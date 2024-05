Les combats à Rafah s’intensifient alors qu’Israël prend le contrôle de la bande frontalière entre Gaza et l’Égypte | Nouvelles de Gaza

Les habitants de Rafah ont signalé d’intenses bombardements d’artillerie et des tirs d’armes à feu dans la ville de l’extrême sud de Gaza après qu’Israël a déclaré s’être emparé d’un couloir stratégique à la frontière du territoire palestinien avec l’Égypte.

L’armée israélienne a lancé son incursion à Rafah début mai malgré les objections internationales sur le sort des civils palestiniens qui s’y abritent.

Une grève du week-end qui a déclenché un incendie et tué des dizaines de personnes dans un camp de déplacés a suscité une vague de nouvelles condamnations, notamment une campagne sur les réseaux sociaux avec le slogan « Tous les regards sur Rafah » qui a été partagé par des dizaines de millions d’utilisateurs.

Israël a déclaré mercredi que ses forces avaient pris le contrôle du couloir de Philadelphie, long de 14 kilomètres, à la frontière entre Gaza et l’Égypte, qu’il soupçonne d’être utilisé pour la contrebande d’armes.

Le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari, a annoncé qu’Israël avait pris le « contrôle opérationnel » de la zone frontalière étroite, où, selon lui, les troupes avaient « découvert une vingtaine de tunnels ».

L’Égypte, un médiateur de longue date dans le conflit et qui critique de plus en plus l’opération israélienne, a rejeté les allégations selon lesquelles des tunnels de contrebande passeraient sous la zone tampon.

« Israël utilise ces allégations pour justifier la poursuite de l’opération sur la ville palestinienne de Rafah et la prolongation de la guerre à des fins politiques », a déclaré une source égyptienne de haut niveau citée par le journal Al-Qahera News, lié à l’État.

Les responsables égyptiens ont déclaré qu’une éventuelle prise de contrôle de Philadelphie par Israël pourrait violer l’accord de paix historique entre les deux pays en 1979, bien qu’il n’y ait eu aucun commentaire officiel du Caire depuis l’annonce de l’armée.

Un correspondant de l’AFP a fait état de tirs d’artillerie et d’armes à feu dans le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, au nord du territoire, où des témoins ont vu d’épais panaches de fumée s’élever au-dessus du camp de réfugiés de Jabalia et de Beit Lahiya.

Un flot constant de civils ont fui Rafah, transportant leurs biens sur leurs épaules, dans des voitures ou sur des charrettes tirées par des ânes.

Avant le début de l’offensive de Rafah, les Nations Unies affirmaient que jusqu’à 1,4 million de personnes y réfugiaient. Depuis lors, un million de personnes ont fui la région, a déclaré l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

L’armée israélienne a déclaré jeudi que ses forces avaient attaqué plus de 50 cibles à travers Gaza la veille.

Les troupes ont trouvé des armes, des explosifs et des puits de tunnel à Rafah, et ont combattu des combattants à Jabalia, a indiqué le communiqué.

L’attaque israélienne du week-end et les tirs qui ont suivi, qui ont ravagé le camp de Palestiniens déplacés à Rafah, ont tué 45 personnes, selon des responsables de Gaza, et ont déclenché deux jours de discussions au Conseil de sécurité de l’ONU.