avantage tactique à nos forces armées dans certaines parties du front.”

Certains membres de cette résistance interne ont été entraînés et préparés avant même l’invasion de la Russie – juste au cas où, a déclaré le gestionnaire.

La perte de la ville de Kherson brise les objectifs de guerre de Poutine en Ukraine

D’autres étaient des partisans improbables, comme Iryna, une femme de 58 ans qui travaillait pour le gouvernement local. Iryna, qui a refusé de donner son nom de famille par souci pour sa sécurité, avait des contacts au sein du SBU, le principal service de sécurité intérieure ukrainien, et leur transmettait régulièrement des informations sur l’organisation des autorités d’occupation et sur qui travaillait avec les Russes. Ils avaient aussi leur propre code. Une fois, elle a même envoyé un message à sa fille en Bulgarie pour qu’elle le transmette à ses maîtres.

Un jour, des hommes qu’Iryna a décrits comme des « compagnons partisans » sont venus chez elle et ont demandé d’enterrer certaines choses dans sa cour. Elle a accepté, couvrant l’endroit avec des tomates. Lorsque des soldats russes ont fouillé sa maison, elle a affirmé n’être qu’une femme qui aidait à préparer des repas pour le quartier.

Ses connaissances du SBU lui ont rendu visite plus tôt cette semaine et ont déterré ce qui avait été enterré dans la cour. “Ils m’ont dit que c’était tout pour fabriquer des explosifs”, a-t-elle déclaré.

Une partie de la résistance était plus publique, mais pour un effet psychologique. Une organisation appelée Yellow Ribbon peint régulièrement à la bombe des emplacements dans la ville – marquant les établissements russes avec un symbole de ruban jaune ou la lettre ukrainienne «i». Ils ont visé des banques russes, des endroits où les Russes distribuaient des passeports et où se préparaient des bulletins de vote sur l’annexion russe. Les Russes couvriraient la peinture, mais Yellow Ribbon la marquerait à nouveau.

Les organisateurs ont tagué la maison de Kirill Stremousov, un tristement célèbre fonctionnaire installé à Moscou à Kherson, récemment décédé dans un accident de voiture. Ils ont défiguré des panneaux d’affichage russes proclamant que “la Russie est là pour toujours” ou que “les Ukrainiens et les Russes ne font qu’un”. Et ils ont posté des photos de «collaborateurs» mangeant dans un restaurant de la ville ou marchant dans la rue.

“Ensuite, ils ont tous commencé à se promener avec des gardes du corps”, a déclaré l’organisateur de Yellow Ribbon, qui a parlé sous couvert d’anonymat par souci de sa sécurité.

L’un des objectifs, a-t-il dit, était de rendre les Russes paranoïaques à propos de la résistance qui existait autour d’eux. Parfois, les gens prenaient une photo de deux soldats russes marchant de dos, puis Yellow Ribbon la publiait sur leur chaîne Telegram, avec un avertissement : “Nous vous surveillons”.

L’une des affiches de Yellow Ribbon accrochées dans la ville faisait référence à un système d’armes, appelé HIMARS, que les États-Unis ont fourni à l’Ukraine. “Si HIMARS ne peut pas vous joindre”, disait l’affiche, “une volonté partisane”.