Les Colts doivent créer une attaque plus équilibrée après une autre défaite contre les Jaguars

INDIANAPOLIS : Les Colts d’Indianapolis ont payé Jonathan Taylor comme s’ils pensaient qu’il était l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL.

Il leur faut désormais rentabiliser leur investissement.

Huit jours après que Taylor a accepté un contrat de 42 millions de dollars sur trois ans, le champion de la ligue 2021 a porté huit fois pour 19 verges, capté cinq passes et n’a pas été un grand facteur dans leur dernière défaite à Jacksonville.

Au lieu de s’appuyer dur dimanche sur le jeu au sol amélioré d’Indy, l’entraîneur Shane Steichen a libéré le quart-arrière Gardner Minshew pour 55 passes – une tactique qui n’a pas fonctionné contre les Jaguars et n’aurait probablement pas fonctionné non plus avec le quart-arrière recrue Anthony Richardson.

« Nous courions un peu, nous lançant un peu dans des situations de passes là-bas (tôt) et comme je l’ai dit, ils ont eu quelques revirements là-bas et nous essayions de revenir dans le coup avec certaines passes et c’est comme ça que ça s’est passé. « , a déclaré Steichen dans son analyse initiale d’après-match.

Bien sûr, avoir pris du retard dès le début contre l’une des meilleures défenses contre la course de la ligue a forcé Steichen à modifier son plan de match lors du deuxième départ de Minshew avec les Colts (3-3).

Mais ce n’est tout simplement pas la formule gagnante pour Indy – du moins tant que Richardson est absent.

Les Colts ont besoin que Taylor reprenne rapidement son rôle de bête de somme après avoir raté 10 mois alors qu’il se remettait d’une blessure à la cheville. Ils ont également besoin de Zack Moss pour poursuivre sa saison exceptionnelle, qui l’a propulsé parmi les trois meilleurs coureurs de la ligue après cinq semaines et malgré une absence de la semaine 1 en raison d’une blessure.

Dimanche, ce duo dynamique manquait.

Moss a couru sept fois pour 21 verges et un touché et ils ont combiné pour 11 réceptions et 84 verges, dont 40 sur une capture de Taylor au deuxième quart. Deux jeux plus tard, Minshew a lancé la première des trois interceptions et les Jaguars (4-2) ont converti le chiffre d’affaires en un autre TD et une avance de 21-3 à la mi-temps.

« Je pensais qu’ils avaient un bon plan », a déclaré Minshew. « Ils étaient en base 11 pour une grande partie de cela, et quand ils font cela, nous devons leur faire payer à l’extérieur. Je pense que nous prendrons tous cela personnellement comme un défi et je pense que nous y répondrons immédiatement.

Ils le doivent si les Colts espèrent changer la donne lorsque Cleveland (3-2) se rendra au Lucas Oil Stadium dimanche.

Et la solution est simple : les Colts ont besoin d’un engagement plus fort envers une attaque équilibrée mettant en vedette leurs deux meilleurs meneurs de jeu indemnes – Taylor et Moss.

« Nous devons être efficaces pour faire ces choses, même lorsque nous nous mettons dans ces situations, ces trous avec les revirements », a déclaré Steichen. « Nous devons nous battre pour sortir de ces choses comme des fous. Je pensais que nos gars se battaient, mais se retrouver dans le trou était une grande chose à surmonter là-bas.

CE QUI FONCTIONNE

Passer la ruée. Même un jour où les Colts ont connu des difficultés, ils ont quand même fait pression efficacement sur le quart-arrière des Jags, Trevor Lawrence. Malgré seulement 33 reculs, Indy a quand même réussi trois sacs et cinq coups sûrs du quart-arrière et a forcé Lawrence à une interception avant de se blesser au genou gauche alors qu’il était plaqué lors d’une mêlée.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Extrémités serrées. Les Colts ont ouvert la saison avec cinq joueurs actifs. Bien que chacun ait apporté sa contribution, aucune n’a été une option cohérente. Pour que Minshew, Richardson et les Colts franchissent une nouvelle étape, ils ont besoin que quelqu’un émerge.

STOCKER

CB JuJu Brents. Les blessures ont ralenti son développement pendant l’intersaison et au début de cette saison, mais il a joué son meilleur match de la saison à Jacksonville. Il a réussi sept plaqués, a interrompu deux passes et a réussi une interception. Indy a besoin que Brents continue de progresser pour solidifier un jeune secondaire.

RÉDUCTION DE STOCK

Ligne offensive. Une semaine après avoir dominé le Tennessee, les Colts ont connu des difficultés. Oui, perdre le glissant Richardson et RT Braden Smith (pied et poignet) a fait mal. Mais Minshew a été soumis à de lourdes contraintes pendant la majeure partie du match et a été limogé trois fois tandis qu’Indy n’avait en moyenne que 2,6 verges par course.

BLESSURES

Récupérer Smith aiderait, mais Steichen n’est pas sûr si Smith reviendra cette semaine. Les plus gros ajouts à la liste des blessés de cette semaine sont le WR Alec Pierce, qui s’est blessé à l’épaule droite au quatrième quart, et TE Kylen Granson, qui est entré dans le protocole de commotion cérébrale après le match. Steichen a déclaré que les médecins de l’équipe surveilleraient Pierce tout au long de la semaine.

NUMÉRO DE CLÉ

4 — Indy a réalisé un record de quatre cadeaux et un à emporter contre les Jags, faisant passer la marge de chiffre d’affaires des Colts de plus-3 à égalité.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Colts ont dépassé les attentes au cours des cinq premières semaines, principalement parce qu’ils ont joué un football relativement propre. Ce n’était pas le cas lors de la semaine 6. On ne sait pas si c’était la malédiction de Jacksonville qui ajoutait un autre chapitre à cette séquence de neuf défaites consécutives ou une prémonition de ce à quoi pourrait ressembler la vie avec Richardson absent à long terme. Pourtant, c’est une semaine où l’accent doit être mis sur le nettoyage.

