Les combats au Soudan font toujours rage malgré l’annonce par les États-Unis d’une percée dans les pourparlers

Le lendemain du jour où les États-Unis ont déclaré que les deux parties combattantes au Soudan reconnaissaient leurs obligations fondamentales en vertu du droit international, les troupes paramilitaires n’ont montré aucun signe de quitter la douzaine d’hôpitaux qu’elles avaient occupés et les milices arabes ont lancé un nouvel assaut sur la ville occidentale d’El-Geneina en la région du Darfour, ont déclaré des habitants.

La déclaration de Djeddah, négociée dans la capitale saoudienne avec l’aide des États-Unis et de l’Arabie saoudite, a déclaré que la Force de soutien rapide paramilitaire et l’armée soudanaise reconnaîtraient leurs obligations envers les civils, y compris un engagement à se retirer des hôpitaux occupés. Le document publié jeudi soir énonce également un processus de négociations pour un cessez-le-feu et le désir d’un mécanisme de surveillance.