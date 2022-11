Les combattants de la grippe aviaire en Colombie-Britannique font face à un défi sans précédent alors que le H5N1 se propage à travers le Canada

Selon certaines mesures, les épidémies de grippe aviaire en cours en Colombie-Britannique ne sont rien comparées à l’éruption dévastatrice de la maladie en 2004 qui a provoqué l’abattage de 17 millions d’oiseaux.

Mais l’ennemi auquel les agriculteurs et les scientifiques sont désormais confrontés représente un défi sans précédent, selon les experts.

La souche H5N1 actuelle « se comporte très différemment » des versions précédentes, selon la vétérinaire en chef de la Colombie-Britannique, Theresa Burns.

Contrairement aux souches précédentes qui étaient isolées géographiquement, la nouvelle menace se propage à travers le pays. La souche est hautement pathogène et peut causer des maladies graves et la mort chez les oiseaux.

“L’échelle est complètement différente”, a déclaré Burns dans une interview, par rapport aux précédentes épidémies en Colombie-Britannique en 2004, 2009 et 2014.

« Dans toutes ces autres éclosions, la Colombie-Britannique a été la seule province touchée, et ce n’était que dans la vallée du Fraser. Maintenant, nous constatons que tout le Canada, l’Amérique du Nord et l’Europe sont touchés.

Cette année, le H5N1 a infecté environ 200 troupeaux avec plus de 3,5 millions d’oiseaux à l’échelle du Canada. Fait inquiétant, les décès d’oiseaux sauvages augmentent, alors que l’on craint que la maladie ne soit devenue endémique au Canada.

La maladie, qui s’est propagée en Asie et en Europe et peut parfois infecter les humains, est apparue au Canada pour la première fois en six ans lorsqu’elle a été identifiée à Terre-Neuve en décembre 2021.

Earl Brown, virologue de la grippe à l’Université d’Ottawa, a déclaré à l’époque qu’il était probable qu’une sauvagine infectée ait traversé l’Atlantique Nord jusqu’à Terre-Neuve.

Depuis, d’autres éclosions ont été détectées en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.

“Cette souche particulière, le virus H5N1, provoque une augmentation de la mortalité chez de nombreuses espèces d’oiseaux sauvages, et lorsqu’elle pénètre dans les troupeaux de volailles, elle entraîne également une augmentation de la mortalité”, a déclaré Burns.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments, ou ACIA, a déclaré qu’elle croyait que les oiseaux migrateurs sont responsables des épidémies dans les petits troupeaux de volailles et commerciaux.

Les dernières données disponibles de l’agence montrent qu’il y avait 203 troupeaux infectés dans tout le pays, affectant 3 632 000 oiseaux, au 3 novembre.

Il a également signalé 1 442 cas confirmés de grippe aviaire chez les oiseaux sauvages à travers le Canada, mais Burns a déclaré que le nombre est probablement beaucoup plus élevé car il est impossible de déterminer combien d’animaux sauvages sont morts.

« Pour que (la grippe aviaire) soit détectée chez un oiseau sauvage, vous devez d’abord trouver la carcasse, puis la carcasse doit être soumise au laboratoire, puis elle doit être testée. Donc, nous imaginons qu’il y a beaucoup d’oiseaux qui pourraient mourir que nous ne sommes pas en mesure de détecter. »

Ray Nickel, porte-parole du Centre des opérations d’urgence de la BC Poultry Association, a déclaré que les agriculteurs craignent maintenant que le virus ne devienne endémique dans les populations d’oiseaux sauvages.

La grippe aviaire se transmet par contact avec un oiseau infecté ou ses excréments ou sécrétions nasales. Les oiseaux de ferme qui sortent sont les plus à risque car ils peuvent entrer en contact direct avec des oiseaux sauvages infectés ou leurs excréments.

Les humains peuvent également transporter par inadvertance l’infection dans une grange sur leurs chaussures ou leurs vêtements.

Nickel a déclaré que l’ampleur de la propagation du H5N1 avait un avantage – elle a incité à une plus grande coordination entre les agriculteurs, l’ACIA et les différents niveaux de gouvernement.

