Le président russe Vladimir Poutine envisage les conséquences d’un autre conflit entre deux anciens pays de l’Union soviétique après que 99 soldats arméniens ont été tués par les forces azerbaïdjanaises mardi.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré qu’au moins 49 soldats avaient été tués dans un bombardement par les troupes azerbaïdjanaises juste après minuit. L’Azerbaïdjan, quant à lui, a déclaré que 50 de ses militaires sont morts dans une “provocation à grande échelle”.

Les combats se sont poursuivis par intermittence tout au long de la journée malgré les appels à un cessez-le-feu de la Russie, qui, selon le secrétaire de presse du Kremlin, exerce une influence significative dans la région.

“Il est difficile de surestimer le rôle de la Fédération de Russie, le rôle de Poutine personnellement”, a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes, selon Reuters. “Le président met naturellement tout en œuvre pour aider à désamorcer les tensions à la frontière.”

Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé avoir négocié un cessez-le-feu mardi matin, bien que des informations ultérieures aient suggéré que la trêve avait échoué.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré que les combats avaient cessé dans certaines régions, mais que les forces azerbaïdjanaises tentaient toujours d’avancer sur son territoire oriental.

Des infrastructures civiles auraient également été endommagées lors des attaques, mais le nombre de victimes parmi les civils en Arménie reste inconnu.

L’Azerbaïdjan a affirmé que les attaques étaient en réponse à des “provocations à grande échelle” de l’armée arménienne après que ses troupes auraient posé des mines et tiré sur ses soldats.

Le conflit de mardi découle de décennies d’agression sur un territoire montagneux contesté dans le Caucase du Sud connu sous le nom de Haut-Karabakh, qui est internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces soutenues par l’Arménie depuis 1994.

La Russie a déployé quelque 2 000 soldats de maintien de la paix dans la région en 2020 alors qu’une guerre de six semaines a tué plus de 6 600 personnes après que l’Azerbaïdjan a récupéré de vastes zones du Haut-Karabakh et ne s’est terminée qu’après que Moscou a facilité un accord de paix.

La Russie a déclaré mardi que les combats devraient être résolus “exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.