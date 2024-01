Les combats à Gaza reprennent alors que les chars israéliens reviennent en force dans les zones qu’ils ont quittées

NEW YORK CITY : Des experts indépendants de l’ONU ont averti mardi que les Gazaouis représentent désormais 80 pour cent de toutes les personnes confrontées à la famine ou à une famine catastrophique dans le monde. Cela s’est produit alors qu’ils soulignaient l’urgence humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza face à l’assaut israélien en cours contre l’enclave assiégée.

“Actuellement, chaque personne à Gaza a faim, un quart de la population meurt de faim et lutte pour trouver de la nourriture et de l’eau potable, et la famine est imminente”, a déclaré le groupe d’experts des droits de l’homme.

Le manque de nutrition et de soins de santé met en danger la vie des femmes enceintes et de leurs enfants à naître, ont-ils ajouté, et tous les enfants de moins de cinq ans, soit environ 335 000 au total, sont très sensibles aux effets d’une malnutrition sévère ainsi qu’à la menace de famine. continuer à grandir.

Les experts se sont dits préoccupés par le fait qu’une génération entière risque de souffrir d’un retard de croissance, une condition dans laquelle une alimentation insuffisante entrave la croissance et le développement des jeunes enfants, entraînant des déficiences physiques et cognitives irréversibles, posant une menace importante à la capacité d’apprentissage.

Le groupe d’experts comprenait Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 ; Reem Alsalem, la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles ; Pedro Arrojo Agudo, le rapporteur spécial sur les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement ; et les rapporteurs spéciaux sur le droit à l’alimentation, le droit à l’éducation, le droit de chacun à jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le droit à un logement convenable et les droits humains des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Ils ont déclaré que « nulle part n’est sûr à Gaza » depuis le début du « siège total » du territoire par Israël le 9 octobre, privant 2,3 millions de Palestiniens d’eau, de nourriture, de carburant, de médicaments et d’autres fournitures médicales, « ceci dans le contexte du 17 octobre ». Le blocus israélien dure depuis plus d’un an, qui, avant cette guerre, rendait environ la moitié de la population de Gaza dans l’insécurité alimentaire et rendait plus de 80 pour cent dépendants de l’aide humanitaire.

Jusqu’à présent, la plupart des livraisons d’aide pendant le conflit ont été concentrées dans le sud de Gaza. Au 1er janvier, seules cinq des 24 expéditions prévues de fournitures de secours, y compris de nourriture, avaient été livrées aux régions situées au nord de Wadi Gaza.

Les experts sont de plus en plus préoccupés par la détérioration des conditions de vie dans le nord de Gaza, en particulier, où les habitants connaissent des pénuries alimentaires prolongées et un accès très limité aux ressources essentielles.

Dans le sud de Gaza, un grand nombre de personnes déplacées vivent dans des abris inadéquats ou dans des zones dépourvues des commodités de base, ce qui exacerbe les problèmes créés par des conditions de vie déjà difficiles.

« Il est sans précédent qu’une population civile entière souffre de la faim aussi complètement et aussi rapidement », ont déclaré les experts. « Israël détruit le système alimentaire de Gaza et utilise la nourriture comme une arme contre le peuple palestinien. »

Ils ont accusé Israël de détruire ou de bloquer l’accès aux terres agricoles et à la mer, affirmant que les soldats avaient rasé 22 pour cent des terres agricoles et des installations du territoire, y compris des vergers et des serres dans le nord de Gaza, et détruit 70 pour cent de la flotte de pêche de Gaza.

« Même avec le peu d’aide humanitaire autorisée à entrer, les gens manquent toujours de nourriture et de combustible pour cuisiner », ont déclaré les experts. « La plupart des boulangeries ne sont pas opérationnelles, en raison du manque de carburant, d’eau et de farine de blé, ainsi que de dégâts structurels.

« Le bétail meurt de faim et est incapable de fournir de la nourriture ou d’être une source de nourriture. Pendant ce temps, l’accès à l’eau potable continue de diminuer, tandis que le système de santé s’est effondré en raison de la destruction généralisée des hôpitaux, augmentant considérablement la propagation des maladies transmissibles.

Les forces israéliennes ont détruit plus de 60 pour cent des maisons palestiniennes à Gaza, ont-elles ajouté, affectant la capacité des familles à cuisiner et provoquant « un domicide par la destruction massive des habitations, rendant le territoire inhabitable ».

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires estime que près de 85 pour cent de la population de Gaza, soit environ 1,9 million de personnes, est déplacée à l’intérieur du pays, dont beaucoup ont été forcées de se déplacer à plusieurs reprises en quête de sécurité.

“Nous avons tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises sur le risque de génocide, rappelant à tous les gouvernements qu’ils ont le devoir de prévenir le génocide”, ont déclaré les experts.

« Non seulement Israël tue et cause des dommages irréparables aux civils palestiniens avec ses bombardements aveugles, mais il impose également sciemment et intentionnellement un taux élevé de maladies, de malnutrition prolongée, de déshydratation et de famine en détruisant les infrastructures civiles.

« L’aide doit être acheminée aux Gazaouis immédiatement et sans aucune entrave, pour éviter la famine. »

Ils ont poursuivi : « Notre inquiétude face au génocide en cours ne se réfère pas seulement aux bombardements en cours sur Gaza, mais concerne également les lentes souffrances et les morts causées par l’occupation de longue date d’Israël, le blocus et la destruction civique actuelle, depuis que le génocide progresse à travers un processus continu et n’est pas un événement singulier.

« La voie à suivre pour parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens réside dans la réalisation de l’autodétermination palestinienne. Cela ne peut être réalisé que par un cessez-le-feu immédiat et la cessation de l’occupation israélienne. »

Les rapporteurs spéciaux font partie de ce que l’on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Ce sont des experts indépendants qui travaillent sur une base bénévole, ne font pas partie du personnel de l’ONU et ne sont pas rémunérés pour leur travail.