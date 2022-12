Les Colts présentent les mêmes problèmes offensifs avec Nick Foles au QB: analyse AFC South

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

L’espoir des Colts était que Nick Foles puisse fournir une étincelle. Qu’il pouvait pousser le ballon vers le bas, plaçant une pression verticale sur les défenses adverses – ce que Matt Ryan n’a pas pu faire en deux relais en tant que quart-arrière partant.

Mais lors du premier départ de Foles en tant que signaleur, il en était de même pour Indianapolis et sa terrible attaque, qui a gâché une autre solide performance défensive.

Foles n’a complété que 58,6% de ses passes (17 sur 29) pour 143 verges et trois interceptions lors de la défaite 20-3 des Colts lors du Monday Night Football contre les Chargers, qui ont décroché une place en séries éliminatoires avec la victoire.

Les efforts de Foles pour créer des jeux explosifs se sont retournés contre Indianapolis. Il était 0 pour 4, y compris une interception, sur des passes de plus de 20 verges aériennes, selon Pro Football Focus. Il a également été 4 en 6 pour 57 verges et deux interceptions sur des lancers entre 15 et 20 verges aériennes, par PFF. Les luttes dans le jeu des passes profondes et intermédiaires étaient une combinaison de mauvaises décisions et du manque de représentants de Foles avec les attrapeurs de passes de la première équipe des Colts. Le quart-arrière vétéran n’avait aucun représentant avec l’offensive de départ d’Indianapolis jusqu’à la semaine dernière.

Foles n’avait pas non plus beaucoup de chance dans la poche, la protection de la passe des Colts s’effondrant rapidement comme elle l’a fait toute la saison. Il a été limogé sept fois, un sommet en carrière, et a frappé neuf fois au total. Indianapolis, qui a maintenant perdu cinq matchs de suite sous l’entraîneur par intérim Jeff Saturday, n’a pas converti un seul tiers (0 pour 10) pour la deuxième fois cette saison.

“Je pense que nous ne sommes jamais entrés dans un rythme comme une infraction”, a déclaré Foles lundi. “Je pense que les points le montrent.”

Samedi a annoncé que Foles serait le quart-arrière des Colts pour les deux derniers matchs de la saison. Peut-être qu’il a l’air mieux de terminer 2022 avec plus de temps avec les attrapeurs de passes de la première équipe, peut-être que non. Mais cela n’a aucun sens dans le grand schéma de la franchise, qui sera de retour dans la chasse aux quarts en 2023. Et il aura l’opportunité d’en décrocher un dans le repêchage. Les Colts devraient actuellement avoir le choix n ° 5 au classement général.

Pour l’instant, ils ont juste besoin que cette misérable saison se termine.

Autres pensées de l’autre côté de l’AFC Sud :

JJ Watt fait sentir sa présence avec Texans sur, hors du terrain

L’ailier défensif des Cardinals JJ Watt a annoncé mardi qu’il prendrait sa retraite de la NFL après cette saison. Son héritage en tant que Hall of Famer au premier tour a été cimenté avec les Texans, avec qui il a joué sa première décennie dans la ligue. Il a enregistré 101 sacs (dont deux saisons de 20 sacs), 282 coups sûrs du quart-arrière et 172 plaqués pour défaite avec Houston de 2011 à 2020.

L’un des trois joueurs de l’histoire de la NFL à avoir remporté le titre de joueur défensif de l’année à trois reprises, il deviendra l’un des meilleurs joueurs de ligne défensifs de tous les temps.

L’entraîneur des Titans, Mike Vrabel, qui a été entraîneur à Houston en tant qu’entraîneur des secondeurs (2014-16) et coordinateur défensif (2017), a déclaré que Watt serait indépendant au sein de la défense de l’équipe. Il a rappelé une époque où les Texans jouaient les Bills. Toute la semaine qui a précédé le match, le personnel de Houston a essayé de comprendre comment défendre un look particulier. Et quand ils se sont mis d’accord sur un plan, Watt est arrivé au jeu et a fait quelque chose d’inattendu.

“JJ, alors qu’il effectuait un blitz, a intercepté le ballon et a reculé de 75 mètres (pour un touché)”, a déclaré Vrabel mardi. “Nous étions juste en train de rire comme, ‘ouais, je suppose que nous avons passé trop de temps à nous inquiéter. Si nous savions qu’il allait juste l’intercepter pour un touché, nous n’aurions pas passé autant de temps sur la couverture.’ Cela résume à peu près qui était JJ.”

Watt a été tout aussi percutant en dehors du terrain. Il a remporté le prix Walter Payton NFL Man of the Year 2017 en partie grâce à ses efforts de collecte de fonds pour aider la ville de Houston à se remettre de l’ouragan Harvey.

jaguars prendre un autre coup dans les tranchées

Un match après avoir perdu le plaqueur gauche Cam Robinson, les Jaguars ont pris un majeur dans les tranchées du côté opposé du ballon.

Le joueur de ligne défensif hors pair Dawuane Smoot, qui est à égalité pour un sommet d’équipe de cinq sacs et est deuxième avec 12 coups sûrs du quart-arrière, a subi une déchirure d’Achille lors de la victoire du 22 décembre contre les Jets. Lui et Robinson, qui a subi une blessure au ménisque lors de la semaine 15 contre les Cowboys, ont été placés sur la liste des blessés de fin de saison samedi.

Depuis la semaine 14, Jacksonville est à égalité au deuxième rang avec huit plats à emporter. Une grande raison pourquoi? Sa capacité à obtenir après le quart-arrière. Au cours de cette période, les Jaguars sont également deuxièmes de la NFL en termes de taux de pression (36,9%), selon Next Gen Stats. Smoot a joué un rôle essentiel à cet égard.

Voyons comment cela affectera Jacksonville dans la foulée, avec son affrontement gagnant-et-in de la semaine 18 contre le Tennessee qui se profile. Outre l’ascension de Trevor Lawrence, la génération de revirements a joué un rôle essentiel dans la séquence de trois victoires consécutives des Jaguars.

Devraient Titans reste des partants contre les Cowboys ?

Dans la course des Titans pour une place en séries éliminatoires, leur match de jeudi soir contre les Cowboys n’a aucun sens. Leur seul chemin vers les séries éliminatoires est de battre les Jaguars lors de la finale de la saison régulière, ce qui leur donnerait également un troisième titre de division consécutif.

Dans cet esprit, certains ont pensé que le Tennessee devrait simplement reposer les gars clés. Il a été dans l’enfer des blessures, après tout. L’équipe a été obligée d’utiliser 82 joueurs différents cette saison, après en avoir utilisé 91 l’an dernier, ce qui a établi un record de la NFL pour une saison sans grève.

Les joueurs des Titans ont clairement indiqué qu’ils ne pensaient pas de cette façon. La sécurité vedette Kevin Byard a déclaré que l’équipe devait gagner cette semaine. Le receveur Robert Woods a déclaré que le match de Dallas présente une opportunité pour l’équipe de travailler sur elle-même et sur les détails.

“Je veux gagner chaque match, que cela compte ou non”, a déclaré le plaqueur défensif Jeffery Simmons. “Chaque fois que nous montons sur ce terrain, notre objectif est de gagner des matchs. Nous n’allons pas être timides. Nous n’allons avoir peur de personne.”

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a auparavant travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .