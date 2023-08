Les combattants du Groupe Wagner contraints de signer un serment d’allégeance Russie | Nouvelles du monde

Le décret du Kremlin déclare que le serment « forgera les fondements spirituels et moraux de la défense de la Russie ». Les soldats du groupe Wagney ont reçu l’ordre de signer un serment d’allégeance après la mort de leur chef Yevgeny Prigozhin. Quiconque effectue un travail pour le compte de l’armée ou soutient ce que Moscou appelle son « opération militaire spéciale » en L’Ukraine devra prêter officiellement serment d’allégeance à la Russie. Le décret de Vladimir Poutine a été publié sur le site Internet du Kremlin et décrit comme un moyen de « forger les fondements spirituels et moraux de la défense de la Russie ». Le serment comprend une ligne dans laquelle ceux qui le prêtent promettent de suivre strictement les ordres des commandants et des hauts dirigeants. Prigozhin aurait été mort après le crash d’un avion russe le mercredi 23 août.. Depuis des semaines, les experts en sécurité qualifient le patron de Wagner d’« homme mort ambulant » après sa courte mutinerie du mois de juin. Il y a eu d’énormes spéculations sur ce qui s’est passé, mais les détails de l’accident d’avion en Russie restent encore rares – même si nous savons que l’avion se dirigeait vers Moscou depuis Saint-Pétersbourg. Des combattants du groupe Wagner près du quartier général militaire de la ville russe de Rostov-sur-le-Don (Photo : Reuters)



Vladimir Poutine a rendu hommage à Eugène Prigojine (Photo : EPA) Vladimir Poutine a semblé confirmer que le chef de guerre avait été tué dans l’incident, lui rendant hommage dans un discours télévisé depuis le Kremlin. L’avion n’a montré aucun signe de problème jusqu’à une chute abrupte au cours de ses 30 dernières secondes, selon les données de suivi de vol. Vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué les rumeurs selon lesquelles Poutine serait à l’origine de cette mort. Il a déclaré : « Il y a actuellement beaucoup de spéculations autour de cet accident d’avion et de la mort tragique des passagers de l’avion, dont Eugène Prigojine. Bien entendu, en Occident, toutes ces spéculations sont présentées sous un angle bien connu. « Tout cela est un mensonge absolu, et ici, lorsqu’on aborde cette question, il faut se baser sur des faits. Il n’y a pas encore beaucoup de faits. Ils doivent être établis au cours des actions d’enquête. Les autorités russes ont ouvert une enquête sur ce qui s’est passé. Ils n’ont pas encore dit ce qu’ils soupçonnent avoir causé la chute soudaine de l’avion. Les 10 corps retrouvés dans les décombres n’ont pas non plus été formellement identifiés. Plus : Tendances

L’autorité aéronautique du pays a déclaré que les passagers à bord de l’avion Embraer étaient Prigojine, Sergueï Propoustine, Evgueni Makaryan, Alexandre Totmine, Valeriy Chekalov, Nikolay Matuseev et Eugène Prigojine. Dmitri Outkine, cofondateur du groupe Wagner et bras droit de Prigojine, figurerait également parmi les personnes tuées. Le chef de Wagner, Eugène Prigojine, a tenté de renverser Vladimir Poutine en juin (Photo : Getty)



L’itinéraire du combat voué à l’échec de Prigojine, de Moscou à Saint-Pétersbourg (Photo : Metro.co.uk) Les trois membres d’équipage étaient le commandant Aleksei Levshin, le copilote Rustam Karimov et Kristina. Les renseignements militaires britanniques ont déclaré vendredi qu’il n’y avait pas encore de preuve définitive que Prigozhin était à bord mais qu’il était « très probable » qu’il soit mort. Poutine n’a pas précisé s’il assisterait aux funérailles de Prigojine, mais Peskov a déclaré : « La seule chose que je peux dire, c’est que le président a un emploi du temps plutôt chargé en ce moment. » Un ancien ambassadeur britannique en Biélorussie, Nigel Gould-Davies, a déclaré que Poutine « ignorerait » les funérailles s’il voulait « souligner que Prigozhin est mort en traître ». M. Gould-Davies estime qu’il s’agira d’un événement important d’une manière ou d’une autre, les partisans de Prigozhin l’utilisant potentiellement pour « faire son éloge ainsi que sa critique de la conduite de la guerre par le Kremlin ».



Une photo du lieu de l’accidentpublié par le Comité d’enquête de Russie (Photo : Shutterstock)



Une épave du jet privé lié à Evgueni Prigojine près du lieu du crash dans la région de Tver, en Russie (Photo : Reuters) Cela pourrait renforcer « l’hostilité d’un noyau de loyalistes de Wagner à l’égard du Kremlin », a-t-il ajouté. Depuis la mort de Prigojine, des centaines de tombes du groupe Wagner ont été complètement rasé au bulldozer sans grande explication. Des photos et des clips vidéo montrent des croix et des couronnes empilées « comme des détritus » et des tombes nouvellement rasées dans un cimetière du village russe de Nikolayevka, dans l’oblast de Samara. Les médias locaux rapportent que la partie du cimetière où les combattants de Wagner ont été enterrés sera pavée de béton. Les autorités de la région de Samara n’ont encore publié aucune déclaration officielle. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

