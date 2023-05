Les combats s’intensifient entre les militants israéliens et palestiniens

Mercredi, des militants palestiniens ont tiré des centaines de roquettes depuis la bande de Gaza sur Israël, tandis qu’Israël poursuivait une série de frappes aériennes qui ont tué 23 Palestiniens, dont trois militants de haut rang et au moins 10 civils.

Une chaîne de télévision égyptienne gérée par l’État a annoncé que l’Égypte, un médiateur fréquent entre les parties, avait négocié un cessez-le-feu. Mais les efforts de trêve ont semblé faiblir alors que les combats s’intensifiaient tard mercredi, aucune des parties ne montrant aucun signe de recul.

Tôt jeudi, l’armée israélienne a déclaré qu’elle avait ciblé le commandant de l’escouade de roquettes du Jihad islamique lors d’une frappe aérienne sur un bâtiment dans le sud de la bande de Gaza.

L’armée a déclaré qu’Ali Ghali se cachait dans un appartement et que deux autres militants du groupe avaient été tués à ses côtés lors de la frappe aérienne contre un complexe résidentiel construit par le Qatar à Khan Younis. Ghali a ordonné et participé à des attaques à la roquette contre Israël ces derniers mois. Il n’y a eu aucun commentaire du groupe militant.

« Ce tour n’est pas terminé »

Dans une allocution télévisée aux heures de grande écoute, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu’Israël avait porté un coup dur aux militants. Mais il a averti : « Ce tour n’est pas terminé. »

Un bâtiment à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, a été aperçu tôt jeudi après avoir été endommagé par une frappe aérienne israélienne. (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

« Nous disons aux terroristes et à ceux qui les envoient. On vous voit partout. Vous ne pouvez pas vous cacher, et nous choisissons le lieu et l’heure pour vous frapper », a-t-il dit, ajoutant qu’Israël déciderait également du retour au calme.

Tout au long de la journée, des tirs de roquettes ont déclenché des sirènes de raid aérien dans tout le sud et le centre d’Israël, à quelque 80 kilomètres de là.

Les habitants se préparaient à une attaque depuis qu’Israël a lancé ses premières frappes aériennes tôt mardi.

Il s’agissait des combats les plus violents entre les parties depuis des mois, rapprochant la région d’une guerre à part entière.

Mais, signe que les deux parties essayaient de faire preuve de retenue, Israël a évité les attaques contre le groupe militant du Hamas au pouvoir, ciblant uniquement la faction plus petite et plus militante du Jihad islamique. Le Hamas, quant à lui, semblait rester sur la touche.

L’Egypte demande un cessez-le-feu

Mercredi soir, la chaîne de télévision égyptienne Extra News, qui entretient des liens étroits avec les agences de sécurité égyptiennes, a déclaré avoir négocié un cessez-le-feu. Les services de renseignement égyptiens servent fréquemment d’intermédiaire entre Israël et les militants palestiniens.

Les responsables israéliens ont confirmé que l’Égypte essayait de faciliter un cessez-le-feu. S’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la diplomatie en coulisses, ils ont déclaré qu’Israël évaluerait la situation sur la base d’actions sur le terrain, et non de déclarations.

Des policiers israéliens examinent le site d’une frappe de roquette à Ashkelon, en Israël, mercredi. (Tsafrir Abayov/Associated Press)

Le Jihad islamique a déclaré qu’il continuerait à tirer des roquettes. Mohamad al-Hindi, un responsable du groupe, a déclaré qu’un point de friction dans les pourparlers était que les Palestiniens voulaient un engagement israélien à mettre fin aux opérations de meurtres ciblés, comme celles qui ont tué trois hauts commandants du Jihad islamique tôt mardi.

Alors que les roquettes traversaient le ciel, les chaînes de télévision israéliennes ont montré des systèmes de défense aérienne interceptant des roquettes au-dessus du ciel de Tel-Aviv. Dans la banlieue voisine de Ramat Gan, les gens se sont allongés face contre terre alors qu’ils se mettaient à l’abri.

L’armée israélienne a déclaré que pour la première fois, un système de défense aérienne connu sous le nom de David’s Sling a intercepté une roquette. Le système, développé avec les États-Unis, est destiné à intercepter les menaces à moyenne portée et fait partie d’une défense aérienne à plusieurs niveaux qui comprend également le système anti-roquettes plus connu Iron Dome. Les médias israéliens ont déclaré qu’une précédente tentative d’utilisation du système il y a plusieurs années avait échoué.

Dans une décision qui pourrait encore accroître les tensions, la police israélienne a déclaré qu’elle autoriserait la tenue d’un défilé juif ultranationaliste la semaine prochaine. Le défilé, destiné à célébrer la prise par Israël de Jérusalem-Est et de ses lieux saints juifs, défile au cœur du quartier musulman de la vieille ville et conduit souvent à des frictions avec les Palestiniens locaux.

Des responsables israéliens ont déclaré que plus de 400 roquettes avaient été tirées mercredi soir. La plupart, ont-ils dit, ont été interceptés ou sont tombés dans des zones dégagées, mais le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’environ un quart avaient été ratés et tombés à l’intérieur de Gaza.