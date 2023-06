Les combattants canadiens balayent, la légende Amanda Nunes prend sa retraite après sa victoire à l’UFC 289 à Vancouver

Les combattants canadiens ont occupé le devant de la scène et la légendaire combattante Amanda Nunes a dominé l’événement principal, puis s’est retirée de manière inattendue lors du retour de l’Ultimate Fighting Championship au Canada au Rogers Arena de Vancouver, samedi 10 juin.

Le Canada a obtenu une fiche parfaite de 5-0 sur la carte, alors que Mike Malott de l’Ontario a terminé Adam Fugitt avec un spectaculaire étranglement à guillotine à 1:06 du deuxième tour sur la carte principale à la carte pour atteindre le total de cinq.

Bureau pour ce soir. Côté cage pour #ufc289. Grâce à@ufcpour avoir rendu cela possible. Suivez-nous pour en savoir plus pic.twitter.com/N4DMUD4LRx – Ben Lypka (@BenLypka) 10 juin 2023

Malott est devenu une star pendant la semaine de combat, faisant les manchettes dans les médias et établissant des comparaisons avec des stars canadiennes du passé comme Georges St. Pierre (qui était en fait présent samedi). Il mène maintenant une séquence de six victoires consécutives et il a mis fin à tous ces combats au premier ou au deuxième tour.

«Nous avons vraiment tenu le fort», a-t-il déclaré à propos des combattants canadiens. « C’était incroyable. »

Malott a déclaré qu’il apprécie les comparaisons avec d’autres grandes stars canadiennes du MMA, mais qu’il est sa propre personne et qu’il veut créer son propre héritage.

« Je ne veux pas être le premier Georges St. Pierre – je veux être le premier Mike Malott », a-t-il déclaré. « J’aime la façon dont je me bats et mon style, mais je m’inspire tellement de lui. J’avais une affiche GSP dans ma chambre quand j’étais enfant et j’idolâtrais cet homme.

Le joueur de 31 ans a déclaré qu’il espérait prendre un peu de temps, mais s’attend à se battre à nouveau plus tard cette année.

Cette victoire fait suite aux victoires du Québécois Marc-André Barriault sur Eryk Anders (30-27, 30-27 et 30-27), de Jasmine Jasudavicius de l’Onatrio sur Miranda Maverick (29-28, 29-28 et 29-28), du Québécois Aiemann Zahabi battant Aoriqileng (1:04 du premier tour par KO) et Kyle Nelson de l’Ontario contre Blake Bilder (30-27, 30-27 et 29-28).

Nunes a dominé la challenger Irene Aldana (50-44, 50-44, 50-43) pour conserver son titre de poids coq, puis a placé à la fois ce titre et son titre de poids plume sur le tapis, a arraché ses gants et a annoncé qu’elle prenait sa retraite.

Elle est considérée par beaucoup comme la plus grande artiste martiale mixte féminine de tous les temps et prend sa retraite avec un dossier de 23-5. Nunes a remporté 14 de ses 15 derniers combats et a battu des stars telles que Ronda Rousey, Cris Cyborg, Shayna Baszler et Valentina Shevchenko au cours de sa remarquable carrière.

Le joueur de 35 ans a célébré avec ses amis et sa famille sur le ring après l’annonce.

Elle a déclaré qu’elle savait avant ce soir que ce serait son dernier combat à l’UFC. Elle est entrée à la conférence de presse d’après-combat avec des béquilles et a déclaré qu’elle avait des lésions nerveuses dans les jambes et qu’elles souffraient beaucoup après le combat. Nunes a déclaré qu’elle allait maintenant s’entraîner, mais qu’elle souhaitait rester impliquée dans le sport et continuerait à regarder.

Elle a ajouté qu’elle n’avait aucun regret et qu’elle était satisfaite de sa carrière.

« J’ai tellement de moments forts – le coup de pied contre Holly Holm, le combat contre Ronda Rousey, le combat contre Cyborg, ce soir était incroyable », a-t-elle déclaré. « Je suis très heureux et reconnaissant et tout se termine exactement comme je le souhaite. »

Le co-événement principal a vu Charles Oliveira vaincre Beneil Dariush par TKO à 4:10 du premier tour. Ce fut une victoire rebondissante pour le Brésilien, qui est tombé face à Islam Makachev le 22 octobre 2022 lors de son dernier combat. Avant ce revers, il avait remporté 11 victoires consécutives et était le champion des poids lourds légers.

D’autres résultats inclus:

Dan Ige sur Nate Landwehr par décision unanime (29-28, 29-28 et 30-27)

Nassourdine Imavov et Chris Curtis – pas de concours après un affrontement accidentel de têtes à 3:04 du deuxième tour

Steve Erceg a battu David Dvorak par décision unanime (29-28, 29-28 et 30-27)

Diana Belbita sur Maria Oliveira par décision unanime (30-27, 30-27 et 29-28)

Dana sur Vancouver, Canada et Malott #ufc289 pic.twitter.com/jJWv0e9Iw4 – Ben Lypka (@BenLypka) 11 juin 2023

Le promoteur de l’UFC, Dana White, a déclaré que la porte en direct était de 5,14 millions de dollars, ce qui établit un nouveau record pour une porte en direct pour la promotion à Vancouver. Le précédent record était de 4,22 millions de dollars pour la carte UFC 115 en 2010. Le spectacle a également attiré une foule de 17 628 personnes, légèrement en dessous de la marque de 2010 de 17 669.

White a déclaré que Vancouver et le Canada sont des marchés très importants pour l’UFC et il s’attend à ce que davantage de cartes soient annoncées dans le pays dans un proche avenir.

L’événement a marqué le premier événement UFC au Canada depuis que Vancouver a accueilli Fight Night 158 ​​au Rogers Arena le 14 septembre 2019.

Anders et Brouillard claquent. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Nunes porte sa fille après sa victoire. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Malott célèbre la victoire. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Oliveira tente une genouillère. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Dairush débarque sur Oliveira. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Dairush donne un coup de pied à Oliveira. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Mallot remporte la victoire. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Malott sent le sang. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

La légende canadienne Georges St. Pierre était dans la maison. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)