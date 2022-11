Les combats en Cisjordanie occupée tuent 4 Palestiniens

Un Palestinien a percuté mardi avec sa voiture un soldat israélien, le blessant gravement, avant d’être abattu par la police israélienne en Cisjordanie occupée. Il était le quatrième Palestinien tué dans une série d’incidents violents tout au long de la journée.

C’était la dernière effusion de sang dans une vague croissante de violence israélo-palestinienne à la suite d’un attentat à la bombe à Jérusalem la semaine dernière qui a tué deux Israéliens.

Les violences ont commencé dans la nuit près de la ville d’Hébron, où des combats ont éclaté entre les forces israéliennes et les habitants.

L’armée israélienne a déclaré que des affrontements avaient éclaté après que deux véhicules de l’armée se soient bloqués en raison de problèmes mécaniques. Il a indiqué que des soldats avaient ouvert le feu après que des Palestiniens avaient lancé des pierres et des explosifs et que des hommes armés palestiniens avaient également ouvert le feu.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que Mufid Khalil, 44 ans, avait été tué et au moins huit autres personnes avaient été blessées par des tirs israéliens.

LA MAISON BLANCHE CONDAMNE LES ATTENTATS TERRORISTES À JÉRUSALEM ET DÉPLORE LA PERTE DE VIE

Dans un autre incident, deux frères ont été tués par des tirs israéliens lors d’affrontements avec des soldats près du village de Kafr Ein, à l’ouest de Ramallah, dans le nord de la Cisjordanie, mardi matin. L’agence de presse palestinienne Wafa les a identifiés comme étant Jawad et Dhafr Rimawi, 22 et 21 ans.

L’armée israélienne a déclaré que les troupes opérant dans le village avaient été attaquées par des suspects lançant des pierres et des bombes incendiaires, et que les soldats avaient riposté par des tirs réels.

Plus tard mardi, un conducteur palestinien a percuté avec sa voiture un piéton israélien près d’une colonie de Cisjordanie au nord de Jérusalem dans ce que l’armée a qualifié d’attaque délibérée. Des images de caméras de sécurité ont montré que le véhicule faisait demi-tour et ralentissait devant la femme, avant d’accélérer et de l’écraser. Elle a été projetée en l’air alors que le conducteur s’éloignait.

L’armée israélienne a par la suite confirmé que la femme grièvement blessée était un soldat.

La police a poursuivi le conducteur et lui a tiré dessus. L’homme, identifié comme étant Rani Abu Ali, 45 ans, de la ville cisjordanienne de Beitunia, a été déclaré mort dans un hôpital de Jérusalem.

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens augmentent depuis des mois au milieu des raids israéliens nocturnes en Cisjordanie, provoqués par une série d’attaques meurtrières contre des Israéliens qui ont tué 19 personnes au printemps.

Au moins 31 personnes sont mortes dans des attaques arabes en Israël et en Cisjordanie occupée depuis le début de l’année, selon le bureau du Premier ministre israélien.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Dans un nouveau rapport, l’armée a décrit une situation fragile en Cisjordanie alors qu’un nouveau gouvernement israélien intransigeant se prépare à prendre ses fonctions. L’armée a déclaré avoir mobilisé des milliers de soldats, arrêté quelque 2 500 Palestiniens et confisqué environ 250 armes depuis mars.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.