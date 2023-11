Les combats dans le nord de Gaza s’intensifient

Des milliers de personnes tentent de quitter le nord de Gaza alors que l’armée israélienne s’enfonce plus profondément dans les quartiers urbains et se rapproche des hôpitaux. Les responsables palestiniens de la santé et les résidents locaux ont signalé une attaque dans la nuit autour du principal hôpital de la ville de Gaza.

Vingt des 36 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus, a annoncé vendredi l’Organisation mondiale de la santé.

Le bilan total des morts palestiniens a atteint plus de 11 000 personnes, selon les responsables de Gaza, a rapporté l’Associated Press. Vendredi, le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré que « beaucoup trop de Palestiniens ont été tués » à Gaza, a rapporté le New York Times.

« Beaucoup trop de personnes ont souffert ces dernières semaines. Et nous voulons faire tout notre possible pour éviter tout préjudice et maximiser l’aide qui leur parvient », a déclaré Blinken.

Développements :

∎ Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, au moins 39 journalistes et professionnels des médias ont été tués, selon les enquêtes préliminaires menées par l’armée. Comité pour la protection des journalistes. Octobre a été le mois le plus meurtrier pour les journalistes depuis que l’organisation à but non lucratif a commencé à collecter des données en 1992.

∎ Plus de 11 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre le mois dernier, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. La secrétaire d’État adjointe Barbara Leaf a déclaré jeudi devant un panel de la Chambre des représentants qu’il était « très possible » que le nombre de morts palestiniens à Gaza soit plus élevé que les chiffres les plus récents du ministère de la Santé de Gaza.

∎ Le ministère israélien des Affaires étrangères a révisé à 1 200 le nombre de morts dans l’attaque du Hamas du 7 octobre. Les autorités avaient précédemment estimé que 1 400 personnes avaient été tuées.

∎ Le Jihad islamique palestinien a publié jeudi une vidéo de deux otages – une femme de 77 ans et un garçon de 13 ans – et a déclaré qu’il serait prêt à les libérer si ses conditions étaient remplies. Le groupe militant, qui affirme détenir au moins 30 otages, n’a pas précisé les conditions.

∎ Au moins 45 % des logements à Gaza ont été endommagés ou détruits par les bombardements israéliens, selon l’ONU, qui a déclaré que le produit intérieur brut du territoire a diminué de 4 % au cours du premier mois de la guerre et qu’il diminuerait de 8,4 % − le l’équivalent de 1,7 milliard de dollars – si le conflit se prolonge pendant un deuxième mois.

Des frappes aériennes israéliennes ont été signalées près de plusieurs hôpitaux, dont l’hôpital Al Shifa tôt vendredi

Les frappes aériennes israéliennes ont pilonné le nord de Gaza vendredi matin alors que des milliers de civils fuyaient vers le sud en empruntant les couloirs d’évacuation et que les forces terrestres israéliennes s’enfonçaient plus profondément dans la plus grande ville de l’enclave.

Des explosions ont été signalées près de plusieurs hôpitaux, dont l’hôpital Al Shifa, le plus grand établissement médical de la bande de Gaza, où les civils ont cherché refuge contre les bombardements intenses et l’escalade de la guerre urbaine.

Alors que les responsables médicaux de Gaza ont déclaré qu’Israël était responsable des explosions près de plusieurs hôpitaux vendredi, les responsables israéliens ont imputé au moins une des explosions à une roquette palestinienne ratée.

Durant la nuit, au moins une explosion a détruit la cour de Shifa et le service d’obstétrique, tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres, selon The Associated Press, qui citait le chef du bureau des médias dirigé par le Hamas à Gaza, Salama Maarouf. Maarouf a déclaré à la chaîne de télévision Al Jazeera que les frappes ont touché au total près de trois hôpitaux ; il n’a pas fourni de chiffres sur les victimes.

