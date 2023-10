Les combattantes réclament une option de 12 rounds, une promotion égale à celle des hommes

Les boxeuses devraient avoir le choix de combats pour le titre en 12 rounds comme les hommes, ont déclaré mardi la championne du monde incontestée des poids plume Amanda Serrano, ainsi que deux douzaines d’autres combattantes actuelles et anciennes.

Les combats de championnat féminin ne durent généralement pas plus de 10 rounds, chaque round durant deux minutes.

Serrano prévoit de combattre 12 rounds de trois minutes chacun pour son combat pour le titre unifié contre Danila Ramos plus tard ce mois-ci à Orlando, en Floride, une décision qui, selon Most Valuable Promotions (MVP), a été soutenue par la WBO, la WBA et l’IBF.

Le combat de la Portoricaine est cependant une exception et sera le premier combat de championnat unifié féminin à se dérouler selon les mêmes règles que les hommes, selon Sky Sports.

« Nous sommes unis avec le désir et le dévouement d’avoir le CHOIX de jouer sur la même scène, avec les mêmes règles, que les hommes dans la boxe professionnelle », indique le communiqué des combattants.

« Nous avons mérité le CHOIX de rounds de 3 minutes, avec 12 rounds de combats de championnat pour démontrer notre talent et notre grandeur. »

La déclaration a été soutenue par Laila Ali, la championne du monde britannique des deux poids Natasha Jonas et la boxeuse devenue combattante de l’UFC Holly Holm.

Les combattants ont déclaré que leur sport avait été « sous-promu et sous-rémunéré » pendant trop longtemps et que les boxeuses n’avaient pas souvent les mêmes opportunités de « mettre en valeur leurs compétences que leurs homologues masculins ».

« Nous plaidons pour la possibilité de choisir », a déclaré Serrano.

« Les boxeuses concourent en MMA avec des rounds de 5 minutes, comme leurs homologues masculins. Même en boxe à mains nues, les femmes et les hommes s’affrontent selon les mêmes règles.

Serrano a fait partie de l’histoire de la boxe l’année dernière lorsqu’elle et l’Irlandaise Katie Taylor sont devenues les premières femmes à diriger un combat dans la célèbre arène du Madison Square Garden.

Taylor a gagné par décision partagée devant une foule à guichets fermés.

