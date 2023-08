Les Colts nomment Anthony Richardson en tant que QB pour la semaine 1 contre les Jaguars

Les Colts d’Indianapolis se tournent vers leur premier choix au repêchage pour commencer au quart-arrière pour ouvrir la saison.

Anthony Richardson sera le quart-arrière partant des Colts lors de la semaine 1, a annoncé mardi l’entraîneur-chef d’Indianapolis, Shane Steichen. Le choix n ° 4 au classement général du repêchage de la NFL 2023 se battait avec le vétérinaire de cinquième année Gardner Minshew, qui a signé avec les Colts cette intersaison, pour le poste de titulaire.

Richardson a pris le départ contre Minshew lors du premier match préparatoire des Colts samedi contre les Bills de Buffalo. Il a lancé une interception lors de son premier entraînement alors qu’il terminait la journée en complétant 7 passes sur 12 pour 67 verges avec sept verges au sol. Pendant ce temps, Minshew a complété ses six passes pour 72 verges et a mené Indianapolis sur un touché, ce que Richardson n’a pas réussi à faire.

Richardson, 21 ans, n’a commencé qu’une seule saison complète pendant ses années universitaires en Floride. Il n’a complété que 53,8% de ses passes pour 2 549 verges, 17 touchés et neuf interceptions la saison dernière. Il a fait beaucoup de jeux marquants sur ses pieds, se précipitant pour 654 verges et neuf touchés, ce qui a impressionné les évaluateurs du repêchage. Richardson a continué d’impressionner les dépisteurs et les analystes de repêchage au NFL Scouting Combine, où il a obtenu un score athlétique relatif parfait, faisant de lui l’un des espoirs de quart-arrière les plus athlétiques de l’histoire du repêchage.

Les Colts devraient-ils être pressés de lancer la recrue Anthony Richardson? James Jones rejoint Colin Cowherd sur The Herd pour discuter de la question de savoir si les Colts devraient précipiter le QB recrue Anthony Richardson pour commencer cette saison.

L’ascension de Richardson sur les planches de repêchage s’est poursuivie jusqu’au jour du repêchage en avril, lorsque les Colts ont fait de lui le troisième quart-arrière sélectionné parmi les quatre premiers choix.

Richardson rejoindra probablement les deux quarts sélectionnés devant lui en tant que partants pour leurs saisons de recrue. Les Panthers de la Caroline ont déjà désigné le choix n ° 1 au classement général Bryce Young comme partant, tandis qu’il est prévu que le n ° 2 au classement général CJ ​​Stroud obtiendra le feu vert pour les Texans de Houston après l’avoir lancé lors de leur match d’ouverture de pré-saison.

Les Colts ouvrent la saison régulière à domicile contre les Jaguars de Jacksonville, champions en titre de l’AFC Sud, le 10 septembre. Richardson affrontera probablement Stroud lorsque les Colts affronteront les Texans à Houston la semaine suivante.

