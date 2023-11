Les combats font rage sur la ligne de front ukrainienne alors que la Russie passe à l’offensive | Guerre Russie-Ukraine

Les forces russes ont intensifié leurs attaques sur des points clés de la ligne de front alors qu’elles lancent leur offensive en Ukraine.

L’état-major ukrainien a rapporté jeudi soir que son armée avait repoussé les assauts russes sur le front plus tôt dans la journée, notamment autour des villes stratégiques d’Avdiivka et Bakhmut, à l’est, alors que les forces de Moscou devenaient plus actives après la contre-offensive de Kiev au cours de l’été.

Les forces ukrainiennes auraient repoussé 11 attaques près d’Avdiivka, 15 dans le secteur de Maryinka et 22 au nord-est à Bakhmut. Six attaques ont été repoussées plus au nord, près de Koupiansk, a indiqué l’état-major.

Alors que Moscou intensifie son offensive, le président Vladimir Poutine a effectué une visite surprise au quartier général militaire russe pour la campagne à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, a annoncé vendredi le Kremlin. Le président a examiné les plans et l’équipement lors de sa deuxième visite en moins d’un mois.

Les troupes russes se dirigent vers Avdiivka depuis la mi-octobre. La position de la ville industrielle en tant que porte d’entrée vers la capitale provinciale de Donetsk, à 20 km à l’est, la rend hautement stratégique.

Un attaché de presse de la 3e brigade d’assaut séparée d’Ukraine a déclaré à la chaîne d’information Espreso TV que les forces russes avaient lancé d’importantes attaques d’infanterie.

“Il ne s’agit pas seulement d’une progression de l’infanterie, mais aussi du travail parallèle de l’artillerie, des drones, de l’aviation, des mêmes bombardements aériens et bien plus encore”, a-t-il déclaré. Cependant, l’officier a déclaré que les forces russes n’étaient pas en mesure de se réapprovisionner rapidement et que les positions défensives ukrainiennes étaient solides.

Le chef de l’administration militaire d’Avdiivka a déclaré à Espreso que les forces russes bombardaient la ville « 24 heures sur 24 », mais que le sol humide après plusieurs jours de pluie les retenait. « Une fois que le sol sera sec, ils avanceront certainement », a-t-il ajouté.

Le Comité d’enquête russe, dans son compte rendu des combats de la journée, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient bombardé la ville de Skadovsk, dans une zone occupée par la Russie, dans la région sud de Kherson. Le rapport fait état de morts et de blessés lors de l’attaque. Le ministère russe de la Défense a également signalé des frappes contre des troupes et du matériel ukrainiens près de Bakhmut.

Par ailleurs, l’agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré vendredi que les forces ukrainiennes avaient endommagé deux petits bateaux de débarquement russes en Crimée lors d’une attaque nocturne utilisant des drones maritimes.

Le communiqué indique que les navires étaient équipés d’un équipage et chargés de véhicules blindés. L’étendue des dégâts n’était pas immédiatement claire.

Par ailleurs, l’agence de presse RIA a cité le ministère russe de la Défense affirmant que ses défenses aériennes avaient abattu deux drones ukrainiens au-dessus de la Crimée et un au-dessus de la région de Toula, au sud de Moscou.

Les informations provenant des parties russe et ukrainienne n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

Alors que les combats se poursuivent, Poutine a évalué l’état des forces de son pays en Ukraine lors de sa visite d’une nuit au quartier général de la Région militaire Sud à Rostov-sur-le-Don. Une vidéo partagée par une agence de presse officielle russe le montre jeudi soir en train d’être accueilli par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valery Gerasimov.

Poutine a été « initié à de nouveaux types d’équipements militaires » et a été informé de l’évolution de la guerre, a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov, selon l’agence de presse officielle russe Tass.

Le président russe a effectué cette visite au retour d’un voyage au Kazakhstan, où il visait à consolider les liens avec l’ancien voisin soviétique et partenaire économique majeur de la Russie, au milieu des tensions avec l’Occident à propos de l’Ukraine.