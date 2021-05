«  Les combats doivent cesser  »: le chef de l’ONU appelle à la fin immédiate de la violence israélo-palestinienne et met en garde contre une crise «  incontrôlable  »

«Les combats doivent cesser. Les combats doivent cesser immédiatement », Guterres a déclaré en ouvrant dimanche une session d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’escalade en Israël et à Gaza.

La situation actuelle «A le potentiel de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et d’encourager davantage l’extrémisme, non seulement dans le territoire palestinien occupé et en Israël, mais dans la région dans son ensemble», a souligné le chef de l’ONU.

L’Organisation des Nations Unies est «Engageant activement toutes les parties en faveur d’un cessez-le-feu immédiat», dit-il, exhortant les deux côtés « Pour permettre aux efforts de médiation de s’intensifier et de réussir. »

Les tensions ont monté en flèche entre Israël et les Palestiniens à Gaza lundi à la suite des affrontements à Jérusalem. Le Hamas et les Forces de défense israéliennes (FDI) ont depuis échangé des tirs.

Tôt dimanche, au moins 42 Palestiniens, dont des enfants âgés d’un et trois ans, ont été tués après qu’une frappe aérienne israélienne a provoqué l’effondrement d’un bâtiment dans la ville de Gaza, ont indiqué les autorités sanitaires locales. Tsahal n’a pas encore confirmé la frappe, qui pourrait devenir la plus meurtrière depuis le début du conflit.

Selon les dernières données du ministère de la Santé de Gaza, 192 Palestiniens, dont 58 enfants, ont été tués et plus de 1 200 blessés depuis lundi. Au moins 10 décès ont été signalés en Israël au cours de cette période.