L’armée israélienne a déclaré que le principal centre de commandement du Hamas était situé à l’intérieur et sous le complexe de l’hôpital Shifa. Les responsables israéliens ont accusé à plusieurs reprises le Hamas de siphonner le carburant des hôpitaux et de stocker des armes et des militants à l’intérieur et sous ceux-ci, ainsi que dans les écoles et les mosquées. Le groupe militant nie cela et affirme qu’Israël l’utilise comme prétexte pour justifier ses frappes aériennes.

Vendredi, les responsables israéliens ont annoncé une fenêtre de six heures pendant laquelle les civils du nord de Gaza pourraient fuir par une route côtière ouverte temporairement. Des dizaines de milliers de civils ont fui la région par la principale autoroute nord-sud, ouverte par intermittence tout au long de la semaine. Les combats ont connu des pauses depuis plusieurs jours alors que l’armée israélienne continue d’exhorter les civils à fuir tandis qu’elle se dirige vers la ville de Gaza, où, disent-ils, se trouvent le siège des opérations du Hamas.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a annoncé jeudi que les Israéliens s’étaient engagés à respecter des pauses quotidiennes de quatre heures dans les combats dans le nord de Gaza. Kirby a déclaré que les responsables israéliens annonceraient chaque fenêtre au moins trois heures à l’avance à partir de jeudi. On ne sait pas si de telles pauses ont eu lieu vendredi.

Des enfants atteints de cancer et de troubles sanguins évacués de la bande de Gaza

Une douzaine d’enfants atteints de cancer ou d’autres troubles sanguins, accompagnés de leurs tuteurs, ont été évacués de la bande de Gaza pour être soignés en Égypte ou en Turquie, a indiqué la L’Organisation mondiale de la santé l’a annoncé vendredi. D’autres enfants devraient être évacués.

Cette décision a été planifiée par l’OMS et l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude en coordination avec des responsables égyptiens, israéliens, jordaniens, américains et palestiniens.

L’année dernière, environ 122 enfants de la bande de Gaza ont reçu un diagnostic de cancer, principalement une leucémie, selon l’OMS. Cependant, seule une petite partie des soins contre le cancer pédiatrique est dispensée à Gaza en raison du manque de fournitures et de services. La plupart des enfants sont transférés vers des hôpitaux en dehors de la bande de Gaza.

Parmi les deux hôpitaux de Gaza créés pour fournir des traitements contre le cancer, l’un a fermé ses portes et l’autre reste partiellement opérationnel. Selon l’OMS, 20 des 36 hôpitaux de Gaza ont fermé leurs portes en raison d’une crise d’approvisionnement et d’une pénurie de carburant. Un hôpital pédiatrique a récemment fermé ses portes après une frappe israélienne dans la région, a indiqué l’OMS.

“En moyenne, un enfant est tué toutes les 10 minutes à Gaza”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. a déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies Vendredi.

Il y a 9 000 patients traités contre le cancer à Gaza, a déclaré Ghebreyesus, et 350 000 personnes souffrant de diabète, de maladies cardiaques et d’hypertension. Plus de 180 femmes accouchent chaque jour.

Blinken dit que « beaucoup plus doit être fait » pour sauver des vies palestiniennes

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, s’adressant aux journalistes à New Delhi vendredi, a déclaré qu’il « restait encore beaucoup à faire » pour protéger les civils dans la bande de Gaza et augmenter le flux de l’aide humanitaire.

“Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués”, a déclaré Blinken. “Beaucoup trop de personnes ont souffert ces dernières semaines. Et nous voulons faire tout notre possible pour éviter tout préjudice et maximiser l’aide qui leur parvient.”

Le plus haut diplomate américain a déclaré que lui et d’autres responsables avaient fourni aux dirigeants israéliens des idées sur la manière d’étendre l’aide et de procéder à des « pauses humanitaires ».

