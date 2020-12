«Je ne peux pas traduire cette douleur en mots», a-t-il dit.

Venez à côté arrestations quotidiennes des militants de la démocratie à Hong Kong, la fuite de Hui a montré le choix sombre auquel sont maintenant confrontés ceux qui se sont battus pour les libertés ici: aller à l’étranger ou aller en prison.

Alors que la Chine cible ceux qui s’opposent à la répression de la ville, les piliers qui ont consacré leur vie à la lutte pour la démocratie à Hong Kong choisissent de plus en plus de partir, avec une foule d’autres.

Même à l’étranger, l’intimidation et les poursuites incessantes témoignent de la portée de la nouvelle loi chinoise sur la sécurité nationale pour Hong Kong, qui criminalise des actes vagues tels que « la collusion avec des forces étrangères », qui, selon Pékin, s’applique à tout le monde, partout.

« C’est une situation grave, avec apparemment seulement deux moyens de sortir: quitter Hong Kong ou rester ici et attendre d’être arrêté », a déclaré Sam Yip, vice-président du Civil Human Rights Front, un groupe qui organisé des marches massives en faveur de la démocratie. Son président, Figo Chan, était l’un d’entre eux Huit personnes ont été arrêtées mardi qui selon la police a organisé un rassemblement illégal le 1er juillet de cette année et a exhorté les autres à protester.

Les gouvernements chinois et de Hong Kong « sont sur des turbos essayant d’éradiquer tous les militants et politiciens » associés aux manifestations anti-gouvernementales, a déclaré Ho-fung Hung, un expert de la politique de Hong Kong à l’Université Johns Hopkins. «Ils essaient d’instiller autant que possible la peur et le désespoir chez les militants».

Mardi, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que l’administration Trump n’aurait plus d’autres règles commerciales ou politiques pour Hong Kong. « Cela ne ressemble plus à aucune autre ville chinoise dirigée par les communistes », a déclaré Pompeo dans une interview au conseil d’administration du Wall Street Journal.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président élu Joe Biden, a tweeté mercredi qu’il est « profondément préoccupé par les arrestations et l’emprisonnement en cours de militants pro-démocratie à Hong Kong ».

« Nous sommes unis avec nos alliés et partenaires contre l’attaque de la Chine contre les libertés de Hong Kong – et pour aider les persécutés à trouver un refuge sûr », a écrit Sullivan.

Factures gelées

Hui, 38 ans, est un vétéran du combat de Hong Kong pour la démocratie. Il a été attiré par la politique après avoir assisté à l’une des veillées annuelles organisées dans l’ancienne colonie britannique pour les victimes du massacre de la place Tiananmen en 1989, où il a rencontré et rejoint des membres du Parti démocratique de Hong Kong. , où il a remporté un siège législatif en 2016.

Lorsque des manifestations ont éclaté en juin 2019 au sujet des projets visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale, Hui est devenu un élément incontournable des manifestations, servant de médiateur entre la police et les manifestants. Lors d’une réunion le jour du Nouvel An, un policier a ramassé les lunettes de Hui sur son visage et pulvérisé au poivre lui de près.

Il fait face à au moins neuf accusations à Hong Kong, dont certaines sont liées à une manifestation en juillet 2019. Hui avait été libéré sous caution, mais ses documents de voyage ont été saisis par la police.

Anders Storgaard, un homme politique danois qui a aidé à organiser le départ de Hui, écrit sur Facebook que lui et d’autres ont inventé un faux programme de réunions sur le changement climatique pour convaincre les tribunaux de Hong Kong que Hui avait des affaires officielles dans le pays nordique. Quand Hui est arrivé au Danemark, il s’est ensuite rendu en Grande-Bretagne, où il est maintenant installé avec sa femme et ses deux enfants.

Dans le même temps, HSBC, la banque multinationale dont le siège est à Londres, a décidé de geler, libérer et re-geler les comptes de Hui et des membres de sa famille à la suite d’une demande de la police de Hong Kong, qui a ouvert une enquête de sécurité nationale sur Hui. La police l’a accusé d’avoir détourné de l’argent d’une campagne de financement participatif, ce que Hui nie.

Dans un Message Facebook, Hui a paralysé le gel de ses comptes bancaires comme un acte de «vengeance politique».

