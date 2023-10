Les combattants du Hamas utilisent-ils des armes américaines destinées à l’Ukraine ?

En matière de fourniture d’armes, les États-Unis sont le pire ennemi de leurs amis

Tout au long de l’histoire récente, l’arme de choix d’un terroriste (ou d’un combattant de la liberté, selon le point de vue) a été un fusil d’assaut AK-47. Aujourd’hui, au lendemain de ce qu’on appelle l’après-11 septembre «guerre mondiale contre le terrorisme,» Il n’est pas rare de voir de tels combattants avec un pistolet Glock 9 mm ou une carabine Colt M4.

Il s’agit d’armes payées par le contribuable américain et apparemment fournies à des forces unies dans la cause de la défaite des terroristes et/ou des combattants de la liberté (encore une fois, selon les convictions politiques de l’observateur), mais qui finissent entre les mains de ces derniers. plutôt. De toute évidence, ce n’est jamais le résultat souhaité par Washington. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, ces armes finissent par équiper les forces mêmes que les États-Unis et leurs alliés tentent de vaincre.

L’exemple le plus récent de ce phénomène semble concerner le Hamas et les attaques perpétrées par des militants affiliés à cette organisation contre des cibles militaires et civiles dans le sud d’Israël. Une vidéo, dont l’authenticité doit encore être vérifiée, prétend montrer un combattant du Hamas remerciant l’Ukraine pour la fourniture d’armes légères, de munitions et de grenades à main. D’autres vidéos, prises lors des assauts proprement dits, montrent les combattants du Hamas armés d’une pléthore d’armes de fabrication américaine.

Ces vidéos ont alarmé certains législateurs américains, comme la représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine du 14ème district de Géorgie, qui, immédiatement après l’attaque du Hamas, a tweeté/xété : «Nous devons travailler avec Israël pour retrouver les numéros de série de toutes les armes américaines utilisées par le Hamas contre Israël. Viennent-ils d’Afghanistan ?» demande la députée. «Viennent-ils d’Ukraine ? Il est fort probable que la réponse soit les deux.

Toute tentative de répondre aux questions de Marjorie Taylor Greene aboutira très probablement à des informations qui devraient mettre le gouvernement américain très mal à l’aise. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclarait depuis juin de cette année que des armes antichar de fabrication américaine destinées à l’Ukraine faisaient leur apparition à la frontière israélienne. Netanyahu n’a pas dit comment tout cela s’est produit : la corruption est endémique en Ukraine, et le journaliste Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a fait état de centaines de millions de dollars d’aide détournés entre les mains de partis auxquels ils n’étaient pas destinés à l’origine. D’après mes calculs, basés sur des conversations avec de nombreuses sources bien informées, le montant détourné pourrait atteindre six dollars sur dix de l’aide envoyée à l’Ukraine. C’est une chose si cela implique de l’argent ; c’est une tout autre affaire s’il s’agit d’armes.

La large disponibilité d’armes fabriquées aux États-Unis sur le marché noir mondial et utilisées par les terroristes/combattants de la liberté pour s’armer reflète l’approche laxiste adoptée par les États-Unis lorsqu’il s’agit de fournir une assistance militaire aux parties impliquées dans des combats actifs. Les États-Unis semblent plus intéressés à renforcer le message politique attaché à ces livraisons, à savoir qu’ils soutiennent activement leurs amis dans le besoin. Les aspects réels de cet effort liés à la sécurité semblent cependant échapper à la plupart des hauts responsables politiques américains.

Cela est devenu évident en mai 2022, lorsque Rand Paul, sénateur républicain du Kentucky, a tenté de mettre en place un inspecteur général chargé de surveiller et de rendre compte de quelque 45 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine demandée par le président Joe Biden. La motion du sénateur Paul a été rejetée à une écrasante majorité par un Congrès qui semblait heureux d’assumer une « n’entends pas de mal, ne vois pas de mal, ne dis pas de mal» attitude lorsqu’il s’agissait de la question de l’Ukraine et de la corruption.

La question des armes américaines tombant entre les mains de personnes non seulement à qui elles n’étaient pas destinées, mais – de manière plus critique – entre les mains de personnes contre lesquelles ces armes étaient destinées à lutter, qui les utilisent ensuite contre les alliés américains, n’est pas une question problématique. nouveau. En 2007, la police turque a commencé à récupérer des armes auprès de combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (ou PKK) tués en Turquie, contenant des numéros de série associés aux expéditions d’armes effectuées par les États-Unis aux forces irakiennes. Le PKK est répertorié comme organisation terroriste par le Département d’État américain, tandis que la Turquie est membre de l’OTAN.

Les armes américaines fournies à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis dans le but de combattre les rebelles houthis du Yémen étaient saisies par les Houthis sur le champ de bataille et retournées contre leurs propriétaires d’origine. De plus, certaines de ces armes se sont retrouvées entre les mains des combattants du Hezbollah au Liban. Des armes fournies par les États-Unis à l’ancienne armée afghane ont été retrouvées au Cachemire, récupérées sur les corps de terroristes islamistes/combattants de la liberté pro-pakistanais qui, avant d’être tués au Cachemire, avaient combattu aux côtés des talibans afghans contre les États-Unis et leurs alliés afghans. . D’autres armes américaines en provenance d’Ukraine ont commencé à apparaître en Afrique, dans la région du lac Tchad, entre les mains des insurgés de Boko Haram combattant les soldats américains du Tchad, du Niger et du Nigeria.

La réalité est que les États-Unis sont devenus l’une des principales sources d’armes pour les terroristes/combattants de la liberté dans le monde entier. Même si Marjorie Taylor Greene a raison d’exiger des réponses sur la question de la sécurité d’Israël, allié de longue date des États-Unis, les mêmes questions peuvent être posées à propos de pratiquement tous les programmes d’assistance à la sécurité institués par les États-Unis après les attentats du 9 septembre. 11 ère. Il semble que l’approche américaine dans la guerre mondiale contre le terrorisme ait fini par rendre ceux qu’elle qualifie de terroristes plus capables de commettre les actes de violence que la politique américaine laisse présager vouloir tenter d’arrêter. La triste vérité est que l’Amérique, dans sa hâte d’armer le monde, finit, à bien des égards, par devenir son pire ennemi.