Les combattants du Hezbollah abattent un drone israélien au Liban et tirent des roquettes sur une base israélienne

BEYROUTH — Le groupe militant du Hezbollah a déclaré avoir abattu un drone israélien au-dessus du sud du Liban et tiré des roquettes sur une base militaire israélienne samedi, quelques heures après que des frappes de drones israéliens ont tué au moins une personne et en ont blessé plusieurs autres.

Le Hezbollah a déclaré samedi que ses combattants avaient également attaqué une base de l’armée israélienne dans la ville frontalière de Kiryat Shmona avec des roquettes Burkan « , provoquant des tirs directs, déclenchant un incendie et en détruisant une partie ». Les roquettes Burkan peuvent transporter une ogive pesant entre 300 et 500 kilogrammes. kilogrammes.

De telles frappes au plus profond du Liban et loin de la frontière israélienne sont rares depuis le début de la dernière série de combats, il y a près de huit mois. La frappe de samedi soir s’est déroulée à environ 100 kilomètres de la frontière israélienne.

Le Hezbollah a commencé à attaquer des postes militaires israéliens le long de la frontière entre le Liban et Israël un jour après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre. Depuis lors, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées des deux côtés de la frontière.

Au cours des sept derniers mois, plus de 400 personnes ont été tuées au Liban, pour la plupart des combattants, mais aussi plus de 70 civils et non-combattants. En Israël, 15 soldats et 10 civils ont été tués depuis octobre.