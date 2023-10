Les combats juridiques entre Disney et DeSantis s’intensifient alors que l’entreprise exige des documents du gouverneur de Floride – Boston News, Weather, Sports

ORLANDO, Floride (AP) — Le combats juridiques entre Disney et le gouverneur Ron DeSantis s’est intensifié cette semaine.

Le gouverneur de Floride a demandé que le procès intenté par l’entreprise contre lui au titre du premier amendement soit rejeté par le tribunal fédéral, et Disney a exigé des courriels, des SMS et d’autres communications du bureau du gouverneur dans le cadre d’un procès distinct devant un tribunal d’État, initialement intenté par les personnes nommées par DeSantis du district gouvernemental de Walt Disney World.

Les poursuites judiciaires ont marqué une escalade dans la bataille entre le géant du divertissement et DeSantis, candidat à l’investiture présidentielle du GOP 2024. La confrontation a commencé l’année dernière lorsque Disney s’est publiquement opposé à un Droit de l’État interdisant les cours en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les premières années d’école, et DeSantis a riposté en prenant le contrôle du district administratif qui fournit les services municipaux pour le parc à thème Disney World de 25 000 acres (10 117 hectares) en Floride.

Disney a poursuivi DeSantis en justice tribunal fédéralaffirmant que le gouverneur avait violé son droit à la liberté d’expression en le punissant pour avoir exprimé son opposition à la loi.

Jeudi, DeSantis et le Central Florida Tourism Oversight District, le district dirigeant composé des personnes nommées par DeSantis, ont demandé à un juge fédéral de rejeter le procès du premier amendement de Disney, le qualifiant d’infondé et de « dernier effort pour rétablir son royaume corporatif ».

« Bien que Disney ait fait la une des journaux en poursuivant le gouverneur en justice, Disney – comme de nombreux plaideurs avant lui qui ont contesté les lois de Floride – n’a aucune raison de le faire », a déclaré la motion de DeSantis.

Pendant ce temps, le district gouvernemental désormais contrôlé par les personnes nommées par DeSantis a poursuivi Disney en justice. tribunal d’état. La poursuite est une tentative d’annuler des accords antérieurs, conclus avant que les personnes nommées par DeSantis ne prennent le relais, qui transféraient le contrôle de la conception et de la construction au district de Disney et interdisaient au district d’utiliser l’image de personnages de Disney ou d’autres propriétés intellectuelles sans l’autorisation de Disney. Disney a déposé des demandes reconventionnelles, notamment en demandant à un tribunal d’État de déclarer les accords valides et exécutoires. La société a modifié ces demandes reconventionnelles jeudi, affirmant que le district contrôlé par DeSantis violait les stipulations de la Constitution américaine sur les contrats et la procédure régulière.

Disney a également envoyé un avis au bureau de DeSantis exigeant des communications internes, notamment des messages texte et des courriels, ainsi que des documents concernant le plan global du district, les accords de développement et la législation qui a transféré le contrôle du district à DeSantis. L’avis indiquait qu’une assignation à comparaître serait émise exigeant que le bureau du gouverneur remette les documents aux avocats de Disney d’ici le 27 octobre.

Les avocats de Disney ont également envoyé des avis d’assignation à comparaître à d’autres, y compris à des districts spéciaux similaires en Floride. Disney veut montrer que la manière dont il a rendu public les accords qui ont privé les alliés de DeSantis de leurs pouvoirs de conception et de construction était conforme à ce que font les autres districts. Les alliés de DeSantis soutiennent que l’une des raisons pour lesquelles les accords devraient être invalidés est qu’ils n’ont pas été suffisamment rendus publics.

En réponse à la demande de communications et de documents, le district de surveillance du tourisme du centre de la Floride a déclaré que certaines des demandes de Disney étaient « trop larges, indûment oppressives et une expédition de pêche inappropriée ».

