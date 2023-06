Les combats au Soudan s’intensifient après l’échec des pourparlers de cessez-le-feu

Les combats se sont intensifiés dans plusieurs quartiers de Khartoum après l’expiration d’un accord de cessez-le-feu, ont rapporté des habitants de la capitale soudanaise, alors que des militants ont déclaré qu’une nouvelle explosion de violence dans l’État du Darfour Nord avait fait au moins 40 morts.

Le cessez-le-feu entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires a commencé le 22 mai et a expiré samedi soir.

Négociée par l’Arabie saoudite et les États-Unis, la trêve temporaire a légèrement calmé les combats et permis un accès humanitaire limité, mais comme les cessez-le-feu précédents, elle a été violée à plusieurs reprises. Les pourparlers pour le prolonger ont échoué vendredi.

« Des vies mises en danger » par l’incapacité du Royaume-Uni à accélérer les demandes d’asile des Soudanais En savoir plus

La lutte meurtrière pour le pouvoir au Soudan, qui a éclaté le 15 avril, a déclenché une crise humanitaire majeure au cours de laquelle plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, et 400 000 autres ont dû fuir vers les pays voisins.

Des images en direct dimanche ont montré une fumée noire s’élevant au-dessus de la capitale.

« Dans le sud de Khartoum, nous vivons dans la terreur des bombardements violents, du bruit des canons anti-aériens et des coupures de courant », a déclaré Sara Hassan, habitante par téléphone. « Nous sommes dans un véritable enfer.

Parmi les autres zones où des combats ont été signalés figuraient le centre et le sud de Khartoum et Bahri, de l’autre côté du Nil Bleu au nord.

Des témoins ont déclaré qu’un avion militaire s’était écrasé à Omdurman, l’une des trois villes autour du confluent du Nil qui composent la grande région de la capitale. Il n’y a eu aucun commentaire de l’armée, qui a utilisé des avions de guerre pour cibler les combattants de la RSF dispersés dans la capitale.

Au-delà de Khartoum, des combats meurtriers ont également éclaté au Darfour, à l’extrême ouest du Soudan, déjà aux prises avec des troubles de longue date et d’énormes défis humanitaires.

Des témoins ont rapporté que de violents combats vendredi et samedi avaient semé le chaos à Kutum, l’une des principales villes et plaque tournante commerciale du nord du Darfour.

Au moins 40 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées, dont des résidents du camp de Kassab, qui abritaient des personnes déplacées par les troubles antérieurs, a déclaré l’Association du barreau du Darfour, qui surveille les droits dans la région.

L’armée a nié les allégations selon lesquelles les RSF, qui se sont développées à partir des milices du Darfour et ont leur base de pouvoir dans la région, auraient pris le contrôle de Kutum.

Par ailleurs, les autorités soudanaises des antiquités ont déclaré que les combattants de la RSF s’étaient retirés du musée national du centre de Khartoum. Samedi, la RSF a diffusé une vidéo filmée à l’intérieur du musée, qui abrite d’anciennes momies et d’autres objets précieux, niant qu’ils aient nui à la collection.

Les combats dans la capitale ont entraîné des dégâts et des pillages généralisés, une diminution des approvisionnements alimentaires et un effondrement des services de santé, des installations d’électricité et d’eau.

Ces derniers jours, les premières pluies de l’année sont tombées, annonçant le début d’une saison des pluies qui s’étend jusqu’en octobre environ et entraîne des inondations et un risque accru de maladies d’origine hydrique.

Les pluies pourraient compliquer un effort de secours déjà entravé par des retards bureaucratiques et des défis logistiques. Les travailleurs humanitaires ont averti que des cadavres ont été laissés dans les rues et que des ordures non ramassées se sont accumulées.

L’Arabie saoudite et les États-Unis ont déclaré qu’ils continuaient à dialoguer quotidiennement avec des délégations de l’armée et des RSF, qui étaient restées à Djeddah même si les pourparlers pour prolonger le cessez-le-feu ont été suspendus la semaine dernière.

Les deux pays ont déclaré dans un communiqué : « Ces discussions sont axées sur la facilitation de l’aide humanitaire et la conclusion d’un accord sur les mesures à court terme que les parties doivent prendre avant la reprise des pourparlers de Djeddah ».