Les combats de rue font rage dans les ruines de Gaza alors que les habitants fuient à pied

Les soldats et véhicules blindés israéliens ont affronté les combattants du Hamas au cours de plusieurs journées de combats armés dans la ville de Gaza, combattant dans des rues remplies de décombres et des bâtiments détruits pour le contrôle du plus grand centre urbain de la bande de Gaza et du principal bastion des militants.

Alors que diffusait une vidéo montrant des images saisissantes de combats urbains, la Maison Blanche a déclaré qu’Israël avait accepté des pauses quotidiennes de quatre heures dans les combats dans certaines parties du nord de la bande de Gaza pour permettre aux civils de fuir et de permettre à l’aide de leur parvenir. Israël a également accepté d’ouvrir un deuxième couloir permettant aux personnes de fuir le nord de Gaza, indique un communiqué de la Maison Blanche, et de donner un préavis de trois heures pour chaque pause.

Les Palestiniens fuient vers le sud de la bande de Gaza dans la rue Salah al-Din à Bureij, dans la bande de Gaza. PA

Après plus d’un mois de combats aériens et terrestres, la bande de Gaza est plongée dans une crise humanitaire qui s’aggrave considérablement. Outre les graves pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments qui sévissent sur le territoire, le manque d’hygiène, d’assainissement et de soins de santé expose les plus de 2 millions d’habitants de Gaza au risque d’une propagation rapide des maladies infectieuses.

Plus de 10 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon le gouvernement contrôlé par le Hamas. Témoignant devant la commission des relations étrangères de la Chambre des représentants, Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe chargée des affaires du Proche-Orient, a déclaré que le nombre de morts palestiniens, bien que difficile à évaluer avec précision, était « très élevé, franchement – ​​et il se pourrait qu’il soit encore plus élevé ». que ceux qui sont cités ».

Les dirigeants occidentaux et arabes ont réclamé à plusieurs reprises un répit plus long dans les combats, une question qui est étroitement liée à celle de la libération des plus de 240 otages qui seraient détenus par le Hamas et d’autres militants.

William Burns, le directeur de la CIA, et David Barnea, le chef du Mossad, l’agence de renseignement israélienne, ont rencontré des responsables qatariens pour discuter d’un accord visant à libérer certains otages détenus par le Hamas. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a réitéré jeudi qu’il n’y aurait « pas de cessez-le-feu tant que nos otages ne seront pas libérés ».

Les forces terrestres israéliennes sont entrées à Gaza à la fin du mois dernier après des semaines de frappes aériennes lancées en représailles à l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas qui a tué plus de 1 400 personnes en Israël. Les colonnes blindées et l’infanterie ont depuis progressé profondément dans l’enclave.

On craignait également qu’un nouveau front ne s’ouvre dans la guerre, après qu’au moins 18 Palestiniens ont été tués jeudi en Cisjordanie occupée par Israël, la plupart d’entre eux lors de raids militaires israéliens dans la ville de Jénine.