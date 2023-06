Les combats mijotent sur le front ukrainien alors que les forces de Kiev cherchent à avancer

DNIPRO, Ukraine – La Russie a lancé mardi une vague d’attaques de drones sur plusieurs régions d’Ukraine et les combats ont mijoté dans des poches clés sur la longue ligne de front alors que les forces ukrainiennes poursuivaient leurs efforts pour évincer les troupes russes d’occupation.

Mais un officier ukrainien combattant dans la région méridionale de Zaporizhzhia a déclaré qu’il n’y avait pas d’arrêt des hostilités. « Nos combattants recherchent des points faibles pour avancer et aller plus loin », a déclaré l’officier, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Andrii Kovalev, porte-parole de l’état-major des forces armées ukrainiennes, a déclaré qu’il y avait « de violents combats » le long de certaines parties du front et que 45 affrontements avaient eu lieu au cours des dernières 24 heures.

Des blogueurs et des propagandistes russes pro-guerre ont également signalé la poursuite des hostilités, notamment sur un axe clé au nord de la ville de Melitopol, occupée par la Russie, où l’Ukraine a affirmé ce week-end avoir capturé le village de Piatikhatka.

« Dans la direction de Melitopol, après la prise de Pyatikhatka, l’ennemi tente de s’introduire dans le village voisin… de violents combats se poursuivent », Igor Strelkov, un ancien officier des services de sécurité russes qui a joué un rôle brutal dans les opérations militaires russes en Crimée et Donbass en 2014, a écrit sur Telegram.

Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a déclaré lundi soir que tandis que l’Ukraine avançait « dans plusieurs directions du sud », la Russie concentrait ses efforts à l’est et que les deux zones étaient « chaudes ».

La nouvelle d’un déplacement vers l’est est venue après des informations selon lesquelles Moscou aurait détourné des ressources et des troupes de la région sud de Kherson après l’effondrement du barrage de Kakhovka, où les inondations qui en ont résulté semblent avoir modifié les plans de Kiev d’avancer dans le sud.

Les frappes aériennes russes, y compris les attaques de drones et de missiles, se sont également poursuivies mardi, avec des sirènes de raid aérien retentissant dans la nuit à Kiev, la capitale, et à Lviv, près de la frontière polonaise.

Kovalev a déclaré mardi dans un communiqué que 35 drones avaient été déployés dans le cadre d’une « autre attaque aérienne et de missiles massive », dont deux douzaines de drones « Shahed » de fabrication iranienne envoyés vers Kiev. Les responsables ukrainiens ont affirmé que leurs défenses aériennes avaient intercepté 32 des drones.

À Lviv, une « infrastructure essentielle » a été touchée et a pris feu, a indiqué l’administration militaire de la ville, mais les transports ont été rétablis et il n’y a pas eu de blessés.

La Russie vise à vaincre la contre-offensive avec des mines, de l’artillerie et de l’aviation

Des parties de Zaporizhzhia encore contrôlées par l’Ukraine ont également essuyé des tirs tôt mardi, principalement des frappes aériennes russes. « Zaporizhzhia et sa banlieue ont été secouées par une autre attaque de masse traîtresse de l’ennemi », a déclaré Yuriy Malashko, chef de l’administration militaire régionale de Zaporizhzhia, ajoutant qu’aucun blessé n’avait été signalé.

Pendant ce temps, une personne a été tuée et sept autres blessées par des bombardements alors qu’ils nettoyaient la boue dans une zone inondée de Kherson, a déclaré mardi le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak. Le Washington Post n’a pas pu vérifier le compte de Yermak.

Sur Telegram, Yermak a écrit : « L’armée russe a tiré sur des secouristes à Kherson qui enlevaient la boue. À la suite du bombardement, un employé du service d’urgence de l’État a été tué et sept autres employés ont été blessés. Six sont dans un état grave.

Suite à l’effondrement du barrage, plus de 800 maisons restent inondées, a annoncé mardi le ministère ukrainien de l’Intérieur. Le ministère a indiqué que 31 personnes étaient toujours portées disparues. Kiev a accusé les forces russes d’avoir fait sauter le barrage, tandis que la Russie accuse l’Ukraine des dégâts.

Le ministère ukrainien de la Santé a également signalé une contamination « importante » de l’eau dans les zones touchées par l’effondrement du barrage, notamment des traces de salmonelle, de rotavirus et d’E. coli, entre autres contaminants. En réponse, les autorités ont interdit la baignade et la pêche dans les régions d’Odessa, Kherson et Mykolaïv.