Il a également déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les efforts visant à établir des « principes de base » pour guider une éventuelle solution à deux États. Parmi les principes, a déclaré Blinken, figuraient les engagements à ne pas déplacer de force les Palestiniens de Gaza ; empêcher l’utilisation de l’enclave comme « plate-forme pour lancer le terrorisme » ; ne pas réduire le territoire de Gaza ; et un « engagement en faveur d’une gouvernance dirigée par les Palestiniens » à Gaza et en Cisjordanie.

“Ces idées et d’autres que nous avons avancées – et que d’autres partagent – ​​je pense, peuvent commencer à constituer la base de ce que nous devons faire”, a-t-il déclaré. “Nous sommes attachés depuis longtemps à deux Etats.”

Le président français appelle au cessez-le-feu

Le président français Emmanuel Macron a appelé à un cessez-le-feu et a déclaré qu’il espérait que d’autres dirigeants le rejoindraient dans cette voie.

“De facto – aujourd’hui, des civils sont bombardés – de facto. Ces bébés, ces dames, ces personnes âgées sont bombardés et tués”, a déclaré Macron dans un communiqué. entretien avec la BBC. « Il n’y a donc aucune raison à cela ni aucune légitimité. Nous exhortons donc Israël à arrêter.”

Il a déclaré que tout en soutenant le droit d’Israël à « se protéger et à réagir » aux attaques du Hamas du 7 octobre, il a également appelé à un cessez-le-feu comme « seule solution ».

“Nous partageons la douleur (d’Israël). Et nous partageons leur volonté de se débarrasser du terrorisme. Nous savons ce que le terrorisme signifie en France”, a-t-il déclaré. Mais il a ajouté qu’il n’y avait « aucune justification » pour l’attaque contre des civils.

Le bilan des morts parmi les travailleurs de l’ONU s’élève à plus de 100

Vendredi, Philippe Lazzarini, directeur de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA, a déclaré que plus de 100 de ses employés avaient été tués depuis le début de la guerre le mois dernier.

“Parents, enseignants, infirmières et médecins, personnel de soutien. L’UNRWA est en deuil, les Palestiniens sont en deuil, les Israéliens sont en deuil”, il a écrit sur X. « Mettre fin à cette tragédie nécessite un cessez-le-feu humanitaire dès maintenant. »

Plus tôt dans la semaine, l’ONU a annoncé que la guerre entre Israël et le Hamas était le conflit le plus meurtrier jamais vu pour ses travailleurs. À l’époque, le bilan des morts parmi le personnel de l’ONU s’élevait à 89.

Dans les écoles gérées par l’UNRWA, plus de 600 “personnes déplacées cherchant refuge ont été tuées”, a déclaré Volker Türk, haut responsable des droits de l’homme de l’ONU. dit vendrediqualifiant ces décès d'”inacceptables”.

41 Palestiniens arrêtés lors d’un vaste raid en Cisjordanie, selon l’armée israélienne

L’armée israélienne a déclaré que 41 Palestiniens avaient été arrêtés jeudi lors d’un raid à grande échelle en Cisjordanie occupée. Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’au moins 13 personnes avaient été tuées lors du raid sur le camp de réfugiés de Jénine, portant à plus de 170 le nombre de Palestiniens morts en Cisjordanie lors d’affrontements avec les forces israéliennes ou les colons depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le raid comprenait une frappe de drone et a tué au moins 10 militants, selon l’armée israélienne. Le Hamas a déclaré que neuf de ses combattants étaient morts lors du raid en Cisjordanie. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’un de ses ambulanciers avait été blessé lorsque les forces israéliennes visant une ambulance lui avaient tiré une balle dans le dos.

Depuis le début de la guerre, plus de 1 500 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie, selon l’armée israélienne, qui a identifié 930 des détenus comme étant affiliés au Hamas.

Le même jour que le dernier raid en Cisjordanie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, parlant de la violence des colons, a déclaré : « Je condamne cela et nous agirons contre cela », a rapporté Le Poste de Jérusalem.

Lors d’un appel mercredi, Le président Joe Biden et Netanyahu ont discuté “le besoin de tenir…