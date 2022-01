Les combattants de l’Etat islamique obtiennent un ultimatum dans l’impasse de la prison syrienne

Peu de temps après que M. Ali ait parlé, des combattants des Unités de protection du peuple ont fait sortir quelqu’un des environs du complexe carcéral et l’ont détenu. Ils ont identifié la personne comme étant un combattant étranger de l’Etat islamique d’Arabie saoudite et ont déclaré l’avoir trouvé caché dans une maison derrière la prison.

Il a déclaré que les militants restants auraient été parmi ceux qui ont attaqué la prison plutôt que des détenus, et qu’ils étaient armés de fusils d’assaut et de mitrailleuses, dont certains ont été saisis à des gardiens de prison tués lors de l’assaut.

Les correspondants du New York Times ont vu le suspect, un homme aux cheveux blancs et à la barbe grisonnante et vêtu d’un survêtement, portant une mallette noir et argent avec plusieurs enveloppes, dont l’une contenant de la monnaie saoudienne. Le SDF a déclaré que d’autres enveloppes contenaient des dollars et un passeport saoudien.