“(La communication) est bien plus importante cette année que jamais”, a-t-il déclaré. « Les discussions se déroulent maintenant sur une base nationale et internationale, plutôt que simplement sur une base provinciale individuelle.

Nickel, un aviculteur commercial d’Abbotsford et membre du BC Chicken Marketing Board, a déclaré que la Colombie-Britannique n’avait pas subi de pertes terribles par rapport aux autres provinces et aux saisons précédentes.

L’épidémie de 2004 dans la vallée du Fraser, par exemple, impliquait la souche H7N3, qui s’est propagée à 42 fermes commerciales et 11 poulaillers, incitant les autorités fédérales à ordonner l’abattage massif d’environ 17 millions d’oiseaux.

Les statistiques de l’ACIA montrent que 28 troupeaux en Colombie-Britannique, avec 275 700 oiseaux, ont été infectés par la grippe aviaire cette année.

“Nous avons évolué dans une certaine mesure dans notre industrie pour prêter attention à la biosécurité et garder nos fermes aussi sûres que possible”, a déclaré Nickel. «Nous ne voyons pas non plus beaucoup de problèmes historiques dont nous nous inquiétions le plus (comme) la propagation d’une ferme infectée à une autre. Maintenant, cela semble se produire de manière plus aléatoire.

Les mesures de biosécurité et de gestion des urgences introduites après l’épidémie de 2004 ont aidé à contrôler la propagation du virus en 2009 et 2014. Chaque épidémie a permis à la province et à ses agriculteurs d’améliorer et d’affiner sa réponse, a déclaré Nickel.

L’association avicole dispose d’une équipe d’intervention d’urgence qui fonctionne à l’aide d’une structure de commandement des incidents, similaire aux services d’incendie et de police, permettant à l’équipe de réagir rapidement en cas de grippe, a-t-il déclaré. Les protocoles incluent des procédures strictes autour des portes verrouillées, le changement de vêtements et de chaussures et la surveillance des entrées et des sorties.

«Je pense que le niveau accru de préoccupation concernant la biosécurité est devenu encore plus intense, non seulement en Colombie-Britannique, mais dans tout le pays», a déclaré Nickel dans une entrevue.

Cependant, il prévient que les demandes et les exigences de l’équipe d’intervention d’urgence créent un épuisement professionnel parmi les membres.

« Nous commençons à fatiguer. C’est épuisant d’être allumé tout le temps », a déclaré Nickel. “Nous devons repenser la façon dont nous allons gérer cela à l’avenir.”

Le Canada a actuellement une «politique d’abattage sanitaire», ce qui signifie que les oiseaux sont euthanasiés lorsque le virus est détecté dans un troupeau, a expliqué Burns.

“Il y a vraiment deux raisons : les oiseaux sont vraiment malades et il n’y a pas de traitement viable pour empêcher la propagation”, a-t-elle déclaré.

Mais des experts du monde entier se demandent si un vaccin contre la grippe aviaire serait une solution viable.

“Compte tenu de la nature sans précédent de cette épidémie, la vaccination est certainement réexaminée comme une stratégie de contrôle possible à l’échelle internationale”, a déclaré Burns.

« Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué au Canada pour la volaille et c’est parce que jusqu’à présent, l’abattage sanitaire a été notre meilleure ligne de conduite, (mais) l’ACIA travaille avec des partenaires internationaux pour poursuivre cette discussion sur la vaccination.

Les considérations pour savoir si un vaccin fonctionnerait comprennent la méthode d’administration, le coût et le risque que les oiseaux vaccinés propagent le virus sans être détectés.

« Donc, il y a de vrais défis avec la vaccination et nous devons vraiment les comprendre avant de pouvoir déterminer s’il s’agit d’une stratégie viable, et l’ACIA, bien sûr, prendrait ces décisions », a-t-elle déclaré.

L’ACIA a déclaré qu’aucun cas humain n’a été détecté au Canada et que la maladie n’est pas considérée comme un problème de santé important pour les personnes en bonne santé qui ne sont pas en contact régulier avec des oiseaux infectés.

—Brieanna Charlebois, La Presse canadienne

AgricultureOiseauxSanté