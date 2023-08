Les Colts garderaient Jonathan Taylor et le placeraient sur la liste des PUP

Jonathan Taylor reste pour le moment à Indianapolis.

Les Colts n’ont pas réussi à trouver un échange pour le porteur de ballon vedette qui leur plaisait avant la date limite qu’ils s’étaient imposée mardi à 16 h HE, ESPN a rapporté. Cependant, Taylor n’entrera pas non plus sur le terrain avec les Colts de si tôt, car il devrait rester sur la liste des physiquement incapables de performer (PUP), l’excluant pour les quatre premiers matchs de la saison, a ajouté ESPN à son rapport. .

Taylor avait demandé un échange aux Colts après que l’équipe ait montré peu de désir de négocier une prolongation de contrat avec lui. Après que le propriétaire des Colts, Jim Irsay, ait déclaré que l’équipe n’avait pas l’intention de vendre Taylor, l’équipe a fait marche arrière et lui a donné la permission de trouver un partenaire commercial le 21 août.

Le RB des Colts Jonathan Taylor en tête de la liste sous contrainte de Broussard

Quelques jours plus tard, il a été révélé que les Colts avaient fixé à mardi la date limite pour finaliser un échange. Les Colts auraient recherché un choix de première ronde ou plusieurs choix équivalents à un choix de première ronde en échange de Taylor. Les Dolphins de Miami faisaient partie des équipes qui s’intéresseraient à Taylor.

Les équipes de la ligue devaient réduire leur effectif à 53 joueurs d’ici 16 h HE mardi, les Colts ont donc dû prendre la décision de placer ou non Taylor sur la liste PUP. Toujours en convalescence après une opération à la cheville, Taylor a raté le programme intersaison et tout le camp d’entraînement. Officiellement sur la liste PUP, il manquera les matchs contre les Jaguars, Ravens, Texans et Rams.

Taylor entame la dernière saison de son contrat de recrue.

