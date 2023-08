Les Colts lanceront le QB recrue Anthony Richardson lors du match d’ouverture de la pré-saison à Buffalo

Les Colts d’Indianapolis lanceront le quart-arrière recrue Anthony Richardson lors du match d’ouverture de la pré-saison samedi à Buffalo, a annoncé l’entraîneur-chef Shane Steichen jeudi.

Richardson, le quatrième choix au total lors du repêchage de la NFL 2023, a travaillé principalement avec les partants au cours de la semaine dernière et a montré des aperçus du talent brut qui a intrigué l’équipe.

Parce que Richardson n’a commencé qu’une seule saison de football universitaire en Floride, on ne savait pas à quelle vitesse les Colts pousseraient le joueur de 21 ans à l’action.

Richardson a lutté contre le vétéran Gardner Minshew pour la place de n ° 1 sur le tableau des profondeurs, mais Steichen sait déjà ce que Minshew peut faire puisque les deux ont travaillé ensemble à Philadelphie chacune des deux dernières saisons. Steichen a dit qu’il veut voir ce que Richardson peut faire avec les partants des Colts le jour du match.

« Je suis ravi de me mettre au travail », a déclaré Richardson en avril. « Quand j’ai reçu cet appel, vous savez, ça m’a juste frappé. C’est là que ça commence. C’est là que le voyage commence. … Je suis prêt à commencer ma routine et à la lancer, afin que je puisse ramener un Super Bowl à la maison . »

Richardson affiche un pourcentage d’achèvement de carrière de 54,7% en 13 matchs avec les Gators – un match en tant que recrue en chemise rouge en 2021 et 12 matchs en deuxième année en 2022. En 2022, le quart-arrière à double menace a lancé pour 2 549 verges, 17 touchés et neuf interceptions dans les airs, tout en se précipitant pour 654 verges et neuf scores.

Les Colts n’ont pas atteint les séries éliminatoires depuis 2020, lorsqu’ils ont perdu lors de la ronde des jokers. Indianapolis a terminé la saison dernière 4-12-1 derrière trois partants différents : Matt Ryan (12 matchs), Ehlinger (trois matchs) et Foles (deux matchs).

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