Pendant ce temps, une église de Hong Kong qui a soutenu les manifestations en faveur de la démocratie l’année dernière et protégé les jeunes manifestants a déclaré qu’elle avait également trouvé ses comptes HSBC gelés, ainsi que ceux du pasteur Roy Chan et de son épouse. La police, y compris les agents du département de la criminalité financière, a envahi l’église mardi.

« Il s’agit sans aucun doute d’un acte de représailles de la part des politiciens », a déclaré la Good Neighbour North District Church a déclaré dans un message Facebook.

HSBC n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Dans les commentaires précédents à Actualités Bloomberg, un porte-parole a déclaré que la banque doit adhérer aux « lois de la juridiction dans laquelle nous opérons ».

Chan a déclaré dans un message vidéo sur Facebook et un message au Washington Post que lui et sa famille séjour en Grande-Bretagne, où ils étaient en vacances et ne reviendront pas à Hong Kong.

En réponse aux questions des journalistes mardi, le PDG de Hong Kong, Lam, a qualifié Hui de « personne cachée » et s’est opposé aux suggestions selon lesquelles les actions de HSBC nui à la réputation de la ville en tant que centre financier.

Hui est « quelqu’un qui a menti aux tribunaux de Hong Kong pour trouver un moyen de quitter Hong Kong sous caution », a-t-elle déclaré. « Cette personne est-elle une personne de confiance? »

Difficile de voir les résultats

Hui rejoint des dizaines d’activistes de haut niveau qui ont récemment fui Hong Kong, notamment Nathan Law, Honcques Laus et Ray Wong. Les médias d’État chinois ont déclaré en juillet que les autorités à la recherche de leur arrestation, avec trois autres militants qui ont quitté la ville.

Laus, un adolescent et ancien membre d’un groupe étudiant qui défend l’indépendance de Hong Kong, vu de la Grande-Bretagne comme Tony Chung, le fondateur du groupe, a été détenu près du consulat des États-Unis en octobre alors qu’il tentait de demander l’asile. Chung a été accusé de sécession en vertu de la loi sur la sécurité nationale, passible de la prison à vie, et s’est vu refuser la caution.

Law, 27 ans, a rempli la semaine dernière ses comptes de réseaux sociaux de photos prises avec ses amis Joshua Wong, Agnes Chow et Ivan Lam. Le trio, qui s’est fait connaître en tant qu’activistes étudiants qui ont mené les manifestations du Mouvement des parapluies de Hong Kong en 2014, a été condamné à sept à 13 mois et demi de prison la semaine dernière en relation avec une manifestation devant le poste de police de Hong Kong.

Law a poursuivi son activisme hors de Grande-Bretagne, mais admet qu’il est difficile de voir des résultats tangibles – ajoutant au fardeau et aux émotions complexes entourant sa liberté.

«Il y a un sentiment de culpabilité», a déclaré Law dans une interview. «Il y a toujours une question de savoir pourquoi tous ces gens sont en prison et je ne le suis pas, et pourquoi je ne peux pas faire de changements concrets [to Hong Kong] même si vous savez objectivement que ce n’est pas une tâche qui peut être accomplie par une seule personne. «

Hui s’est également engagé à poursuivre son activisme à l’étranger, mais a déclaré dans un message sur Facebook qu’il ne méritait aucune reconnaissance « par rapport aux frères qui restent et se battent dans des temps troublés ». Il a déclaré ne pas demander l’asile ni immigrer officiellement, préférant « errer d’un endroit à un autre et attendre le jour pour rentrer chez lui ».

Dans une récente interview, Eddie Chu, qui a siégé à la législature de Hong Kong avec Hui jusqu’à son départ pour protester en septembre, a déclaré qu’il était difficile pour les manifestants détenus de voir une « société démoralisée », où beaucoup choisissent de partir. Il a exprimé l’espoir que la diaspora de Hong Kong pourrait devenir le « centre de la pensée politique » du mouvement démocratique.

«Je pense qu’ils peuvent être meilleurs que de simples lobbyistes; ils devraient eux-mêmes être les dirigeants du mouvement », a déclaré Chu. «Face à notre emprisonnement, ils ont leurs responsabilités».

Chu a été arrêté pour la deuxième fois en deux mois mardi, avec sept autres personnes. C’est sa cinquième attaque cette année.