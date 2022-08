Les combats autour de la centrale nucléaire ukrainienne augmentent les craintes pour la sécurité

L’armée ukrainienne a continué de frapper des cibles loin derrière les lignes de front de la Russie, dans l’espoir de réduire les réserves de munitions et de carburant. Les roquettes HIMARS fournies par les États-Unis ont contribué à inverser le cours de la guerre et vendredi, l’Ukraine a touché trois postes de commandement et six dépôts de munitions à diverses positions derrière les lignes ennemies le long du front, a-t-il déclaré dans un communiqué.