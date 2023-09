Les combats s’intensifient dans le camp libanais d’Ein el-Hilweh malgré les pourparlers de trêve | Actualités du Fatah

Au moins 10 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans de nouvelles violences entre groupes rivaux dans un camp de réfugiés palestiniens au sud du Liban, alors que des balles perdues et des obus ont touché des zones résidentielles de Sidon, la troisième plus grande ville du pays.

Le camp d’Ein el-Hilweh est secoué depuis fin juillet par des affrontements entre factions entre le mouvement majoritaire palestinien Fatah et des groupes extrémistes. Le premier round a fait plus d’une douzaine de morts.

Les combats ont repris ce week-end après un cessez-le-feu d’un mois et ont depuis fait au moins 10 morts, selon deux sources palestiniennes dans le camp. Six d’entre eux étaient des combattants du Fatah et deux autres étaient des combattants d’autres groupes, ont-ils indiqué lundi.

Les deux autres victimes étaient des civils, ont indiqué une source sécuritaire libanaise et deux sources palestiniennes. Une personne a été tuée samedi lorsqu’une balle perdue issue des affrontements a atteint une ville proche du camp, a indiqué la source sécuritaire libanaise.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a publié dimanche son propre bilan, indiquant que quatre personnes ont été tuées et 60 autres blessées. Il a appelé à un arrêt immédiat des violences.

Cinq soldats de l’armée libanaise ont également été blessés, dont un grièvement, lorsque des bombardements ont touché dimanche deux de leurs positions à la périphérie du camp, selon un communiqué de l’armée.

« Nous ne resterons pas les bras croisés face à ce qui se passe à Ein el-Hilweh », a prévenu Elias al-Baysari, chef de la Direction générale de la sécurité, dans une interview accordée à un journal local publiée lundi. « La situation dans le camp est insupportable », a-t-il déclaré.

Al-Baysari a organisé plus tard lundi une réunion dans son bureau à Beyrouth à laquelle ont participé des responsables de plusieurs factions palestiniennes pour discuter de la possibilité d’une nouvelle trêve.

Plus de 50 autres personnes ont été blessées, selon les autorités médicales et les médias officiels.

Lundi, des coups de feu et des explosions ont été entendus toute la journée à l’intérieur du camp et des balles perdues ont touché le bâtiment de la municipalité de Saïda, endommageant les fenêtres sans blesser personne, a indiqué l’Agence nationale de presse.

L’Université publique libanaise a été fermée et l’armée libanaise a fermé la route principale qui relie Beyrouth au sud du Liban, à proximité du camp, et la circulation a été dirigée vers une route côtière.

Situation humanitaire désastreuse

Ein el-Hilweh est le plus grand des 12 camps de réfugiés palestiniens au Liban, accueillant environ 80 000 Palestiniens sur un total de 250 000 dans tout le pays, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Les camps remontent à sept décennies, depuis la fondation de l’Israël voisin en 1948.

L’UNRWA a déclaré que des centaines de familles déplacées du camp ont trouvé refuge dans les mosquées, les écoles et dans le bâtiment de la municipalité de Sidon à proximité.

Zeina Khodr d’Al Jazeera, en reportage près du camp de Sidon, a qualifié la situation de « désespérée ».

« Des centaines de familles ont échappé aux combats et ont quitté leurs maisons à Ein el-Hilweh. D’autres restent coincés à l’intérieur », a déclaré Khodr.

Dans certains quartiers, il est trop difficile de s’aventurer à l’extérieur du camp, a-t-elle expliqué.

« Ces gens étaient pauvres au départ. La majorité des Palestiniens au Liban… s’ils ne peuvent pas travailler aujourd’hui, ils ne peuvent pas mettre de la nourriture sur la table », a déclaré Khodr.

Beaucoup comptent sur le soutien d’associations caritatives locales. Mais même l’UNRWA est une « organisation à court d’argent », a-t-elle ajouté.

L’UNRWA a lancé la semaine dernière un appel de 15,5 millions de dollars pour réparer les infrastructures endommagées lors des derniers affrontements dans le camp, fournir des lieux d’enseignement alternatifs aux enfants dont les écoles ont été endommagées ou occupées par des combattants et fournir une aide en espèces aux personnes déplacées de leurs foyers.

Khodr a déclaré qu’il pourrait avoir besoin d’encore plus de fonds pour réparer les dégâts supplémentaires signalés au cours du week-end.

Par ailleurs, l’UNRWA a déclaré que des groupes armés avaient repris huit de leurs écoles, obligeant l’agence à trouver des alternatives pour accueillir les élèves à l’approche de la rentrée scolaire.

La recrudescence des violences a suscité de nouvelles inquiétudes quant au risque de débordement des affrontements sur la ville voisine de Sidon.

Les habitants craignent un scénario similaire à celui du camp palestinien de Nahr al-Bared, dans le nord du pays, où l’armée libanaise a mené une offensive de 15 semaines pour déloger les groupes armés en 2007.

Un haut responsable du Fatah devrait atterrir au Liban lundi et le chef par intérim de la puissante agence de renseignement de la Sécurité générale du Liban tiendra une réunion d’urgence sur la question.