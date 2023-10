Les combats avec Israël témoignent d’une coordination entre le Hamas et le Hezbollah, selon des analystes : NPR

basculer la légende Jalaa Marey/AFP via Getty Images

AMMAN, Jordanie — Le guide suprême iranien Ali Khamenei a nié toute implication de l’Iran dans l’attaque du Hamas contre Israël ce week-end. Mais dans des commentaires télévisés mardi, il a déclaré : « Nous baisons les mains de ceux qui ont planifié l’attaque contre le régime sioniste. »

Les responsables des services de renseignement occidentaux et moyen-orientaux ont accusé l’Iran de fournir une formation, de l’argent et d’autres aides aux militants palestiniens dans la bande de Gaza, qui ont mené samedi une attaque sur plusieurs fronts sans précédent contre Israël.

Les dirigeants de la France et de l’Allemagne ont signalé mardi que les responsables je cherche toujours des preuves de l’implication directe de Téhéran dans les attaques du Hamas. Mais les analystes interrogés par NPR affirment que le lien est indéniable.

Combats entre Israël et des militants au Liban

Le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007 et a depuis mené une série de guerres avec Israël, qui a imposé un blocus sur le territoire. Mais ce n’est pas le seul groupe militant combattant aux côtés d’Israël.

Cette semaine, des groupes militants du sud du Liban ont intensifié leurs attaques contre le nord d’Israël voisin, incitant Israël à lancer des frappes d’artillerie et aériennes transfrontalières.

L’armée israélienne a déclaré lundi avoir tué plusieurs combattants traversant la frontière depuis le Liban. L’organisation militante et politique libanaise Hezbollah a déclaré qu’un de ses combattants avait été tué lors des représailles israéliennes. Un groupe armé appelé Jihad islamique palestinien a affirmé avoir blessé sept soldats israéliens.

Les combats de lundi font suite à des attaques de roquettes et de drones dans la région dimanche. Le Hezbollah et Israël ont tiré de l’autre côté de la frontière, menant la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban. d’exhorter « Que chacun fasse preuve de retenue… pour désamorcer une détérioration rapide de la situation sécuritaire. »

Les combats autour de la frontière nord d’Israël sont d’une ampleur bien moindre que dans le sud d’Israël, près de Gaza, l’enclave côtière palestinienne au sud-ouest d’Israël. Mais les attaques à double volet contre les deux pôles d’Israël ont laissé beaucoup craindre une escalade régionale plus large de la violence.

« La réponse du Hezbollah depuis le sud du Liban n’est pas opportuniste », a déclaré Lina Khatib, directrice de l’Institut SOAS pour le Moyen-Orient à l’Université de Londres.

Elle a déclaré que le Hezbollah, qui est une organisation musulmane chiite, et le Hamas, un groupe sunnite, se coordonnent depuis des années.

Plusieurs analystes ont déclaré que les deux groupes recevaient un soutien financier, militaire et rhétorique de l’Iran.

Dimanche, l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a déclaré que le président iranien Ebrahim Raisi avait rencontré les dirigeants du Hamas.

« Nous savons qu’il y a eu des réunions en Syrie et au Liban, si je me souviens bien, avec les autres dirigeants des armées terroristes qui entourent Israël », a-t-il déclaré. Les porte-parole du Hamas n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Raïssi a également eu des appels téléphoniques avec des dirigeants du Hamas et du Jihad islamique palestinien après le début des attaques contre Israël, a rapporté l’agence de presse officielle iranienne. IRNA a dit Dimanche.

L’Iran projette sa révolution islamique à l’étranger

L’Iran est dirigé par des fondamentalistes chiites depuis la révolution de 1979. Le Hezbollah a été créé peu de temps après, a déclaré Max Abrahms, professeur agrégé à la Northeastern University, pour aider à exporter la révolution iranienne et à projeter la puissance iranienne dans la région.

Abrahms, un expert du terrorisme dans la région, a déclaré que l’influence de l’Iran sur le Hamas et le Hezbollah varie, et que les organisations sunnites opèrent avec plus d’autonomie que le Hezbollah.

« Je ne pense pas [Hezbollah Secretary-General Hassan] Nasrallah autoriserait une attaque majeure contre Israël sans l’approbation des dirigeants iraniens », a-t-il déclaré lundi. « Alors que je ne sais pas si le Hamas attend l’autorisation iranienne… même si celle-ci aurait pu être différente », a-t-il déclaré, faisant référence à la surprise. attaque depuis Gaza samedi matin.

Abrahms a qualifié le parrainage d’État du terrorisme de « jeu risqué » et a déclaré que les liens de l’Iran avec le Hamas et le Hezbollah « augmentent considérablement la probabilité que l’Iran soit directement attaqué par Israël ».

Les analystes du renseignement israélien appellent les relations entre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran « le camp de la résistance ». Ils partagent l’objectif d’affaiblir Israël et de créer un territoire dirigé par les musulmans, du Jourdain à la mer Méditerranée, a déclaré Neomi Neumann, ancienne directrice de recherche de l’Agence de sécurité israélienne.

Neumann, aujourd’hui chercheur invité au Washington Institute for Near East Policy, a déclaré que même s’ils partagent le même objectif, les groupes opèrent à des niveaux différents. Le Hezbollah dispose d’une force combattante bien plus importante et mieux équipée que le Hamas.

« Il n’y a aucune comparaison entre le Hezbollah et le Hamas », a-t-elle déclaré, « ni en termes de quantité, ni en termes de qualité ».

Mais le Hamas a réussi à impressionner ses partisans iraniens – et le Hezbollah.

« Depuis 2021, l’Iran et [Hezbollah leader] Nasrallah a compris que le Hamas est un meilleur acteur qu’il ne le pensait. Le Hamas est nécessaire pour affaiblir Israël. »

Ils s’en sont rendu compte, a déclaré Neumann lundi, après que le Hamas ait cherché à unifier des groupes disparates de Palestiniens au milieu des affrontements avec Israël en 2021, parmi lesquels les Palestiniens de Jérusalem-Est, de Cisjordanie et de Gaza, et les Arabes israéliens, qui constituent environ 20 % de la population d’Israël.

Le premier jour de la guerre actuelle a montré que le Hamas est désormais une force de combat capable, franchissant les fortifications israéliennes autour de Gaza et tirant des milliers de roquettes vers Israël depuis Gaza.

L’armée israélienne affirme que plus de 900 Israéliens ont été tués par des attaquants du Hamas et des tirs de roquettes, au cours de ce qu’elle a qualifié de « pire jour de l’histoire israélienne ».

« Je veux être précis », a déclaré Neumann, ajoutant que sans l’Iran, « rien de tout cela ne serait faisable ».