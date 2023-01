Les combats s’intensifient dans l’est du Congo, déplaçant des centaines de personnes

Commentez cette histoire Commenter

GOMA, Congo – Les combats se sont intensifiés autour d’une ville de l’est du Congo jeudi alors qu’un groupe rebelle cherchant à étendre le territoire qu’il contrôle a accru la pression sur les troupes gouvernementales qui le défendent, forçant des centaines de civils à fuir leurs maisons. Dans la soirée, on ne savait pas qui contrôlait Kitchanga dans la province du Nord-Kivu. Des vidéos sur les réseaux sociaux semblaient montrer des combattants du groupe M23 célébrant et affirmant qu’ils avaient capturé la ville. Il était impossible de vérifier indépendamment leur authenticité.

Pendant des mois, le Congo a accusé le Rwanda voisin de soutenir le groupe M23 – dont les origines résident dans les combats ethniques de la région – et des voix puissantes en Occident ont ouvertement accepté. Le Rwanda nie avoir soutenu le groupe, qui est l’un des dizaines opérant dans l’est du Congo, riche en minerais.

Lors d’un sommet du 23 novembre en Angola, qui comprenait le président congolais et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, les dirigeants régionaux ont appelé à un cessez-le-feu dans l’est du Congo, suivi d’un retrait des rebelles des principales villes sous contrôle du M23.

Le groupe a déclaré qu’il quitterait certains des territoires occupés avant le 15 janvier, mais certaines zones restent sous son contrôle et il cherche à en capturer d’autres aux forces gouvernementales. Le M23 a été accusé par les Nations Unies et des groupes de défense des droits d’atrocités contre des civils.

Kitchanga est une ville clé car elle se trouve sur la dernière route ouverte entre les principaux pôles économiques du Nord-Kivu, Goma et Butembo. Les autres ont été isolés à cause des combats.

De nombreux habitants de Kitchanga ont fui les violences de jeudi.

“On vient de vivre la guerre à Kitchanga, on a vu le M23 tuer des gens, on a eu peur, c’est pour ça qu’on a fui pour ne pas mourir aussi”, raconte Angélique Mukeshimana. La mère de quatre enfants s’est rendue sur un site de déplacement de fortune à la périphérie de Goma, à quelque 150 kilomètres (93 miles) de là, laissant derrière elle tous ses biens.

Les combats surviennent quelques jours avant que le pape François ne soit attendu à Kinshasa, la capitale du Congo, pour une visite de trois jours. Le voyage devait à l’origine inclure une escale à l’est, mais le Vatican l’a abandonné au milieu de la montée de la violence.

Le porte-parole politique du M23, Lawrence Kanyuka, a accusé jeudi dans un communiqué les troupes gouvernementales d’avoir attaqué des civils à Kitchanga et ailleurs, et a déclaré que le groupe rebelle était “obligé d’intervenir et d’arrêter un autre génocide”.

Un porte-parole d’une mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo a déclaré que plus de 500 civils se sont réfugiés dans et autour de la base de maintien de la paix des Nations Unies à Kitchanga, où ils ont reçu des tentes, de la nourriture, de l’eau et des premiers soins.

« Le M23 doit cesser toutes les hostilités et se retirer des zones occupées », a déclaré Ndeye Khady Lo.

Les analystes disent que la volonté d’expansion du groupe rebelle a des conséquences dévastatrices pour les civils.

“Si les informations selon lesquelles le groupe a pris le contrôle de Kitchanga (…) sont vraies, c’est encore une autre indication des ambitions territoriales du groupe et de sa réticence apparente à se retirer”, a déclaré Daniel Levine-Spound, chercheur au Center for Civilians in Conflict. .

« L’expansion continue du groupe vers l’ouest fait également craindre que le M23 ne cherche à encercler complètement Goma. Une pression internationale soutenue, y compris sur les partisans du M23, sera essentielle pour stopper l’avancée du groupe », a-t-il déclaré.

Composé en grande partie de Tutsis de souche congolaise, COMMA ? Le M23 s’est fait connaître il y a 10 ans lorsqu’il s’est emparé de Goma, à la frontière avec le Rwanda. Il fait partie d’une longue lignée de groupes rebelles liés au Rwanda depuis les années 1990, lorsque le pays recherchait des milices ethniques hutues, qui avaient fui au Congo après avoir tué des Tutsis rwandais pendant le génocide.