Les combats entre Israël et Gaza s’embrasent pour une deuxième journée

L’escalade la plus violente depuis plus d’un an entre les militants israéliens et gazaouis s’est prolongée jusqu’à une deuxième journée samedi, avec des frappes aériennes qui ont détruit des immeubles résidentiels et tué cinq personnes à Gaza, selon des responsables de la santé palestiniens.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé deux résidences de Gaza appartenant à des membres du groupe militant du Jihad islamique qu’elle a décrites comme des magasins d’armes. Des responsables militaires ont déclaré que des avertissements préalables avaient été donnés et que les bâtiments résidentiels avaient été évacués avant les frappes.

Le Jihad islamique et d’autres petits groupes militants palestiniens à Gaza ont tiré des roquettes principalement sur les villes israéliennes les plus proches de la limite du territoire.